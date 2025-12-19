Trên nền tảng bám dân, bám địa bàn, bám nhiệm vụ, Quân đội đã chú trọng phát huy vai trò của đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, coi đây là lực lượng then chốt để lan tỏa chủ trương, chính sách, dẫn dắt các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ an ninh trật tự từ cơ sở.

Cột cờ Lũng Pô ở xã A Mú Sung, tỉnh Lào Cai - nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt.

Khẳng định vai trò “đầu tàu” ở cơ sở

A Mú Sung là xã mới của tỉnh Lào Cai, được hợp nhất từ hai xã Nậm Chạc và A Mú Sung cũ của huyện Bát Xát. Sau sáp nhập, A Mú Sung vẫn là xã đặc biệt khó khăn, thu nhập bình quân đầu người mới đạt 32,18 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo trên 40%.

Trước đây, xã Nậm Chạc và xã A Mú Sung (cũ) đã nhận được sự hỗ trợ thường xuyên của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 345 thuộc Quân khu 2. Sau sáp nhập, đơn vị tiếp tục đồng hành trên hành trình thoát nghèo của xã A Mú Sung mới.

Ngày 28/8 vừa qua, Đoàn KT-QP 345 đã tổ chức kết nghĩa với xã A Mú Sung. Hai bên thống nhất 11 nội dung phối hợp trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn xã trong giai đoạn tới.

Theo Chủ tịch UBND xã A Mú Sung, ông Nguyễn Thanh Trình, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 1 đặt mục tiêu đưa A Mú Sung thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn vào năm 2030, nâng thu nhập bình quân đầu người lên 50 triệu đồng/năm.

“Cùng sự đồng hành của Đoàn KT-QP 345, xã sẽ phát huy nội lực, vận dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước để phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng đời sống của người dân”, ông Trình cho biết.

Đoàn KT-QP 345 và xã A Mú Sung ký kết nghĩa ngày 28/8/2025.

Một trong những giải pháp trọng tâm của xã thời gian tới là chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; trong đó tập trung cải tạo vườn tạp, hình thành các vùng cây trồng chủ lực có giá trị kinh tế cao.

“Đoàn KT-QP 345 cũng đã hỗ trợ nhiều mô hình kinh tế mới, tranh thủ phát huy vai trò của đội ngũ người có uy tín để tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng rất hiệu quả”, ông Trình chia sẻ.

Lấy thôn Nậm Giang 1 làm dẫn chứng, Chủ tịch xã Nguyễn Thanh Trình cho hay trước đây thôn chủ yếu là vườn tạp, chăn nuôi tự phát. Nhằm giúp Nậm Giang 1 phát triển kinh tế, Đoàn KT-QP 345 đã hỗ trợ giống, phân bón, hướng dẫn kỹ thuật và vận động bà con trồng những loại cây có giá trị kinh tế cao như quế, xoài, chè, chuối…

Để chủ trương “bén rễ”, ông Sùng A Phừ - người có uy tín của thôn Nậm Giang 1 - đã tiên phong làm “vườn mẫu”, rồi vận động bà con làm theo. Với uy tín của ông Phừ và thấy được hiệu quả của chuyển đổi cây trồng, bà con ở Nậm Giang 1 đã cải tạo vườn tạp, trồng trọt tập trung theo quy trình mới.

Cả nước hiện có hơn 28,5 nghìn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được cấp thẩm quyền công nhận. Thực hiện Công văn số 2838/BDTTG-CS ngày 26/11/2025 của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, các địa phương đang tiến hành tổng kết việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg và đề xuất chính sách cho giai đoạn mới.

Cũng như ở Nậm Giang 1, sự gương mẫu đi đầu của người có uy tín tại 14 thôn, bản trên địa bàn xã A Mú Sung đã động viên nhân dân thay đổi tập quán canh tác, từng bước hình thành vùng trồng tập trung. Nhờ đó, sau sáp nhập, toàn xã đã có trên 770 ha quế, 118,5 ha chè… cho thấy vai trò “đầu tàu” của người có uy tín khi chủ trương, chính sách được triển khai đúng và trúng từ cơ sở.

Theo Đại tá - Chính ủy Đoàn KT-QP 345, ông Nguyễn Hữu Cảnh, thời gian qua, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều mô hình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. Trong đó, đội ngũ người có uy tín là lực lượng quan trọng, trực tiếp tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào, tích cực đưa chủ trương “bám rễ” vào đời sống.

Thắt chặt tình đoàn kết quân - dân

Ông Sùng A Phừ là một trong hàng trăm nghìn lượt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được công nhận, thực sự là “đầu tàu” trong các phong trào thi đua ở cơ sở. Để phát huy vai trò của lực lượng quần chúng đặc biệt này, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã được ban hành và bổ sung trong từng giai đoạn.

Ngày 1/2/2008, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg về phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau đó, chính sách đối với người có uy tín được định hình ở Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg, phát triển thêm ở Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg và tiếp tục được bổ sung ở Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg.

Một trong những yêu cầu trong thực hiện chính sách đối với người có uy tín là động viên, khen thưởng, tôn vinh kịp thời. Từ năm 2021 đến nay, đây là nội dung chính sách của Tiểu dự án 1, Dự án 10 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình MTQG 1719).

Thực hiện Chương trình MTQG 1719, trong 5 năm qua, Bộ Quốc phòng đã phối hợp tổ chức gặp mặt, biểu dương 3.315 điển hình tiên tiến, già làng, trưởng thôn, bản, người có uy tín. Với Tiểu dự án 3 của Dự án 10, Bộ Quốc phòng đã biên tập, in ấn và cấp phát 350 cuốn tài liệu về triển khai Chương trình; tổ chức hội nghị, hội thảo; tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện và hướng dẫn triển khai nhiệm vụ hằng năm. (Báo cáo tham luận của Bộ Quốc phòng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình MTQG 1719 ngày 13/8/2025)

Cùng với các đầu mối khác, các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng đóng chân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới đã triển khai hiệu quả chính sách này. Việc biểu dương, tôn vinh người có uy tín đã kịp thời lan tỏa những gương điển hình, từ đó thắt chặt thêm tình quân - dân ở vùng phên giậu.

Trở lại xã A Mú Sung - nơi đóng chân của Đoàn KT-QP 345, ngày 28/11 vừa qua, đơn vị đã tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương, tặng quà 50 trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu. Đây là hoạt động thể hiện sự tri ân của đơn vị đối với những cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác phối hợp, giữ vững an ninh chính trị và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Ghi nhận sự quan tâm của Đoàn KT-QP 345, ông Ma Seo Lằng - Bí thư chi bộ thôn Lũng Pô (xã A Mú Sung) cho biết, những năm qua, Đoàn KT-QP 345 đã luôn đồng hành, hỗ trợ bà con trong phát triển kinh tế, tuyên truyền pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự và nâng cao đời sống tinh thần.

“Nhân dân thôn Lũng Pô rất trân trọng sự quan tâm và giúp đỡ thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Đoàn KT-QP 345. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cùng chung tay xây dựng thôn bản ngày càng ổn định, phát triển”, ông Lằng chia sẻ.

Đoàn KT-QP 345 phối hợp với Sở Dân Tộc và Tôn Giáo tỉnh Lào Cai tặng quà cho học sinh tại các trường mầm non tháng 5/2025. Ảnh: Sở Dân tộc và Tôn giáo Lào Cai

Đại tá - Chính ủy Đoàn KT-QP 345 Nguyễn Hữu Cảnh khẳng định, thời gian tới, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh triển khai các chương trình, chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn đơn vị đứng chân; đồng thời duy trì hoạt động bồi dưỡng, gặp mặt, tôn vinh người có uy tín, nhân rộng mô hình “Người có uy tín đồng hành cùng bộ đội nơi biên cương Tổ quốc”, từ đó góp phần nâng cao chất lượng công tác dân vận, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.

Thực tiễn từ Đoàn KT-QP 345 cho thấy, khi chính sách được triển khai đúng, trúng và đi đến tận thôn bản, người có uy tín sẽ trở thành điểm tựa vững chắc của lòng dân. Đồng hành, bồi dưỡng và tôn vinh họ, Quân đội đang âm thầm nhưng bền bỉ xây dựng sức mạnh lớn nhất - sức mạnh của lòng dân.