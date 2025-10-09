Highlights Việt Nam 3-1 Nepal:

Ghi bàn:

Việt Nam: Tiến Linh (10'), Xuân Mạnh (67'), Văn Vĩ (72')

Nepal: Sanish Shrestha (17')

ĐT Việt Nam nhập cuộc đầy hứng khởi khi nhanh chóng kiểm soát thế trận và sớm có bàn mở tỷ số ở phút 9 nhờ cú dứt điểm quyết đoán của Tiến Linh.

Tuy nhiên, chỉ 8 phút sau, Nepal bất ngờ gỡ hòa từ một pha bóng cố định với cú đánh đầu hiểm hóc của Sanish Shrestha.

Tiến Linh "thông nòng" trở lại trong màu áo ĐT Việt Nam - Ảnh: Hữu Hà

Dù vậy, chiếc thẻ đỏ của Limbu cuối hiệp 1 giúp "Những chiến binh Sao vàng" nắm lợi thế lớn. Sang hiệp 2, HLV Kim Sang Sik tung nhiều quân bài chiến lược và thế trận tấn công thêm bùng nổ. Xuân Mạnh và Văn Vĩ lần lượt lập công, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà.

Kết quả này giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik duy trì thế bám đuổi Malaysia trên bảng xếp hạng, với 3 điểm ít hơn. Ngày 14/10, tuyển Việt Nam và Nepal sẽ thi đấu trận lượt về vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Thống Nhất.

Thẻ đỏ: Laken Limbu (Nepal, 45'+3)

Đội hình ra sân

Việt Nam: Văn Lâm, Tiến Anh, Xuân Mạnh, Duy Mạnh (Đức Chiến 85'), Tiến Dũng (Văn Vĩ 46'), Quang Vinh, Hoàng Đức, Thành Long (Đình Bắc 83'), Hai Long (Thanh Nhàn 65'), Tiến Linh, Tuấn Hải (Gia Hưng 63')

Nepal: Kiran Limbu, Sanish Shrestha, Suman Shrestha, Ananta Tamang, Rohit Chand, Arik Bistam, Laken Limbu, Jung Karki, Rohan Karki, Ayush Ghalan, Manish Dangi