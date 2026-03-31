Chiều 31/3, ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã có báo cáo nhanh về vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì khiến hàng chục người nhập viện.

Các bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế Ea H'leo. Ảnh: KH

Theo báo cáo của Sở Y tế Đắk Lắk, đến nay có hơn 70 người xuất hiện cùng triệu chứng đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy... và phải nhập viện điều trị sau khi ăn bánh mì tại cơ sở Q.H. (xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk).

Những trường hợp này cho biết đã ăn bánh mì của cơ sở Q.H trong khoảng thời gian từ 15h đến 21h ngày 27/3.

Làm việc với UBND xã Ea D'răng vào tối 27/3, chủ cơ sở bánh mì Q.H. cho biết mỗi ngày cung cấp khoảng 300 ổ bánh mì. Riêng trong khung giờ từ 15h đến 21h ngày 27/3, cơ sở này đã bán ra khoảng 100 đến 150 ổ cho khách hàng.

Sở Y tế Đắk Lắk đã lấy 10 mẫu bệnh phẩm và 8 mẫu thực phẩm gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên để kiểm nghiệm, làm rõ nguyên nhân. Sau khi có kết quả, Sở Y tế sẽ tham mưu xử lý hành chính hoặc chuyển cơ quan điều tra nếu có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng.

UBND xã Ea Drăng đã tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở bánh mì Q.H.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cũng có công văn yêu cầu Sở Y tế Đắk Lắk tập trung điều trị cho bệnh nhân, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu và sớm công khai kết quả để cảnh báo cộng đồng.

Theo ông Nguyễn Khắc Hiếu - Giám đốc Trung tâm Y tế Ea H'leo, tính đến chiều nay (31/3), đã có 79 trường hợp phải nhập viện điều trị khi ăn bánh mì tại cơ sở Q.H.

"Hiện tại đã có 33 người xuất viện, sức khỏe các bệnh nhân còn lại đã ổn định. Riêng chủ cơ sở bánh mì bước đầu hỗ trợ kinh phí 500.000 đồng cho mỗi bệnh nhân", ông Hiếu thông tin.

Trước đó, khoảng 16h ngày 28/3, Trung tâm Y tế Ea H'leo tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên có triệu chứng đau bụng dữ dội, nôn ói và tiêu chảy. Sau đó, hàng chục người khác có triệu chứng tương tự liên tục nhập viện.