Sáng 31/3, trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Khắc Hiếu - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ea H'leo (Đắk Lắk) cho biết, tính đến sáng nay, số lượng người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở trên địa bàn xã Ea Đrăng đã tăng lên 77 người, trong đó có 7 bệnh nhân chuyển tuyến trên.

"Hiện tại sức khỏe tất cả bệnh nhân cơ bản đã ổn định; riêng 7 bệnh nhân chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên là người trong gia đình và xin điều trị theo yêu cầu", ông Hiếu thông tin thêm.

Số ca tăng nhanh trong vụ nghi ngộ độc bánh mì ở Đắk Lắk. Ảnh: KH

Trước đó, khoảng 16h ngày 28/3, Trung tâm Y tế Ea H'leo tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên có triệu chứng đau bụng, tiêu chảy và nôn ói. Sau đó, thêm hàng chục người khác có triệu chứng tương tự được đưa vào.

Tất cả ca nhập viện đều trong tình trạng đau bụng dữ dội và được cho là có ăn bánh mì tại tiệm Q.H. (xã Ea Đrăng).

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Trung tâm Y tế huyện Ea H'leo đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên để xác định nguyên nhân, hiện vẫn chưa có kết quả.