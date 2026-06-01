Hai sản phẩm này do Công ty cổ phần Marico South East Asia (địa chỉ hiện nay là Số 3, đường số 5, KCN Sóng Thần 1, phường Dĩ An, TPHCM) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sản xuất.

Lô nước rửa tay bảo vệ da sạch tay làm bếp Botanika - Chai 500g bị thu hồi trên nhãn ghi: Số lô 706, hạn sử dụng: 10/10/2028 và lô sữa tắm nước hoa Xmen for boss Intense - Chai 180g, trên nhãn ghi: Số lô: D46, hạn sử dụng: 30/7/2028.

Một lô sữa tắm nước hoa Xmen for boss Intense - Chai 180g bị thu hồi trên toàn quốc.

Lý do thu hồi được Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đưa ra là sản phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

Trước đó, nhà chức trách lấy các mẫu kiểm nghiệm, cho thấy các mẫu thử chứa thành phần Natribenzoat không được công bố trên nhãn sản phẩm. Đây là chất bảo quản phổ biến, có tác dụng ức chế sự phát triển của vi khuẩn và nấm mốc.

Giải trình vấn đề này, Công ty cổ phần Marico South East Asia cho biết nguyên liệu Cocamidopropyl Betain sử dụng trong sản xuất có chứa Natri benzoat nhưng không được kê khai trong Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Cục Quản lý Dược yêu cầu công ty này rà soát tất cả các lô sản phẩm Nước rửa tay bảo vệ da sạch tay làm bếp Botanika và Sữa tắm nước hoa Xmen for boss Intense để thu hồi nếu có vi phạm tương tự; báo cáo về Cục trước ngày 10/6.

Tất cả cơ sở y tế trên cả nước được yêu cầu thông báo để người dân ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 2 lô sản phẩm trên. Riêng Sở Y tế TPHCM nhận trách nhiệm giám sát Công ty cổ phần Marico South East Asia trong việc thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm không đáp ứng quy định; đồng thời thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của hai sản phẩm này.