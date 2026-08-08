Ở trận ra quân gặp Indonesia tại chặng 2 SEA V Cup 2026, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhập cuộc tốt, giành chiến thắng trong 2 set đầu tiên với cách biệt khá rõ ràng. Thế nhưng, sau đó Indonesia càng chơi càng hay, trong khi những vấn đề của đoàn quân HLV Ngọc Hoa dần xuất hiện. Đối thủ tận dụng tốt cơ hội, lội ngược dòng thắng 3-2.

Đây là một thất bại khó nuốt trôi với tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, khi suốt 7 năm qua Thanh Thuý và các đồng đội luôn thắng đối thủ. Với riêng HLV Ngọc Hoa, việc thua Indonesia ngay trận ra mắt là một kỷ niệm đáng quên.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp nhiều vấn đề ở trận thua Indonesia. Ảnh: Vietcontent.

Việc để Indonesia ngược dòng sau khi bị dẫn 2 set cho thấy rõ tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có nhiều vấn đề cần xem xét một cách nghiêm túc. Dù đội hình có nhiều xáo trộn so với chặng 1, từ vị trí HLV trưởng cho tới VĐV, nhưng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn giữ những vị trí chủ chốt của Trần Thị Thanh Thuý, Bích Thuỷ, Khánh Đang...

Ở trận tiếp theo tại giải, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đối đầu với Philippines - đội bóng mà các cô gái Việt Nam thắng trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, nếu không rút ra những bài học ở trận mở màn, cùng sự nỗ lực cao nhất của từng cá nhân, đây là trận đấu được dự báo có nhiều khó khăn với đoàn quân của HLV Ngọc Hoa.

Cuộc đối đầu giữa tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vs Philippines diễn ra vào lúc 13h ngày 8/8 tại Thái Lan.