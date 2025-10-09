Đội tuyển Thái Lan thể hiện hai bộ mặt khác nhau trong cuộc tiếp đón Đài Bắc Trung Hoa, thuộc bảng D vòng loại Asian Cup 2027.

Thái Lan vào trận với bất ngờ trong bố trí chiến thuật của HLV Masatada Ishii. Theo đó, “Voi chiến” không có trung phong đích thực và Ben Davis đá “số 9 ảo”.

Lối đá này khiến Thái Lan bế tắc, không thể tìm được đường vào khung thành đối thủ. Ben Davis thường xử lý thiếu tốc độ và có nhiều động tác thừa, để hàng thủ Đài Bắc Trung Hoa dễ dàng áp sát.

Thái Lan có chiến thắng không dễ dàng. Ảnh: Changsuek

Giải pháp rót bóng bổng được thực hiện nhưng không hiệu quả. Cũng với phong cách này, sự khác biệt được tạo ra sau giờ nghỉ, khi cầu thủ dự bị Seksan đánh đầu phá vỡ bế tắc.

Trong thế trận một chiều, đến lượt đội trưởng Chanathip thực hiện cú vô lê đẹp mắt ấn định kết quả 2-0.

Sau chiến thắng này, Thái Lan có cùng 6 điểm với Turkmenistan và Sri Lanka nhưng tạm xếp thứ 3.

Bàn thắng: Seksan 51', Chanathip 78'.

Đội hình xuất phát:

Thái Lan: Patiwat; Mickelson, Nattapong, Jonathan Khemdee, Apisit Sorada; Thitiphan, Chanathip, Weerathep; Jaroensak, Ben Davis, Supachok.

Đài Bắc Trung Hoa: Huang Chiu-Lin; Chao Ming-Hsiu, Chao W., Chen Ch., Chen Po-Liang, Estama, Fong Shao-Chi, Huang T. M., Pei-Lun W., Tsai Meng-Cheng, Yao Ko-Chi.

