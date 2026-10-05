Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) vừa cấp cứu thành công một cụ bà bị vỡ đại tràng, sốc nhiễm trùng nguy kịch do thói quen tự thụt tháo đại tràng trị táo bón tại nhà.

Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện 19-8 vừa kích hoạt báo động đỏ cấp cứu cụ bà 81 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm trùng, nhiễm độc nguy kịch.

Theo người nhà, bệnh nhân từng nhiều lần tự dùng vòi xịt bơm nước vào hậu môn thụt tháo trị táo bón. Trong lần tự thực hiện gần nhất, khi đang bơm nước áp lực cao vào hậu môn, cụ bà đột ngột đau bụng dữ dội như dao đâm, bụng chướng cứng như gỗ, vã mồ hôi và tụt huyết áp nhanh chóng.

Hình ảnh trên phim CT cho thấy bệnh nhân bị vỡ đại tràng. Ảnh: BVCC

Kết quả chụp CT ghi nhận bệnh nhân vỡ đại tràng sigma, viêm phúc mạc toàn thể. Các bác sĩ phải phẫu thuật cắt bỏ đoạn ruột vỡ, rửa sạch ổ bụng và làm hậu môn nhân tạo ra thành bụng (phẫu thuật Hartmann) mới cứu sống được bệnh nhân.

Ths.BS Nguyễn Thành Luân, Khoa Ngoại Tổng hợp cho biết, nhiều người sai lầm khi coi đại tràng như "đường ống nước" có thể tự súc rửa. Việc bơm nước mạnh tạo áp lực tăng đột ngột làm nứt toác lòng ruột, đặc biệt đoạn đại tràng sigma vốn gấp khúc và có thành ruột rất mỏng ở người cao tuổi. Đầu vòi xịt không chuyên dụng cũng dễ đâm thủng cơ học tổ chức ruột. Khi ruột vỡ, hàng tỷ vi khuẩn cùng dịch phân tràn vào ổ bụng gây viêm mủ, nhiễm trùng huyết và suy đa tạng với nguy cơ tử vong cực cao.

Qua ca bệnh này, bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự thụt tháo tại nhà, kể cả khi từng thực hiện trót lót. Nếu lỡ làm và có biểu hiện đau bụng dữ dội, bụng cứng, sốt, vã mồ hôi hoặc chảy máu hậu môn, bệnh nhân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất.