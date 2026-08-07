Dẫn trước 2 set, những tưởng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có chiến thắng trong trận mở màn chặng 2 SEA V Cup 2026 trước đối thủ Indonesia. Tuy nhiên, sự thiếu ổn định trong lối chơi và mắc nhiều lỗi khiến đoàn quân của HLV Ngọc Hoa thua ngược 2-3 (25/20, 25/18, 22/25, 20/25, 9/15).

Ở trận đấu này, ngoài việc Indonesia cho thấy sự tiến bộ, thì việc nhiều vị trí của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chơi không đúng sức, không có sự kết nối với nhau, dẫn đến thất bại.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dẫn trước 2 set nhưng để thua ngược 2-3.

Trong ngày ra mắt tuyển bóng chuyền, trận thua ngược rõ ràng là khó nuốt trôi với HLV Nguyễn Ngọc Hoa. Ở thời điểm bị đối thủ rút ngắn còn 1-2, cựu tay đập VTV Bình Điền Long An sử dụng Đoàn Xuân ở vị trí đối chuyền thay cho Kim Thanh nhưng không mang tới hiệu quả.

Ở set thi đấu quyết định, đội trưởng Thanh Thuý chơi ở vị trí đối chuyền, cặp chủ công là Ánh Thảo và Quỳnh Hương. Các cô gái Việt Nam tiếp tục thi đấu bế tắc trước khi phải nhận thất bại chung cuộc 2-3.

Điểm sáng của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là màn thể hiện của chủ công 18 tuổi Phạm Quỳnh Hương. Trong lần đầu tiên thi đấu cho ĐTQG, VĐV thuộc biên chế CLB Binh chủng Thông tin ghi 25 điểm, trong đó có 4 điểm chắn bóng và 2 điểm phát bóng, cùng hiệu suất tấn công 41%.

HLV Ngọc Hoa có màn ra mắt không thành công

Việc để thua Indonesia là điều rất đáng tiếc bởi tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thường đạt kết quả tốt mỗi khi đối đầu với đội bóng xứ Vạn đảo. Sau 7 năm kể từ sau ASEAN Grand Prix 2019, đây là lần đầu tiên các cô gái Việt Nam thúc thủ theo một kịch bản không ai nghĩ tới.

Với trận thua này, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bị trừ tới 4,7 điểm trên BXH Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) và tạm thời tụt xuống vị trí thứ 28.

Ở trận tiếp theo tại chặng 2 SEA V Cup 2026, cô trò HLV Ngọc Hoa gặp Philippines, lúc 13h ngày 8/8.