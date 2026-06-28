Cục diện phòng vé cuối tuần qua thay đổi hoàn toàn với sự xuất hiện của bom tấn hoạt hình Minions và quái vật. Dù 1/7 mới chính thức ra rạp nhưng các suất chiếu sớm của phim đã chật kín khán giả. Theo số liệu từ Box Office Vietnam tính tới 18h ngày 28/6, Minions và quái vật đã thu về 23 tỷ đồng sau 2 ngày chiếu sớm, đứng đầu doanh thu phòng vé. Ngoài phiên bản phụ đề, Minions và quái vật gây chú ý vì có sự góp giọng của đạo diễn nghìn tỷ Trấn Thành trong vai trò diễn viên lồng tiếng.

Trấn Thành lồng tiếng cho "Minions và quái vật".

Minions và quái vật do đạo diễn được đề cử giải Oscar, Pierre Coffin chỉ đạo - người đứng sau thành công của 3 phần đầu thương hiệu Kẻ trộm mặt trăng và phần phim Minions (2015). Bộ phim hứa hẹn tiếp nối thành công vang dội của Kẻ trộm mặt trăng 4 năm 2024, tác phẩm đã thu về 972 triệu USD trên toàn cầu.

Vị trí á quân của tuần qua thuộc về phim Ám ảnh, hiện đã thu về gần 27 tỷ đồng nhờ hiệu ứng truyền miệng tích cực. Quán quân của tuần trước - Bầy xác sống - bị đẩy xuống vị trí thứ 3 phòng vé, hiện phim thu về 75 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam. Đáng chú ý là top 3 phòng vé đều do phim ngoại chiếm lĩnh. Phim kinh dị Việt Lầu chú Hoả xếp thứ 4 và hiện đã vượt mốc 70 tỷ đồng.

Bom tấn hoạt hình Câu chuyện đồ chơi 5 (Toy Story 5) không thể chống chọi trước sức ép quá lớn của binh đoàn Minions nên bị đẩy xuống vị trí thứ 6 bảng xếp hạng và mới đạt 22 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam sau 10 ngày công chiếu.

"Madames Thanh Sắc" ít cơ hội lội ngược dòng ở phòng vé.

Trong khi đó, Supergirl - bom tấn Hollywood ra rạp cuối tuần qua đã không đạt doanh thu như kỳ vọng ở rạp Việt với 3 tỷ đồng sau 3 ngày, đứng thứ 7 phòng vé. Madames Thanh Sắc - phim có sự tham gia của siêu mẫu Thanh Hằng với tư cách nhà sản xuất và nữ chính tăng trưởng doanh thu chậm. Phim hiện đứng thứ 8 phòng vé và mới thu về chưa đầy 14 tỷ đồng sau 10 ngày công chiếu.

Phòng vé cuối tuần tới dự báo không có nhiều thay đổi khi Minions và quái vật chính thức đổ bộ rạp Việt.