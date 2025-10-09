Đội hình ra sân
Lào: Lokphathip, Chanthavixay, Somsanid, Siphongphan, Thapaseut, Souvanny, Thongkhamsavath, Sangvilay, Lueanthala, Wenpaserth, Bounkong.
Malaysia: Hazmi, Saad, Fazail, Faiz, Shamsul, Laine, Haiqual, Morales, Corbin-Ong, Dion Cools, Aiman.
Bàn thắng: Aiman 53', Cools 68'
90'
Hiệp hai có 6 phút bù giờ.
87'
Arif Aiman quăng chân phải tạo điều kiện cho Josue đệm cận thành đưa bóng bay chệch cột dọc gang tấc.
85'
Hàng công đội khách có thêm sự xuất hiện của Faisal Halim và Paulo Josue. Lào gần như không thể phản kháng dù đang bị dẫn 2 bàn.
77'
Tung ra 9 pha kết thúc từ đầu trận, Morales vẫn chưa thể ghi bàn cho Malaysia.
68'
Bàn thắng (0-2, Dion Cools): Sau những cú dứt điểm liên tiếp, Dion Cools chớp thời cơ nhân đôi cách biệt cho Malaysia với tình huống sút rất căng ở cự ly gần.
61'
Sau khi có bàn mở tỷ số, Malaysia tiếp tục duy trì thế trận áp đảo. Corbin-Ong rồi Morales vẫn chưa có duyên với mành lưới tuyển Lào.
53'
Bàn thắng (0-1, Arif Aiman): Sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng Malaysia cũng tìm được bàn mở tỷ số. Arif Aiman xử lý khéo léo đầu vòng cấm rồi tung ra cú đá chìm hiểm hóc nhằm góc xa khai thông bế tắc trận đấu.
49'
Thêm cơ hội tuyệt vời của Arif Aiman. Tiếc rằng, pha kết thúc chìm bằng chân trái đưa bóng bay sạt cột dọc.
46'
Ngay đầu hiệp hai, Morales tiếp tục có pha đánh đầu về phía khung thành Lào nhưng bóng chưa chịu đi vào khung thành.
Kết thúc hiệp 1
42'
Malaysia được hưởng 5 quả phạt góc cho đến lúc này nhưng vẫn chưa thể tận dụng lợi thế trên không.
31'
Arif Aiman chọc khe cho Morales dứt điểm căng ở góc hẹp, bóng chạm mép lưới sau.
25'
Từ tình huống dàn xếp phạt góc bên cánh phải, trung vệ Sharul Saad bật cao đánh đầu cực kỳ nguy hiểm. Vận may dường như vẫn lảng tránh Malaysia.
21'
Morales tiếp tục có cơ hội tuyệt vời kết thúc cận thành. May cho Lào là hậu vệ áo đỏ kịp thời cản phá, khiến bóng bay vọt xà.
15'
Từ pha dàn xếp đá phạt bên cánh phải của Malaysia, Morales bật cao đánh đầu chạm mép trên xà ngang khung thành Lào.
10'
Thủ thành Lokphathip mắc sai lầm, cơ hội được Morales trao cho Arif Aiman dứt điểm đưa bóng đi sạt cột dọc.
5'
Được đánh giá cao hơn hẳn, các cầu thủ Malaysia tràn sang phần sân của đối thủ tấn công, buộc Lào phải phòng ngự co cụm.
19h
Trận đấu bắt đầu.
18h
17h30
17h
Thông tin lực lượng
Lào: Đầy đủ đội hình.
Malaysia: Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Imanol Machuca, Gabriel Palmero, Facundo Garces và Rodrigo Holgado bị FIFA cấm thi đấu.