Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khởi đầu thuận lợi nhưng không thể duy trì lợi thế trước Philippines tại chặng 2 SEA V.Cup 2026. Sau bốn set đấu căng thẳng, đội bóng áo đỏ để thua ngược với tỷ số 1-3.

Ở set đầu tiên, Việt Nam gặp khó khi để Philippines dẫn trước, nhưng nhanh chóng lấy lại thế trận nhờ sự tỏa sáng của Thanh Thúy cùng các đồng đội. Những điểm số quan trọng giúp Việt Nam thắng 25-22.

ĐT Việt Nam thua đau Philippines - Ảnh: Vietcontent

Tuy nhiên, Philippines phản ứng mạnh mẽ trong set 2. Dù Việt Nam nỗ lực san bằng tỷ số 19-19 và cứu hai set-point, đối thủ vẫn giữ được sự ổn định để thắng 25-23.

Sang set 3, Philippines tiếp tục duy trì đà hưng phấn, có thời điểm tạo cách biệt lớn. Việt Nam vùng lên với chuỗi điểm liên tiếp nhưng không thể lật ngược tình thế, chấp nhận thất bại 21-25.

Set 4 diễn ra giằng co, nhưng Philippines tận dụng tốt hơn những thời điểm quyết định để thắng 25-22, khép lại trận đấu với chiến thắng chung cuộc 3-1.

Thất bại này khiến tuyển Việt Nam tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua tại chặng 2 SEA V.Cup 2026.