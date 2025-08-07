“Chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số năm 2025” đã được Bộ KH&CN ban hành. Đây là một bước để thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"; và kế hoạch hành động của Bộ KH&CN thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”.

Theo Bộ KH&CN, đối tượng bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số theo chương trình của Bộ KH&CN trong năm 2025 gồm có: Lãnh đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 các bộ, ngành, địa phương; nhân sự chuyển đổi số đơn vị chuyên trách về CNTT, chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương; nhân sự chuyển đổi số các đơn vị quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực của các bộ, ngành, địa phương; nhân sự chuyển đổi số của UBND cấp xã; nhân sự chuyển đổi số các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Một mục tiêu cụ thể của chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số năm 2025 là trang bị kiến thức và kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo - AI để góp phần nâng cao hiệu quả công tác, thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thực tiễn công việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Đồng thời, trang bị cho các đối tượng bồi dưỡng của chương trình những kiến thức và kỹ năng về AI phù hợp với từng đối tượng. Qua đó, giúp cán bộ, học viên hiểu rõ vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của AI trong bối cảnh hiện nay để tham mưu, chỉ đạo, tổ chức triển khai nhằm nâng cao năng lực ứng dụng AI tại cơ quan, địa phương, doanh nghiệp trong các ngành, lĩnh vực.

Theo chương trình, sẽ tổ chức 3 khóa học cho 3 nhóm đối tượng bồi dưỡng, đó là: “Định hướng nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI” dành cho lãnh đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Đề án 06 các bộ, ngành, địa phương;

“Định hướng nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI trong cơ quan nhà nước và các ngành, lĩnh vực” dành cho nhân sự chuyên trách CNTT, chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước, tập đoàn, tổng công ty nhà nước; “Kỹ năng khai thác và ứng dụng AI” dành cho công chức, viên chức và người lao động trực tiếp làm việc trong cơ quan nhà nước và cán bộ, nhân viên các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

“Kỹ năng khai thác và ứng dụng AI”, một trong 3 khóa học thuộc chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số năm 2025 của Bộ KH&CN sẽ được tổ chức đào tạo trên các nền tảng học trực tuyến mở đại trà.

Lý do các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về chuyển đổi số đặt trọng tâm vào công nghệ AI trước đó cũng đã được Bộ KH&CN lý giải trong “Khung kiến thức, kỹ năng số cơ bản” ban hành hồi tháng 4/2025.

Cụ thể, theo phân tích của Bộ KH&CN, trong bối cảnh cách mạng công nghệ phát triển mạnh mẽ, kỹ năng ứng dụng AI ngày càng trở thành một phần không thể tách rời của kỹ năng số trong thời đại số. Sự kết hợp giữa kỹ năng số và năng lực AI sẽ là nền tảng thiết yếu, thúc đẩy thành công cá nhân và tập thể trong xã hội số tương lai.

AI không chỉ đóng vai trò trung tâm trong sự chuyển đổi công nghệ, mà còn đặt ra yêu cầu mới với người dùng, đó là: Ngoài việc thành thạo các công nghệ kỹ thuật số, cần phát triển khả năng hiểu biết, tương tác và tận dụng AI một cách hiệu quả.

Triển khai “Chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số năm 2025”, lãnh đạo Bộ KH&CN giao Cục Chuyển đổi số quốc gia chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức biên soạn nội dung và sản xuất học liệu điện tử các khóa học theo chương trình được phê duyệt để tổ chức bồi dưỡng trên nền tảng “Bình dân học vụ số” và các nền tảng học trực tuyến mở đại trà khác.

Cục Chuyển đổi số quốc gia cũng có trách nhiệm phối hợp với đơn vị đầu mối của Bộ Công an và các cơ quan chủ quản nền tảng học trực tuyến mở đại trà khác để tổ chức bồi dưỡng các khóa học gắn với việc thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”.

Đồng thời, phối hợp với đơn vị đầu mối các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước cung cấp bài giảng, học liệu điện tử trong trường hợp có nhu cầu để các đơn vị chủ động biên tập, biên soạn phù hợp với đặc thù và yêu cầu cụ thể của cơ quan, địa phương, doanh nghiệp.

Thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt một số đề án tạo cơ sở phát triển nguồn nhân lực cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gồm: Đề án đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân đến năm 2035; Đề án phát triển trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 đến năm 2030; Đề án đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao giai đoạn 2025-2035 và định hướng đến năm 2045. Hiện Bộ GD&ĐT đang dự thảo các quy định về đào tạo, hỗ trợ học bổng; Bộ KH&CN đã phối hợp Bộ GD&ĐT, các hội, hiệp hội, viện, trường và doanh nghiệp giới thiệu, tập hợp được 277 chuyên gia tham gia các chương trình phát triển trí tuệ nhân tạo trọng điểm cấp quốc gia. Bộ Công an đã tổ chức đào tạo cho hàng trăm nghìn học viên tại các địa phương về chuyển đổi số và an toàn không gian số.