Với chiến thắng ấn tượng của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trước Indonesia và việc Philippines đánh bại Singapore chiều 12/12, bốn đội bóng vào bán kết bóng chuyền nữ SEA Games 33 đã chính thức lộ diện.

Tuyển Việt Nam kết thúc vòng bảng với ngôi đầu, tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội khi thắng cả Myanmar, Malaysia và áp đảo Indonesia trong trận quyết định. Trần Thị Thanh Thúy cùng đồng đội duy trì phong độ tương tự hai chặng SEA V.League trong năm, cho thấy sự ổn định ấn tượng.

bong chuyen nu viet nam 8.jpg
Trái với dự đoán, ĐT Việt Nam giành chiến thắng khá dễ dàng trước Indonesia - Ảnh: SN

Tại bán kết, ĐT Việt Nam sẽ chạm trán Philippines - đội vừa kịp trở lại sau thất bại trước Thái Lan để giành ngôi nhì bảng. Dù Việt Nam được đánh giá cao hơn, Philippines sở hữu những nhân tố có thể gây đột biến như Jia De Guzman hay Alyssa Solomon.

Cặp bán kết còn lại là Thái Lan gặp Indonesia, nơi Megawati khó có thể ngăn bộ ba Ajcharaporn – Chatchu-on – Pimpichaya của đội chủ nhà. Theo lịch thi đấu, Việt Nam gặp Philippines lúc 12h30 ngày 14/12, tiếp đó là trận Thái Lan - Indonesia lúc 15h00.

Đội/SET SET 1 SET 2 SET 3 SET 4 SET 5
Nữ Việt Nam 25 25 25
Nữ Indonesia 20 15 19

12/12/2025 | 18:44

25-19

Kiều Trinh bỏ nhỏ tinh tế khiến đối thủ hoàn toàn bất ngờ, match-point dành cho ĐT Việt Nam. Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt giành quyền vào bán kết SEA Games 33 với 3 trận toàn thắng, đối thủ sẽ là đội nhì bảng A.

12/12/2025 | 18:40

23-14

Đội trưởng Thanh Thúy phát bóng đem về điểm ace, ĐT Việt Nam đang ở rất gần chiến thắng set 3 và chung cuộc.

12/12/2025 | 18:33

13-10

Như Quỳnh đem về điểm số may mắn khi phát bóng chạm lưới rồi rơi xuống sân của Indonesia.

bong chuyen nu viet nam 5.jpg
CĐV Việt Nam cổ vũ nhiệt tình cho Thanh Thúy và các đồng đội trên khán đài - Ảnh: SN
12/12/2025 | 18:25

SET 3

Giống như set 2, các cô gái Việt Nam nhanh chóng vượt lên tạo cách biệt, buộc đối thủ Indonesia phải rượt đuổi về điểm số. Kiều Trinh vừa ghi điểm thứ 5 cho đội nhà.

bong chuyen nu viet nam 11.jpg
Ảnh: SN
12/12/2025 | 18:20

25-15

Sau khi cứu được 2 set-point, nữ Indonesia mắc lỗi đánh bóng ra ngoài sân. ĐT Việt Nam có set-point để khép lại set hai, tạm dẫn trước với tỷ số 2-0.

12/12/2025 | 18:15

21-12

Cơ hội lật ngược tình thế dành cho Indonesia gần như không còn khi để các cô gái Việt Nam tạo khoảng cách lên tới 9 điểm.

12/12/2025 | 18:09

14-8

Kiều Trinh giúp ĐT Việt Nam tạo cách biệt lên tới 5 điểm với pha đập bóng uy lực ở vị trí số 2. Ngay sau đó hai VĐV của Indonesia mắc lỗi để mất điểm.

bong chuyen nu viet nam 8.jpg
Ảnh: SN
12/12/2025 | 18:05

9-6

Pha bóng giằng co hấp dẫn khi hai đội thi nhau khoe khả năng phòng thủ tốt, được kết thúc bằng cú đập cắm sân của Như Quỳnh ở vị trí số 4.

12/12/2025 | 18:02

6-5

Bích Thủy ghi điểm ở vị trí số 2, san bằng điểm số 5-5. Sau đó chuyền hai của Indonesia mắc lỗi chạm lưới.

bong chuyen nu viet nam 2.jpg
Ảnh: SN
12/12/2025 | 18:00

SET 2

Ở vị trí số 4, Thanh Thúy có pha đập bóng lách chắn, dọc dây chính xác, sau đó là pha bỏ nhỏ đẳng cấp của 4T giúp ĐT Việt Nam san bằng 3-3.

12/12/2025 | 17:55

25-20

Sau khi Lê Thanh Thúy phát bóng lỗi, Trần Thị Thanh Thúy sửa lỗi cho đồng đội bằng pha đập bóng uy lực ở vị trí số 4, đem về set-point cho ĐT Việt Nam.

bong chuyen nu viet nam 4.jpg
Ảnh: SN
12/12/2025 | 17:52

23-18

Thanh Thúy đập bóng chính xác ở vị trí số 4 khiến đối thủ không thể hóa giải.

12/12/2025 | 17:49

20-16

ĐT Việt Nam duy trì thế dẫn trước và tạo ra cách biệt ngày càng lớn trước đối thủ Indonesia.

bong chuyen nu viet nam 7.jpg
Ảnh: SN
12/12/2025 | 17:43

13-12

Như Quỳnh lần thứ ba chắn bóng thành công, đây cũng là điểm block thứ ba của ĐT Việt Nam trước Indonesia.

12/12/2025 | 17:40

10-9

Như Quỳnh block thành công giúp ĐT Việt Nam san bằng điểm số 9-9 trước khi Lê Thanh Thúy giúp đội nhà vượt lên.

bong chuyen nu viet nam.jpg
Ảnh: SN
12/12/2025 | 17:37

6-8

Sau khi Kiều Trinh phát bóng ra ngoài sân, đến lượt đối thủ phát bóng lỗi. Đội trưởng Thanh Thúy lên tiếng bằng cú đập bóng uy lực sau vạch 3 mét đem về điểm số thứ 6 cho ĐT Việt Nam.

12/12/2025 | 17:34

1-5

Ngay sau khi xin hội ý chiến thuật, ĐT Việt Nam có điểm số đầu tiên với pha ghi điểm của Như Quỳnh. Sau đó cô lại phát bóng ra ngoài sân đáng tiếc.

bong chuyen nu viet nam 3.jpg
Ảnh: SN
12/12/2025 | 17:33

0-4

ĐT Việt Nam nhập cuộc không tốt, sau đội trưởng Thanh Thúy đến lượt Kiều Trinh đỡ hỏng bước một đến đối thủ lên mạch 4 điểm. 

12/12/2025 | 17:31

SET 1

Nữ Indonesia phát bóng trước, hai đội chơi giằng co và điểm số đầu tiên thuộc về đội bóng xứ Vạn đảo sau pha đánh bóng về cuối sân không chính xác của Kiều Trinh.

bong chuyen nu viet nam 9.jpg
ĐT Việt Nam trước trận đấu - Ảnh: SN
bong chuyen nu viet nam 10.jpg
Các thành viên ban huấn luyện ĐT Việt Nam - Ảnh: SN
12/12/2025 | 17:02

17h00

VĐV hai đội tuyển Việt Nam và Indonesia đã ra sân khởi động, chuẩn bị cho trận đấu.

