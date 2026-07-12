Bất ngờ biết gan nhiễm mỡ từ lần khám sức khỏe định kỳ

Nhiều người vẫn nghĩ gan nhiễm mỡ đơn thuần là tình trạng “mỡ bám vào gan” nên không có gì đáng ngại. Đáng báo động, căn bệnh vốn được mặc định của tuổi trung niên đang ngày càng gia tăng ở giới trẻ.

Điển hình là trường hợp nam sinh 19 tuổi, sở hữu chiều cao 1m73 với vóc dáng hơi đậm. Sinh viên này vừa đi học vừa đi làm thêm và nói "không" với rượu bia. Thế nhưng, guồng quay bận rộn của công việc đã kéo theo những bữa ăn thất thường, kết hợp với sở thích ăn gà rán, pizza.

Đến khi cơ thể mệt mỏi, cảm giác nặng bụng khó chịu sau mỗi bữa ăn, bệnh nhân mới quyết định đi khám và ngỡ ngàng khi biết mình bị gan nhiễm mỡ.

Theo TS.BS Mai Thanh Bình, Chủ nhiệm Khoa Điều trị Gan, Mật, Tụy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội), những trường hợp như trên đang ngày càng trở nên phổ biến.

Thống kê hiện nay cho thấy có đến khoảng 30% số người đi khám sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phát hiện gan nhiễm mỡ.

"Điều đáng lưu ý là hơn một nửa số bệnh nhân này dưới 30 tuổi. Nhiều người trẻ chủ quan cho rằng bệnh chỉ xuất hiện ở người béo phì hoặc hay uống rượu bia. Tuy nhiên, thực tế chứng minh ngay cả những người có vóc dáng gầy, chăm vận động cũng có thể mắc bệnh do các rối loạn chuyển hóa bên trong cơ thể", Tiến sĩ Bình thông tin.

Siêu âm gan tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ảnh: BVCC

Nguyên nhân cốt lõi của tình trạng trên chủ yếu xuất phát từ lối sống thiếu lành mạnh. Việc duy trì chế độ ăn uống thất thường, thường xuyên dung nạp các loại đồ ăn nhanh chứa nhiều dầu mỡ như gà rán, pizza là tác nhân hàng đầu khiến mỡ tích tụ trong gan.

“Khi tình trạng mỡ tích tụ kéo dài, gan có thể bị viêm, xuất hiện các tổn thương xơ hóa và tiến triển thành xơ gan. Trong các trường hợp nghiêm trọng hơn, bệnh nhân phải đối mặt với nguy cơ suy gan hoặc làm tăng nguy cơ ung thư gan”, Tiến sĩ Bình nói.

Chủ động phòng ngừa từ thay đổi lối sống

Các chuyên gia nhìn nhận, thay đổi lối sống và chế độ ăn có thể kiểm soát được bệnh gan nhiễm mỡ ở giai đoạn sớm.

PGS.TS Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn, Phục hồi dinh dưỡng và Kiểm soát béo phì (Viện Dinh dưỡng Quốc gia) cho biết để phòng ngừa gan nhiễm mỡ, người dân cần xây dựng chế độ ăn khoa học, tăng cường rau xanh, trái cây tươi, ngũ cốc nguyên hạt và các nguồn đạm lành mạnh như cá, thịt nạc, các loại đậu. Đồng thời, mọi người nên hạn chế thức ăn nhanh, thực phẩm nhiều dầu mỡ, đồ ngọt và nước uống có đường.

Duy trì vận động thể lực đều đặn ít nhất 150 phút mỗi tuần với các hình thức như đi bộ nhanh, chạy bộ, đạp xe, bơi lội... sẽ cải thiện chuyển hóa và giảm lượng mỡ tích tụ trong gan. Bên cạnh đó, bạn cần ngủ đủ giấc, hạn chế thức khuya, kiểm soát căng thẳng, tránh lạm dụng rượu bia và không tự ý sử dụng thuốc hoặc các sản phẩm bổ sung khi chưa có hướng dẫn của bác sĩ.

Tiến sĩ Bình lưu ý thêm, khi cơ thể xuất hiện các triệu chứng dù là mơ hồ như đầy bụng, chán ăn, mệt mỏi, hay có cảm giác đau vùng gan, người dân cần phải lập tức đi khám sức khỏe để được thực hiện các biện pháp tầm soát chính xác. Phát hiện sớm và can thiệp kịp thời ở những giai đoạn đầu sẽ ngăn chặn nguy cơ tiến triển thành các biến chứng nguy hiểm.