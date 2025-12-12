Với chiến thắng ấn tượng của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trước Indonesia và việc Philippines đánh bại Singapore chiều 12/12, bốn đội bóng vào bán kết bóng chuyền nữ SEA Games 33 đã chính thức lộ diện.

Tuyển Việt Nam kết thúc vòng bảng với ngôi đầu, tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội khi thắng cả Myanmar, Malaysia và áp đảo Indonesia trong trận quyết định. Trần Thị Thanh Thúy cùng đồng đội duy trì phong độ tương tự hai chặng SEA V.League trong năm, cho thấy sự ổn định ấn tượng.

Trái với dự đoán, ĐT Việt Nam giành chiến thắng khá dễ dàng trước Indonesia - Ảnh: SN

Tại bán kết, ĐT Việt Nam sẽ chạm trán Philippines - đội vừa kịp trở lại sau thất bại trước Thái Lan để giành ngôi nhì bảng. Dù Việt Nam được đánh giá cao hơn, Philippines sở hữu những nhân tố có thể gây đột biến như Jia De Guzman hay Alyssa Solomon.

Cặp bán kết còn lại là Thái Lan gặp Indonesia, nơi Megawati khó có thể ngăn bộ ba Ajcharaporn – Chatchu-on – Pimpichaya của đội chủ nhà. Theo lịch thi đấu, Việt Nam gặp Philippines lúc 12h30 ngày 14/12, tiếp đó là trận Thái Lan - Indonesia lúc 15h00.