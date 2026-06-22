Ngày 22/6, Công an xã Long Điền (TPHCM) cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông T.M.A. (38 tuổi, trú tại địa phương) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội TikTok.

Công an làm việc với ông A. về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật. Ảnh: CACC

Theo xác minh của cơ quan công an, khoảng 17h ngày 14/6, tại ấp Phước Trung, xã Long Điền, ông K.T.H. xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với một người thân trong gia đình.

Sau sự việc, ông H. phát hiện một tài khoản TikTok đăng tải đoạn video ghi lại cảnh cãi vã nói trên, kèm dòng chữ: “Ck bỏ vk con theo tiểu tam 2 đời ck” (chồng bỏ vợ con theo tiểu tam 2 đời chồng).

Làm việc với cơ quan chức năng, ông H. khẳng định nội dung video hoàn toàn sai sự thật, mang tính xuyên tạc, bôi nhọ, xâm phạm đời tư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm cá nhân cũng như hạnh phúc gia đình. Người này sau đó, ông đề nghị công an vào cuộc xác minh, xử lý theo quy định.

Clip được ông A. đăng tải lên mạng xã hội. Ảnh chụp từ clip

Tiếp nhận trình báo, Công an xã Long Điền xác minh và xác định chủ tài khoản đăng tải video là ông T.M.A., nên mời lên làm việc.

Tại cơ quan công an, ông A. thừa nhận đã dùng điện thoại quay lại vụ cãi vã của những người đi đường. Dù không quen biết, không liên quan và không nắm rõ bản chất sự việc, người này vẫn đăng tải công khai đoạn video lên TikTok cá nhân, đồng thời tự thêm dòng chữ sai sự thật nhằm thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Ông A. sau đó thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ video sau khi biết nội dung đăng tải. Công an xã Long Điền đã ra quyết định xử phạt ông A. số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân.