Đội hình ra sân 

Lào: Lokphathip, Chanthavixay, Somsanid, Siphongphan, Thapaseut, Souvanny, Thongkhamsavath, Sangvilay, Lueanthala, Wenpaserth, Bounkong.

Malaysia: Hazmi, Saad, Fazail, Faiz, Shamsul, Laine, Haiqual, Morales, Corbin-Ong, Dion Cools, Aiman.

Bàn thắng: Aiman 53', Cools 68'

09/10/2025 | 20:49

90'

Hiệp hai có 6 phút bù giờ.

Thu gọn
09/10/2025 | 20:45

87'

Arif Aiman quăng chân phải tạo điều kiện cho Josue đệm cận thành đưa bóng bay chệch cột dọc gang tấc.

Thu gọn
09/10/2025 | 20:43

85'

Hàng công đội khách có thêm sự xuất hiện của Faisal Halim và Paulo Josue. Lào gần như không thể phản kháng dù đang bị dẫn 2 bàn.

Thu gọn
09/10/2025 | 20:37

77'

Tung ra 9 pha kết thúc từ đầu trận, Morales vẫn chưa thể ghi bàn cho Malaysia. 

Thu gọn
09/10/2025 | 20:29

68'

Bàn thắng (0-2, Dion Cools): Sau những cú dứt điểm liên tiếp, Dion Cools chớp thời cơ nhân đôi cách biệt cho Malaysia với tình huống sút rất căng ở cự ly gần.

Thu gọn
09/10/2025 | 20:20

61'

Sau khi có bàn mở tỷ số, Malaysia tiếp tục duy trì thế trận áp đảo. Corbin-Ong rồi Morales vẫn chưa có duyên với mành lưới tuyển Lào.

Thu gọn
09/10/2025 | 20:11

53'

Bàn thắng (0-1, Arif Aiman): Sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng Malaysia cũng tìm được bàn mở tỷ số. Arif Aiman xử lý khéo léo đầu vòng cấm rồi tung ra cú đá chìm hiểm hóc nhằm góc xa khai thông bế tắc trận đấu.

Thu gọn
09/10/2025 | 20:06

49'

Thêm cơ hội tuyệt vời của Arif Aiman. Tiếc rằng, pha kết thúc chìm bằng chân trái đưa bóng bay sạt cột dọc.

Thu gọn
09/10/2025 | 20:04

46'

Ngay đầu hiệp hai, Morales tiếp tục có pha đánh đầu về phía khung thành Lào nhưng bóng chưa chịu đi vào khung thành.

Thu gọn
09/10/2025 | 20:22

Kết thúc hiệp 1

G20jKyNaAAA JYp.jpg
Thu gọn
09/10/2025 | 19:43

42'

Malaysia được hưởng 5 quả phạt góc cho đến lúc này nhưng vẫn chưa thể tận dụng lợi thế trên không.

Thu gọn
09/10/2025 | 19:32

31'

Arif Aiman chọc khe cho Morales dứt điểm căng ở góc hẹp, bóng chạm mép lưới sau.

G20jKyGaAAISp4Q.jpg
Cơ hội liên tiếp đến với Malaysia
Thu gọn
09/10/2025 | 19:26

25'

Từ tình huống dàn xếp phạt góc bên cánh phải, trung vệ Sharul Saad bật cao đánh đầu cực kỳ nguy hiểm. Vận may dường như vẫn lảng tránh Malaysia.

Thu gọn
09/10/2025 | 19:21

21'

Morales tiếp tục có cơ hội tuyệt vời kết thúc cận thành. May cho Lào là hậu vệ áo đỏ kịp thời cản phá, khiến bóng bay vọt xà.

Thu gọn
09/10/2025 | 19:17

15'

Từ pha dàn xếp đá phạt bên cánh phải của Malaysia, Morales bật cao đánh đầu chạm mép trên xà ngang khung thành Lào.

Thu gọn
09/10/2025 | 19:12

10'

Thủ thành Lokphathip mắc sai lầm, cơ hội được Morales trao cho Arif Aiman dứt điểm đưa bóng đi sạt cột dọc.

G20VCwCaAAYg12M.jpg
Cầu thủ Malaysia ép sân sau tiếng còi khai cuộc - Ảnh chụp màn hình
Thu gọn
09/10/2025 | 19:06

5'

Được đánh giá cao hơn hẳn, các cầu thủ Malaysia tràn sang phần sân của đối thủ tấn công, buộc Lào phải phòng ngự co cụm.

Thu gọn
09/10/2025 | 18:56

19h

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
09/10/2025 | 18:21

18h

G20EKDKaAAMg4I_.jpg
Đội hình ra sân hai đội - Ảnh: SNE Sports
Thu gọn
09/10/2025 | 10:41

17h30

G2keB9Aa8AA8qSz.jpg
G2keB9HaQAA0j c.jpg
Các cầu thủ Malaysia bay đến Lào - Ảnh: FAM
Thu gọn
09/10/2025 | 10:40

17h

Thông tin lực lượng

Lào: Đầy đủ đội hình.

Malaysia: Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Imanol Machuca, Gabriel Palmero, Facundo Garces và Rodrigo Holgado bị FIFA cấm thi đấu.

G2UHSPNb0AA_1RW.jpg
Malaysia quyết tâm giành 3 điểm - Ảnh: FAM
Thu gọn