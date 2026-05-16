Ngày 16/5, Sở Y tế TPHCM phát đi thông báo khẩn liên quan lệnh thu hồi lô thuốc dung dịch nhỏ mắt Natri clorid 0,9% do Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic sản xuất.

Theo thông tin từ Cục Quản lý dược (Bộ Y tế), lô thuốc mang số đăng ký lưu hành 893100060724, số lô 10370725, ngày sản xuất 14/7/2025, hạn dùng đến 14/1/2028.

Như VietNamNet đã đưa tin, hồi tháng 1/2026, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi lấy mẫu tại quầy thuốc Kim Liên (xã Trà Giang) phát hiện sản phẩm không đạt yêu cầu về chỉ tiêu "độ trong" - tiêu chí quan trọng đối với các chế phẩm nhỏ mắt.

Để đối soát, Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM tiến hành lấy mẫu bổ sung và cũng cho kết quả tương tự: lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) xác định đây là vi phạm mức độ 3 theo quy định hiện hành và ban hành lệnh thu hồi kể từ ngày 11/5.

Một lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% do Pharmedic sản xuất vừa bị yêu cầu thu hồi trên toàn quốc

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty Pharmedic ngay lập tức ngừng kinh doanh, biệt trữ toàn bộ lô thuốc và báo cáo chi tiết tình hình phân phối đến các đầu mối bán buôn, nhà thuốc và cơ sở khám chữa bệnh. Công ty phải hoàn tất thu hồi toàn bộ lô thuốc vi phạm trong vòng 30 ngày kể từ ngày 11/5, đồng thời chịu toàn bộ chi phí liên quan đến việc thu hồi, vận chuyển và tiêu hủy.

Tại TPHCM, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở kinh doanh dược và khám chữa bệnh dừng ngay việc sử dụng lô thuốc trên, khẩn trương thực hiện thu hồi và thông báo kết quả về Sở. UBND các xã, phường, đặc khu cũng được đề nghị phối hợp thông báo rộng rãi đến các đơn vị trên địa bàn.

Đồng thời, Sở Y tế giao Phòng Nghiệp vụ Dược phối hợp Phòng Kiểm tra - Pháp chế theo dõi, giám sát việc thực hiện và xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Phía Cục Quản lý Dược cũng cho biết người đã mua sản phẩm thuộc lô bị thu hồi có thể trả lại tại nơi mua để được hoàn tiền hoặc đổi sản phẩm khác đạt chất lượng, không mất bất kỳ khoản phí nào. Trường hợp phát sinh thiệt hại về sức khỏe, người dùng có quyền yêu cầu bồi thường dựa trên hóa đơn, chứng từ điều trị và các thiệt hại thực tế theo quy định pháp luật dân sự.

Người dân gặp khó khăn trong quá trình trả thuốc hoặc yêu cầu bồi thường có thể phản ánh trực tiếp đến sở y tế địa phương để được hỗ trợ bảo vệ quyền lợi.

