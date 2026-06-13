Từ vị thế thống trị toàn cầu với tham vọng "thâu tóm" năng lượng xanh, giờ đây, các tập đoàn năng lượng mặt trời Trung Quốc đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chưa từng có. Sự bùng nổ quá mức đã biến "giấc mơ năng lượng" thành một "cơn ác mộng" tài chính.

Năm 2025, ngành năng lượng mặt trời Trung Quốc vẫn ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng với công suất lắp đặt mới đạt 290 GW.

Tuy nhiên, bức tranh tổng thể đã xuất hiện dấu hiệu suy giảm mạnh. Chỉ trong quý I/2026, công suất lắp đặt mới đã giảm tới 31% so với cùng kỳ năm trước.

Hậu quả tất yếu là những báo cáo tài chính đỏ rực của các “ông lớn”. 5 tập đoàn hàng đầu quốc gia tỷ dân gồm Thông Uy (Tongwei), Long Cơ (Longi), Tỉnh Khoa (Jinko), Tỉnh Úc (JA Solar) và Thiên Hợp (Trina Solar) đều báo lỗ trong quý đầu năm.

Một góc tấm pin năng lượng mặt trời tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Ảnh: The Guardian

Cụ thể, trong quý I/2026, Thông Uy lỗ 24,44 tỷ NDT (khoảng 3,4 tỷ USD), Long Cơ lỗ 19,20 tỷ NDT, Tỉnh Khoa lỗ 13,50 tỷ NDT.

Đây là lời cảnh báo cho thấy sức khỏe của các tập đoàn năng lượng lớn đang suy kiệt nhanh chóng. Sự thống trị toàn cầu của Trung Quốc trong lĩnh vực này đang bị lung lay bởi chính "cơn sốt" đầu tư ồ ạt trước đó.

Khi cơn sốt đầu tư trở thành ‘cơn ác mộng’

Nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng này không đến từ yếu tố thị trường bên ngoài, mà từ chính sự lệch pha cung - cầu nghiêm trọng bên trong. Các số liệu thống kê cho thấy một bức tranh toàn cảnh đầy bất ổn.

Tính đến đầu năm 2026, công suất sản xuất silic - nguyên liệu chính để chế tạo tấm quang điện, đã lên tới 3,5 triệu tấn/năm, trong khi nhu cầu toàn cầu chỉ ở mức 1,2 triệu tấn.

Điều này cho thấy tình trạng dư cung đã xuất hiện ngay từ khâu nguyên liệu. Ở khâu hạ nguồn, tình hình còn nghiêm trọng hơn: tổng công suất sản xuất tấm pin đã vượt mốc 1.000 GW, cao gấp đôi nhu cầu thực tế của thế giới (chỉ khoảng 550-600 GW).

Hệ quả tất yếu là một cuộc chiến giá cả khốc liệt chưa từng có. Giá tấm pin TOPCon dành cho các dự án tập trung hiện chỉ dao động quanh mức 0,68-0,75 NDT/W (chưa đến 2.700 đồng/W), một mức giá được các chuyên gia đánh giá là nằm dưới cả chi phí sản xuất.

Không còn cách nào khác, các doanh nghiệp đang phải chấp nhận "cắt lỗ" để bán hàng, cố duy trì thị phần và dòng tiền.

Hậu quả là chỉ tính riêng 5 "ông lớn" gồm Thông Uy, Long Cơ, Tỉnh Khoa, Tỉnh Úc và Thiên Hợp đã ghi nhận lỗ lũy kế hơn 340 tỷ NDT (tương đương khoảng 47 tỷ USD) chỉ trong giai đoạn 2024-2025.

Tương lai nào cho ngành?

Trước tình hình "sức khỏe" các doanh nghiệp suy giảm và thị trường mất ổn định, chính phủ Trung Quốc buộc phải vào cuộc quyết liệt.

Trung Quốc thúc đẩy mạnh mẽ các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn tại vùng sa mạc, tuy nhiên, làn sóng cắt lỗ và lũy kế thua lỗ hơn 340 tỷ NDT của 5 ông lớn ngành pin mặt trời đang đặt ra bài toán khó cho chiến lược "xanh" của Bắc Kinh. Ảnh: Bloomberg

Các cơ quan quản lý như Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin (MIIT), Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) đã liên tiếp tổ chức các cuộc họp với doanh nghiệp.

Mục tiêu chính là "chống cạnh tranh nội bộ" (anti-involution). Các giải pháp được đưa ra bao gồm kiểm soát công suất, nâng cao tiêu chuẩn năng lượng và thúc đẩy sáp nhập các doanh nghiệp yếu kém.

Mục đích cuối cùng là để ngành công nghiệp này phát triển lành mạnh hơn thay vì chạy theo quy mô bằng mọi giá.

Các chuyên gia nhận định, mặc dù bong bóng của ngành năng lượng mặt trời đang "xì hơi" có kiểm soát, đây không hẳn là một “thảm họa” mà là một cuộc "thanh lọc" cần thiết.

Thị trường đang loại bỏ những nhà máy sản xuất kém hiệu quả và những "tay chơi" yếu thế. Về lâu dài, điều này có thể giúp cho ngành công nghiệp năng lượng xanh của Trung Quốc khỏe mạnh và bền vững hơn.

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, làn sóng hủy bỏ các dự án cũ, "vỡ mộng" đầu tư của các tập đoàn lớn chắc chắn sẽ còn tiếp diễn.

Theo Tân Hoa Xã, Nhật báo Kinh doanh Trung Quốc