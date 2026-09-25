Theo đài CNN, bốn lãnh đạo công nghệ hàng đầu Mỹ ngồi cùng bàn chính với Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tiệc quốc yến tại Nhà Trắng tối 24/9 (giờ địa phương). Đó là Jensen Huang, CEO Nvidia cùng vợ Lori Huang; Lisa Su, CEO hãng chip AMD, cùng chồng Daniel Lin; Elon Musk, CEO SpaceX và Tesla; Tim Cook, Chủ tịch điều hành Apple, người vừa rời ghế CEO tháng trước.

Quang cảnh tại quốc yến chiêu đãi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng, tối 24/9 (giờ địa phương). Ảnh: NYT

Theo danh sách hơn 100 khách mời được Nhà Trắng công bố, thành phần phía Mỹ áp đảo bởi các quan chức chính phủ, giới doanh nhân. Trong khi đó, đoàn Trung Quốc chủ yếu gồm các quan chức tháp tùng ông Tập Cận Bình và phu nhân.

Trước đó, truyền thông đưa tin không có doanh nghiệp Trung Quốc nào được mời tháp tùng ông Tập Cận Bình. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông tới Mỹ sau hơn một thập kỷ.

Bên cạnh các bộ trưởng và thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ, tiệc quốc yến còn có sự tham gia của CEO OpenAI Sam Altman, CEO Google Sundar Pichai, CEO Microsoft Satya Nadella và CEO Meta Mark Zuckerberg.

Elon Musk, Lisa Su và Jensen Huang tại quốc yến. Ảnh: NYT

Sự kiện quy tụ những bộ óc đang xây dựng các mô hình AI tiên tiến nhất thế giới giữa lúc Washington lo ngại Bắc Kinh đang thu hẹp khoảng cách công nghệ. Nhiều lãnh đạo tham dự là những người phụ thuộc vào chuỗi cung ứng và nhà máy tại Trung Quốc, hoặc đứng đầu các nền tảng mạng xã hội đang bị cấm tại quốc gia này.

An ninh thắt chặt quanh Nhà Trắng khiến nhiều tỷ phú phải đi bộ đoạn đường cuối. Giám đốc OpenAI Sam Altman tranh thủ dừng lại ký tặng người hâm mộ.

CEO OpenAI Sam Altman (trái) và CEO Meta Mark Zuckerberg. Ảnh: NYT

Sự góp mặt của Elon Musk, Sundar Pichai, Tim Cook hay Satya Nadella làm nổi bật bài toán cốt lõi: giới công nghệ đang chia rẽ về cách kiểm soát rủi ro AI và khả năng hợp tác với Trung Quốc để ngăn thảm họa công nghệ.

Một số ủng hộ lời kêu gọi làm chậm đà phát triển AI do lo ngại rủi ro nhân loại - quan điểm bị ông Donald Trump bác bỏ. Trong khi đó, ông Tập Cận Bình kêu gọi hai nước hợp tác để AI luôn nằm trong tầm kiểm soát của con người.

(Theo CNN, NYT, AFR)