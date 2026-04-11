Ngày 11/4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản khẩn gửi Sở An toàn thực phẩm TPHCM, yêu cầu điều tra toàn diện vụ hàng loạt học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm.

Thứ nhất, Cục An toàn thực phẩm chỉ đạo các cơ sở y tế đang điều trị bệnh nhân tập trung nguồn lực, tích cực cứu chữa, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của học sinh.

Thứ hai, tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguyên liệu và thực phẩm nghi gây ngộ độc; lấy mẫu xét nghiệm tìm nguyên nhân; xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cộng đồng.

Thứ ba, tăng cường quản lý bếp ăn tập thể và các cơ sở cung cấp suất ăn, thực hiện đúng chỉ đạo tại Công văn số 2236/BYT-ATTP ngày 1/4/2026 của Bộ Y tế về kiểm tra an toàn thực phẩm tại bếp ăn trường học.

Thứ tư, đẩy mạnh tuyên truyền cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống về kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, đảm bảo vệ sinh trong toàn bộ quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển; thực hiện nghiêm kiểm thực ba bước và lưu mẫu thực phẩm.

Thứ năm, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 11/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và Công văn số 848/BYT-ATTP ngày 9/2/2026 của Bộ Y tế về an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố.

Bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định thăm khám cho bệnh nhi nghi ngộ độc. Ảnh: Minh Toàn

Như VietNamNet đã đưa tin, sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 8/4, khi Trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới, TPHCM) ghi nhận nhiều học sinh bắt đầu nôn ói. Đến 15 giờ cùng ngày, số em có triệu chứng tăng lên 116 trong tổng số 906 học sinh toàn trường. Hai em bị sốt cao kèm nôn ói nhiều được chuyển ngay đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh cấp cứu.

Tính đến sáng 10/4, tổng cộng 148 ca nghi ngộ độc được ghi nhận tại bốn cơ sở y tế, trong đó 46 ca điều trị nội trú. Sức khỏe tất cả bệnh nhân hiện được đánh giá là ổn định.

Đáng chú ý, kết quả xét nghiệm ban đầu từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho thấy 7/10 mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella. Các đơn vị chuyên môn đang tiếp tục lấy thêm mẫu để định type vi khuẩn, xác định chính xác nguồn lây.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra và yêu cầu cơ sở cung cấp suất ăn tạm ngưng hoạt động để phục vụ công tác xác minh, làm rõ nguyên nhân.