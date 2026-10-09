Bộ Y tế vừa phản hồi kiến nghị hỗ trợ đóng BHYT cho đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp nhưng chưa thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo hoặc chưa cư trú tại các địa bàn được hỗ trợ.

Cử tri Tây Ninh mới đây phản ánh đồng bào dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp nhưng chưa thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc chưa cư trú tại các địa bàn được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT theo quy định nên khả năng tự tham gia BHYT của họ rất hạn chế.

Do đó, cử tri tỉnh này kiến nghị xem xét bổ sung chính sách, cơ chế đặc thù nhằm hỗ trợ mức đóng BHYT cho nhóm đối tượng này để bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế, mở rộng diện bao phủ BHYT toàn dân và thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trả lời kiến nghị này, Bộ Y tế cho biết theo quy định hiện hành, chính sách đóng và hỗ trợ đóng BHYT đối với đồng bào dân tộc thiểu số được xác định trên cơ sở địa bàn cư trú đặc thù, như vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, hoặc điều kiện kinh tế của hộ gia đình, như hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình.

Chính sách đóng và hỗ trợ đóng BHYT đối với đồng bào dân tộc thiểu số được xác định trên cơ sở địa bàn cư trú đặc thù. Ảnh: Lê Anh Dũng

Đối với đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào Khmer, không thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và không cư trú tại địa bàn được ngân sách nhà nước hỗ trợ, nếu trường hợp thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng BHYT.

Trong khi đó, trường hợp tham gia BHYT theo hộ gia đình được giảm trừ mức đóng từ thành viên thứ hai trở đi. Theo đó, người thứ nhất đóng 100%; người thứ hai, thứ ba, thứ tư và từ người thứ năm trở đi đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% và 40% mức đóng của người thứ nhất.

Bộ Y tế cũng cho biết cơ quan này đang phối hợp nghiên cứu, đánh giá tác động của việc mở rộng đối tượng được hỗ trợ đóng BHYT đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại khu vực biên giới, địa bàn mới ra khỏi diện đặc biệt khó khăn nhưng đời sống còn khó khăn, thu nhập chưa ổn định.

Cơ quan này cũng đồng thời nghiên cứu, tham mưu Chính phủ quy định mức hỗ trợ đóng BHYT linh hoạt hơn đối với hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình tại khu vực biên giới, góp phần giảm chi phí tham gia BHYT đối với đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào Khmer.

Thực tế, Nghị định số 188/2025 của Chính phủ quy định UBND cấp tỉnh căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác, trình HĐND cùng cấp quyết định mức hỗ trợ đóng BHYT cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu hoặc hỗ trợ thêm mức đóng đối với các nhóm có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trên cơ sở đó, Bộ Y tế cho rằng tỉnh Tây Ninh có thể rà soát tình hình thực tế, xác định đối tượng và xem xét hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn nhưng chưa thuộc các nhóm được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ mức đóng theo quy định chung.