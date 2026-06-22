Tối 22/6, lãnh đạo UBND xã Lương Sơn cho biết, lực lượng chức năng địa phương đang khẩn trương tổ chức tìm kiếm 2 nạn nhân nghi mất tích tại khu vực đập Bara Đô Lương.

Lực lượng chức năng xã Lương Sơn tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Thái Thành

Thông tin ban đầu, vào khoảng 16h cùng ngày, nhóm 4 thiếu niên (đều 17 tuổi, trú tại địa bàn) rủ nhau ra khu vực đập Bara Đô Lương để tắm.

Trong quá trình tắm, nhóm gặp sự cố dưới nước. Hai em được người dân ứng cứu đưa lên bờ, chuyển đến bệnh viện cấp cứu; hai em còn lại hiện chưa tìm thấy.

“Lực lượng chức năng mới xác định có 2 em được cứu kịp thời và đang tập trung tìm kiếm các nạn nhân còn lại tại khu vực xảy ra sự việc. Trên bờ có một chiếc xe đạp được cho là của các em trong nhóm”, lãnh đạo xã thông tin.

Đập Bara Đô Lương dài 345m, là công trình thủy lợi quan trọng của Nghệ An với hệ thống kênh tưới dài hàng trăm km, cung cấp nước sản xuất cho nhiều địa phương phía Bắc của tỉnh.