Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khởi đầu thuận lợi nhưng không thể duy trì lợi thế trước Philippines tại chặng 2 SEA V.Cup 2026. Sau bốn set đấu căng thẳng, đội bóng áo đỏ để thua ngược với tỷ số 1-3.
Ở set đầu tiên, Việt Nam gặp khó khi để Philippines dẫn trước, nhưng nhanh chóng lấy lại thế trận nhờ sự tỏa sáng của Thanh Thúy cùng các đồng đội. Những điểm số quan trọng giúp Việt Nam thắng 25-22.
Tuy nhiên, Philippines phản ứng mạnh mẽ trong set 2. Dù Việt Nam nỗ lực san bằng tỷ số 19-19 và cứu hai set-point, đối thủ vẫn giữ được sự ổn định để thắng 25-23.
Sang set 3, Philippines tiếp tục duy trì đà hưng phấn, có thời điểm tạo cách biệt lớn. Việt Nam vùng lên với chuỗi điểm liên tiếp nhưng không thể lật ngược tình thế, chấp nhận thất bại 21-25.
Set 4 diễn ra giằng co, nhưng Philippines tận dụng tốt hơn những thời điểm quyết định để thắng 25-22, khép lại trận đấu với chiến thắng chung cuộc 3-1.
Thất bại này khiến tuyển Việt Nam tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua tại chặng 2 SEA V.Cup 2026.
|SET 1
|SET 2
|SET 3
|SET 4
|SET 5
|Việt Nam
|25
|23
|21
|22
|Philippines
|22
|25
|25
|25
22-25
Sau chuỗi lên điểm liên tiếp, ĐT Việt Nam bị đối thủ lên 3 điểm để kết thúc trận đấu với chiến thắng 3-1. Hai thất bại liên tiếp, cô trò Ngọc Hoa coi như hết cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch, thậm chí ngôi á quân cũng khó đạt được. Vào ngày mai, Thanh Thúy và các đồng đội sẽ chạm trán chủ nhà Thái Lan có lực lượng mạnh nhất.
21-22
Quỳnh Hương dù chỉ có chiều cao 1,72m vẫn bám chắn tốt để block đối thủ, trước khi cô san bằng điểm số 22-22.
19-21
ĐT Việt Nam vẫn kiên trì bám đuổi, Quỳnh Hương chớp cơ hội từ bước một lỗi của Philippines.
13-16
ĐT Việt Nam bị đối thủ bỏ xa với khoảng cách lên tới 4 điểm trong set 4 buộc phải thắng.
9-11
Lê Thùy Linh đem về điểm số thứ 9 cho ĐT Việt Nam.
8-9
Dù bước một không tốt nhưng ĐT Việt Nam vẫn có điểm để bám đuổi đối thủ.
SET 4: 4-3
Trong set đấu buộc phải thắng, các cầu thủ nữ Việt Nam nhập cuộc set 4 đầy quyết tâm và liên tục dẫn trước đối thủ.
21-25
Set 3 khép lại dành cho Philippines với điểm số 25-21 dù ĐT Việt Nam thi đấu nỗ lực ở nửa sau set đấu.
19-22
ĐT Việt Nam vẫn nỗ lực giành từng điểm số để thu hẹp khoảng cách, thắp lên hi vọng trong set 3.
17-21
Thanh Thúy bỏ nhỏ bất thành sau pha bóng giằng co hết sức hấp dẫn.
12-18
ĐT Việt Nam có chuỗi lên liền 4 điểm, ngay lập tức Philippines xin hội ý chiến thuật.
10-18
Cuối cùng thì ĐT Việt Nam cũng cắt được chuỗi lên điểm của Philippines nhờ pha block của Lưu Thị Huệ, trước khi cô phát bóng ghi điểm ace.
7-14
Solomon đập bóng chéo sân giúp Philippines tạo cách biệt lên tới 7 điểm với ĐT Việt Nam.
4-10
Mạch điểm của Philippines bị ngắt lại khi họ phát bóng ra ngoài. ĐT Việt Nam vẫn gặp vô vàn khó khăn trong set 3.
1-7
HLV Ngọc Hoa xin hội ý chiến thuật lần một trong set 3 khi đối thủ vượt lên dẫn 7-1.
SET 3: 1-4
ĐT Việt Nam lại chuệch choạch, Philippines lên liền 4 điểm trước khi Thanh Thúy chặn lại bằng cú đập bóng uy lực.
23-25
Sau khi Bích Thủy đánh bóng chéo sân ở vị trí số 2, cô lại block thành công để cứu liền 2 set-point. Tiếc rằng sau đó chuyền hai Kim Thoa chắn bóng ra ngoài.
21-23
Philippines liên tiếp lên điểm để tạo ra cách biệt, HLV Ngọc Hoa lập tức xin hội ý chiến thuật lần cuối trong set 2.
19-19
Phillippines đánh bóng ra ngoài vạch cuối sân chỉ chút ít, khi Thanh Thúy chủ động bỏ bóng để đem về điểm số 18. Sau đó Ánh Thảo block thành công để san bằng 19-19.
15-17
Thanh Thúy đập bóng xuyên chắn sau pha bóng giằng co hấp dẫn. Sau đó VĐV Philippines đập bóng dọc dây ra ngoài.
10-13
Quỳnh Hương đánh bóng bạt chắn ở vị trí số 4, trước khi Bích Thủy và Đinh Thị Vân chắn đôi block thành công đối thủ.
SET 2: 6-8
Quỳnh Hương đánh bóng chính xác sau vạch 3m, đem về điểm số thứ 6 cho ĐT Việt Nam.
25-22
ĐT Việt Nam có set-point để giành chiến thắng trong set 1 với điểm số 25-22 khi đối thủ đánh bóng ra ngoài sân.
23-19
ĐT Việt Nam liên tiếp lên điểm, sau khi Lý Thị Luyến block thành công, Thanh Thúy đập bóng bạt chắn.
20-19
Sau khi challenge bất thành, Philippines tiếp tục mất thêm 1 điểm trước tình huống tấn công trên lưới của ĐT Việt Nam.
19-18
Đinh Thị Vân đánh bóng lỗi nhưng ĐT Việt Nam vẫn có điểm may mắn khi bóng leo lưới rơi sàn, sau đó Thanh Thúy bỏ nhỏ tinh tế giúp đội bóng áo đỏ vượt lên dẫn ngược Philippines.
15-16
Sau khi hội ý, ĐT Việt Nam ghi liền 2 điểm, khoảng cách thu hẹp còn 15-16.
13-15
Quỳnh Hương cắt chuỗi lên điểm của Philippines, với pha tấn công uy lực ở vị trí số 4.
12-11
Kim Thanh block thành công để san bằng điểm số 11-11, trước khi Lưu Huệ tấn công nhanh trên lưới.
9-10
Thanh Thúy và Lưu Thị Huệ chắn đôi tốt, rút ngắn khoảng cách xuống còn 1 điểm.
7-9
HLV Ngọc Hoa tung cầu thủ trẻ Đinh Thị Vân, sau đó ĐT Việt Nam lên liền 3 điểm trước khi Quỳnh Hương phát bóng ra ngoài sân.
4-7
Ngay sau khi hội ý chiến thuật, ĐT Việt Nam cắt chuỗi lên điểm của Philippines với pha đập bóng chính xác của Quỳnh Hương.
3-7
ĐT Việt Nam nhập cuộc chuệch choạc, bước một lỗi trong khi khả năng bọc lọt ở hàng sau không tốt. Kim Thanh có hai pha bóng bị block liên tiếp.
1-2
Đội trưởng Thanh Thúy chớp cơ hội đánh nhanh trên lưới đem về điểm số đầu tiên, trước khi Philippines chắn bóng ra ngoài sân.
SET 1
Trận đấu bắt đầu, ĐT Việt Nam phát bóng trước và điểm số đầu tiên thuộc về Philippines.
12h55
Tổ trọng tài cho hai đội làm thủ tục chuẩn bị cho trận đấu.
12h30
Các VĐV hai đội tuyển ra sân khởi động trước trận đấu.
12h00
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu gặp Philippines lúc 13h00 ngày 8/8 trong khuôn khổ chặng 2 SEA V.Cup 2026 tại Thái Lan. Đây là cơ hội để thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Hoa lấy lại sự tự tin sau thất bại đáng tiếc trước Indonesia ở trận mở màn.
Ở trận đấu đầu tiên, Việt Nam khởi đầu thuận lợi khi dẫn trước 2-0 nhưng sau đó để Indonesia ngược dòng thắng 3-2. Kết quả này cho thấy đội tuyển vẫn cần cải thiện sự ổn định, đặc biệt ở những thời điểm quyết định.
Philippines được đánh giá là đối thủ vừa tầm với Việt Nam. Dù sở hữu nhiều cầu thủ có thể hình tốt và lối chơi giàu sức mạnh, đội bóng này chưa có sự ổn định như các đội hàng đầu khu vực.
Với sự trở lại của Trần Thị Thanh Thúy cùng kinh nghiệm của các trụ cột, tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng để tạo đà trước trận đấu quan trọng với Thái Lan.