Hơn một chục lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ đã tháp tùng Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc, nơi ông gặp Chủ tịch Tập Cận Bình để thảo luận các vấn đề thương mại, công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI).

Các thành viên của phái đoàn tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc chờ đợi trước lễ chào đón ở Bắc Kinh ngày 14/5. Ảnh: China Daily

Khi tới Bắc Kinh, ông Trump giới thiệu đoàn doanh nhân là “những đại diện xuất sắc của cộng đồng doanh nghiệp Mỹ”, đồng thời nhấn mạnh họ “tôn trọng và đánh giá cao Trung Quốc”.

Đáp lại, ông Tập nói các công ty Mỹ sẽ có “triển vọng rộng lớn hơn” tại thị trường Trung Quốc và hoan nghênh hợp tác “cùng có lợi”.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung kéo dài nhiều năm. Sau các đợt áp thuế ăn miếng trả miếng vượt 100% từ năm ngoái, hai bên hiện tìm cách gia hạn thỏa thuận đình chiến thuế quan và nối lại các cam kết liên quan tới xuất khẩu đất hiếm.

Đoàn CEO đi cùng Trump quy tụ nhiều gương mặt quyền lực của giới công nghệ và tài chính Mỹ, bao gồm Elon Musk, Tim Cook.

CEO Nvidia Jensen Huang là cái tên bổ sung phút chót, lên chuyên cơ cùng Trump tại điểm dừng ở Alaska. Ngoài ra còn có đại diện từ Meta, Visa, Cisco, Qualcomm, Micron và Boeing.

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ, bao gồm Tim Cook (trái) của Apple và Jensen Huang (thứ hai từ trái sang) của Nvidia, đã đến Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào thứ Năm (14/5) để tham dự một cuộc họp với Thủ tướng Lý Cường. Ảnh: China Daily

Với nhiều CEO Mỹ, Trung Quốc vẫn là thị trường chiến lược bất chấp căng thẳng địa chính trị.

Musk đang tìm cách mở rộng hoạt động của Tesla tại Trung Quốc. Truyền thông từng đưa tin Tesla muốn mua khoảng 2,9 tỷ USD thiết bị sản xuất pin mặt trời từ các nhà cung cấp Trung Quốc.

Đồng thời, Musk cũng đang chờ cơ quan quản lý Trung Quốc cấp phép mở rộng hệ thống hỗ trợ lái Full Self-Driving.

Trung Quốc hiện là một trong những thị trường lớn nhất của Tesla và nhà máy Gigafactory ở Thượng Hải là trung tâm xuất khẩu toàn cầu quan trọng nhất của hãng.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, Tesla bán gần 293.000 xe từ nhà máy này, tăng hơn 26% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, Apple vẫn phụ thuộc lớn vào năng lực sản xuất của Trung Quốc. Khoảng 80% số iPhone bán tại Mỹ được sản xuất ở Trung Quốc, dù Apple đã chuyển một phần dây chuyền sang Ấn Độ để giảm tác động từ thuế quan.

Đối với Nvidia, chuyến đi mang ý nghĩa đặc biệt khi công ty muốn nối lại hoạt động bán chip AI H200 cho Trung Quốc. Trước khi Washington siết kiểm soát xuất khẩu, Nvidia từng chiếm khoảng 95% thị phần chip AI cao cấp tại Trung Quốc.

Jensen Huang nhiều lần nhấn mạnh thị trường AI Trung Quốc có thể đạt giá trị 50 tỷ USD trong năm nay.

Bên cạnh công nghệ, ngành hàng không cũng đặt nhiều kỳ vọng. Bloomberg cho biết Trung Quốc đang cân nhắc mua khoảng 500 máy bay Boeing 737 Max cùng hàng trăm máy bay thân rộng 787 Dreamliner và 777X.

CEO Kelly Ortberg nói ông tin thỏa thuận giữa Trump và ông Tập sẽ “bao gồm các đơn hàng máy bay”.

Theo giới phân tích, ông Trump muốn tận dụng chuyến đi để chứng minh ông có thể mở cửa thị trường Trung Quốc cho doanh nghiệp Mỹ, qua đó ghi điểm với cử tri trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Chuyên gia chiến lược Trung Quốc Andrew Leung nhận định sự xuất hiện của dàn CEO hàng đầu cho thấy Trump cần mang về “cam kết tiếp cận thị trường và đầu tư” để củng cố vị thế chính trị trong nước.

Đổi lại, Bắc Kinh được cho là sẽ thúc đẩy Mỹ nới lỏng thuế quan, giảm hạn chế với các công ty Trung Quốc và mở rộng quyền tiếp cận công nghệ bán dẫn tiên tiến.

(Theo aljazeera)