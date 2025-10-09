Đội tuyển Thái Lan thể hiện hai bộ mặt khác nhau trong cuộc tiếp đón Đài Bắc Trung Hoa, thuộc bảng D vòng loại Asian Cup 2027.
Thái Lan vào trận với bất ngờ trong bố trí chiến thuật của HLV Masatada Ishii. Theo đó, “Voi chiến” không có trung phong đích thực và Ben Davis đá “số 9 ảo”.
Lối đá này khiến Thái Lan bế tắc, không thể tìm được đường vào khung thành đối thủ. Ben Davis thường xử lý thiếu tốc độ và có nhiều động tác thừa, để hàng thủ Đài Bắc Trung Hoa dễ dàng áp sát.
Giải pháp rót bóng bổng được thực hiện nhưng không hiệu quả. Cũng với phong cách này, sự khác biệt được tạo ra sau giờ nghỉ, khi cầu thủ dự bị Seksan đánh đầu phá vỡ bế tắc.
Trong thế trận một chiều, đến lượt đội trưởng Chanathip thực hiện cú vô lê đẹp mắt ấn định kết quả 2-0.
Sau chiến thắng này, Thái Lan có cùng 6 điểm với Turkmenistan và Sri Lanka nhưng tạm xếp thứ 3.
Bàn thắng: Seksan 51', Chanathip 78'.
Đội hình xuất phát:
Thái Lan: Patiwat; Mickelson, Nattapong, Jonathan Khemdee, Apisit Sorada; Thitiphan, Chanathip, Weerathep; Jaroensak, Ben Davis, Supachok.
Đài Bắc Trung Hoa: Huang Chiu-Lin; Chao Ming-Hsiu, Chao W., Chen Ch., Chen Po-Liang, Estama, Fong Shao-Chi, Huang T. M., Pei-Lun W., Tsai Meng-Cheng, Yao Ko-Chi.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Thái Lan vs Đài Bắc Trung Hoa:
90'+10
Hết giờ! Thái Lan 2-0 Đài Bắc Trung Hoa!
Bùng nổ trong hiệp 2, Thái Lan vượt qua Đài Bắc Trung Hoa nhờ công Seksan và đội trưởng Chanathip.
90'+1
Không vào! Mickelson xử lý kỹ thuật trong vòng cấm rối tung cú sút chìm hiểm hóc về góc xa, bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
90'
Hiệp 2 có 10 phút bù giờ. Thời gian cộng thêm của trọng tài rất bất ngờ khi trận đấu không sử dụng VAR.
90'
Không vào! Đài Bắc Trung Hoa phản công nhanh, thủ môn Patiwat lao lên gần giữa sân phá bóng không thành công, Estama nhanh chân tung cú sút xa đi chệch cột dọc.
83'
Chanathip băng lên rất nhanh xâm nhập vòng cấm, tung cú sút rất căng nhưng hậu vệ Đài Bắc Trung Hoa kịp cản phá.
78'
Bàn thắng! 2-0 cho Thái Lan! Trong tình huống lộn xộn, Saringkan đánh đầu kiến tạo, đội trưởng Chanathip Songkrasin tung cú vô lê rất đẹp đánh bại Hsuan Tuan – thủ môn thay Huang Chiu-Lin chấn thương.
71'
Supachok rất đau. HLV Ishii thể hiện rõ sự lo âu.
70'
Cơ hội! Sau tình huống xử lý hỏng của Ben Davis trong vòng cấm, Thitiphan băng vào dứt điểm nhanh nhưng không chính xác.
66'
Đến lượt Apisit Sorada chấn thương. Thái Lan buộc phải xem xét khả năng thay người để tránh rủi ro.
62'
Kiểm soát bóng hoàn toàn, đẩy toàn bộ đội hình Đài Bắc Trung Hoa về phần sân nhà, nhưng Thái Lan giữ tốc độ thi đấu khá chậm.
55'
Cơi hội! Thái Lan dàn xếp tấn công rất đẹp mắt, lần này Seksan thực hiện cú treo bóng chính xác để Thitipan lao người đánh đầu đi chệch khung thành.
51'
Bàn thắng! Thái Lan dẫn 1-0! Supachok thực hiện đường chuyền rất đẹp mắt, cầu thủ vào thay người Seksan Ratree bật cao đánh đầu cận thành hạ gục thủ môn Huang Chiu-Lin – người đã chạm tay vào bóng nhưng không thể cứu thua.
48'
Không vào! Ben Davis đánh gót tinh tế, Mickelson xâm nhập vòng cấm đối mặt Huang Chiu-Lin nhưng cú đá của anh bị thủ môn đội khách băng lên cản phá.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
Thái có sự thay đổi bắt buộc. Khemdee nhường chỗ cho Saringkan Promsupa.
45'+3
Hiệp 1 kết thúc! Thái Lan 0-0 Đài Bắc Trung Hoa!
Đội chủ nhà vượt trội về kiểm soát bóng và các pha tấn công, nhưng Chanathip và các đồng đội thi đấu rất bế tắc, thiếu các đường chuyền cuối cùng có tính đột biến.
45'+1
Nguy hiểm! Chanathip chọc khe rất tinh tế, Apisit thoát xuống xâm nhập vòng cấm nhưng đường căng ngang không có đồng đội nào chạm được bóng.
45'
Hiệp 1 có 3 phút bù giờ.
44'
Không vào! Apisit Sorada phá bẫy việt vị thoát xuống rất thoáng bên cánh phải, đường chuyền thuận lợi của anh bị Thitiphan dứt điểm vụng về ra ngoài.
43'
Cơ hội! Mickelson tạt thuận lợi từ cánh phải, nhưng Ben Davis băng vào dứt điểm hụt. Sau đó, từ đường rót bống bổng vào vòng cấm, cũng chính Davis bật cao đánh đầu đi quá xa khung thành.
40'
Jonathan Khemdee cần chăm sóc y tế. Trung vệ của Thái Lan có vẻ rất khó tiếp tục thi đấu.
34'
Jaroensak đột phá trung lộ rồi tung cú sút căng từ ngoài vòng cấm đưa bóng lên khán đài.
Sau tình huống này, Jaroensak cũng rời sân nhường chỗ cho Seksan vì chấn thương.
32'
Thái Lan phản công nhưng tốc độ lên bóng quá chậm, đường chuyền cuối cùng của Chanathip cho Ben Davis đi không chính xác.
27'
Các cầu thủ Thái Lan liên tục tấn công từ hai biên rồi đưa bóng vào vòng cấm - gồm cả bóng bổng hoặc chuyền tầm thấp - nhưng không vượt qua được số đông hàng phòng ngự đội khách.
25'
Chanathip đẩy bóng tạo khoảng trống rồi tung cú sút từ rất xa nhưng không chính xác.
17'
Cơ hội! Ben Davis chọc khe rất hay, Chanathip băng xuống nhưng thủ môn Huang Chiu-Lin xuất sắc băng lên cản phá trong chân đội trưởng Thái Lan.
14'
Ben Davis ngã trong vòng cấm, nhưng trọng tài không thổi phạt.
11'
Trong 10 phút đầu, Thái Lan chủ động tấn công và kiểm soát bóng vượt trội. Dù vậy, Đài Bắc Trung Hoa đang phòng ngự tốt.
7'
Nguy hiểm! Thái Lan dàn xếp tấn công đẹp mắt, Jaroensak tung cú sút vào góc gần không vượt qua được thủ môn của Đài Bắc Trung Hoa.
3'
Không vào! Thái Lan hưởng quả phạt góc thứ hai liên tiếp, bóng bật ra để Ben Davis dứt điểm chạm cầu thủ đội khách ra ngoài.
1'
Trận đấu bắt đầu.