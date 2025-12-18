Chiều 18/12, BSCK2 Trương Thế Hiệp, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết, bệnh nhân nhập viện vào rạng sáng cùng ngày trong tình trạng bỏng lửa khoảng 5% diện tích cơ thể, tập trung ở vùng mặt và tay chân. Hiện bệnh nhân được điều trị tại Khoa Bỏng - Tạo hình.

Theo thông tin ban đầu, bệnh nhân được sơ cứu tại Bệnh viện Long Khánh (Đồng Nai) trước khi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy do tình trạng nặng hơn.

Trước đó, rạng sáng 18/12, chiếc xe cứu thương chở bệnh nhân cùng 4 người từ Bệnh viện Chợ Rẫy về Bình Định thì gặp tai nạn với xe container trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây, dẫn đến cháy xe. Bệnh nhân được vận chuyển vốn đang điều trị tại Khoa Chăm sóc giảm nhẹ của Bệnh viện Chợ Rẫy. Do bệnh tình quá nặng, gia đình xin đưa bệnh nhân về nhà để lo hậu sự.

Đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết xe cứu thương gặp nạn thuộc đơn vị vận chuyển bên ngoài, không phải xe cấp cứu chuyên môn của bệnh viện.