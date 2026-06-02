Chia sẻ với VietNamNet về hiệu quả khi lắp đặt điện mặt trời mái nhà và hệ thống pin lưu trữ (BESS), anh Nguyễn Minh Hoàng ở xã Yên Sơn (Tuyên Quang) kể: “Những ngày nắng nóng gay gắt, sản lượng điện mặt trời thu được đủ cho gia đình tôi sử dụng thoải mái các thiết bị điện”.

Anh Hoàng cho biết, gia đình anh đầu tư khoảng 170 triệu đồng để lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà kèm BESS 4 năm nay, nhằm tận dụng nguồn năng lượng mặt trời và giảm chi phí tiền điện hàng tháng.

Hiện gia đình anh sử dụng rất nhiều thiết bị điện, như bếp điện, máy rửa bát, máy giặt và sấy quần áo, hệ thống điện chiếu sáng, quạt mát, tủ lạnh, tivi... và 4 chiếc điều hòa công suất lớn. Đặc biệt, thang máy và sạc xe điện cũng ngốn một lượng điện năng rất lớn mỗi tháng.

Nếu không có điện mặt trời mái nhà kèm pin lưu trữ, hóa đơn tiền điện của gia đình anh có thể tăng rất mạnh vào các tháng cao điểm nắng nóng. Do nhu cầu sử dụng điện làm mát tăng mạnh, trong khi giá điện tính theo bậc thang lũy kế, cao nhất lên tới 3.460 đồng/kWh (chưa bao gồm VAT).

Tuy nhiên, nhờ có điện mặt trời mái nhà, ban ngày gia đình anh Hoàng có thể thoải mái sử dụng các thiết bị điện, về đêm dùng điện từ pin lưu trữ. Vào buổi trưa nắng gắt, nhà anh tranh thủ sạc đầy pin chiếc xe ô tô điện.

Lắp điện mặt trời mái nhà kèm pin lưu trữ giúp các gia đình chủ động nguồn điện sử dụng cả ngày lẫn đêm. Ảnh: ĐL Điện Biên

“Cuối tháng, hóa đơn tiền điện vẫn giảm mạnh bất chấp thời tiết nắng nóng gay gắt”, anh nói. Tháng 4 vừa qua, nhà anh chỉ hết khoảng 2 triệu đồng tiền điện. Trước khi lắp đặt, hóa đơn điện mùa hè của gia đình anh thường dao động từ 5-6 triệu đồng/tháng.

Vào mùa đông, dù cường độ bức xạ mặt trời thấp hơn mùa hè nhưng hệ thống vẫn duy trì sản lượng điện đáng kể. Nhờ đó, hóa đơn tiền điện của gia đình anh chỉ dao động từ 700.000-900.000 đồng/tháng.

Báo cáo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho thấy, chương trình phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tiếp tục được thúc đẩy mạnh với 1.839 khách hàng phát triển mới trong tháng 4 vừa qua, tổng công suất là 62,9 MW. Lũy kế 4 tháng đầu năm nay, toàn tổng công ty có 5.639 khách hàng điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ với tổng công suất khoảng 528,1 MW.

Theo EVNNPC, sau khi Chính phủ và Bộ Công Thương ban hành các cơ chế khuyến khích, đặc biệt là Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ, phong trào phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ gia tăng rõ rệt tại nhiều địa phương.

Không chỉ các hộ gia đình, nhiều doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, cơ sở thương mại và dịch vụ cũng chủ động nghiên cứu triển khai các giải pháp năng lượng tại chỗ nhằm giảm áp lực chi phí điện năng và tăng tính chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đáng chú ý, cùng với xu hướng phát triển điện mặt trời mái nhà, nhiều hộ gia đình, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất... đã lựa chọn tích hợp thêm pin lưu trữ năng lượng (BESS) để tận dụng tối đa sản lượng điện mặt trời ban ngày, đồng thời nâng cao khả năng dự phòng nguồn điện khi cần thiết.

Theo số liệu tổng hợp bước đầu tại khu vực 17 tỉnh và thành phố do EVNNPC quản lý, hiện có hơn 1.450 hệ thống điện mặt trời mái nhà được đầu tư tích hợp BESS, với tổng dung lượng lưu trữ khoảng 8.600 kWh.

EVNNPC cho rằng mô hình kết hợp giữa điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ đang từng bước trở thành xu hướng năng lượng mới đối với nhóm khách hàng có nhu cầu phụ tải lớn vào ban ngày hoặc yêu cầu cao về tính ổn định của nguồn điện phục vụ sản xuất.

Bên cạnh đó, tích hợp hệ thống lưu trữ không chỉ giúp khách hàng nâng cao hiệu quả khai thác nguồn điện mặt trời, mà còn hỗ trợ tối ưu vận hành hệ thống điện nội bộ, góp phần tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả tiêu thụ điện năng.

Đại diện EVNNPC cho biết, hiệu quả đầu tư và vận hành của hệ thống điện mặt trời mái nhà cũng như BESS phụ thuộc vào nhu cầu phụ tải thực tế, điều kiện kỹ thuật công trình và phương án khai thác điện năng của từng khách hàng. Vì vậy, khách hàng cần nghiên cứu kỹ nhu cầu phụ tải, lựa chọn công nghệ phù hợp và bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật, an toàn trong quá trình triển khai.

Mới đây, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 963 quy định về khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia. Trong đó, giờ cao điểm được dồn vào buổi tối từ 17h30 đến 22h30 hàng ngày, còn giờ thấp điểm từ 0h đến 6h.

Theo đó, khi khung giờ điện mới được áp dụng, thì việc đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà kèm BESS còn giúp các doanh nghiệp sản xuất, cơ sở kinh doanh chủ động được nguồn điện dùng vào buổi tối - khung giờ cao điểm có giá điện cao nhất từ 3.640-5.422 đồng/kWh.