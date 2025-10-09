Highlights Việt Nam 3-1 Nepal:
Xem thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/
Ghi bàn:
Việt Nam: Tiến Linh (10'), Xuân Mạnh (67'), Văn Vĩ (72')
Nepal: Sanish Shrestha (17')
ĐT Việt Nam nhập cuộc đầy hứng khởi khi nhanh chóng kiểm soát thế trận và sớm có bàn mở tỷ số ở phút 9 nhờ cú dứt điểm quyết đoán của Tiến Linh.
Tuy nhiên, chỉ 8 phút sau, Nepal bất ngờ gỡ hòa từ một pha bóng cố định với cú đánh đầu hiểm hóc của Sanish Shrestha.
Dù vậy, chiếc thẻ đỏ của Limbu cuối hiệp 1 giúp "Những chiến binh Sao vàng" nắm lợi thế lớn. Sang hiệp 2, HLV Kim Sang Sik tung nhiều quân bài chiến lược và thế trận tấn công thêm bùng nổ. Xuân Mạnh và Văn Vĩ lần lượt lập công, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà.
Kết quả này giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik duy trì thế bám đuổi Malaysia trên bảng xếp hạng, với 3 điểm ít hơn. Ngày 14/10, tuyển Việt Nam và Nepal sẽ thi đấu trận lượt về vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Thống Nhất.
Thẻ đỏ: Laken Limbu (Nepal, 45'+3)
Đội hình ra sân
Việt Nam: Văn Lâm, Tiến Anh, Xuân Mạnh, Duy Mạnh (Đức Chiến 85'), Tiến Dũng (Văn Vĩ 46'), Quang Vinh, Hoàng Đức, Thành Long (Đình Bắc 83'), Hai Long (Thanh Nhàn 65'), Tiến Linh, Tuấn Hải (Gia Hưng 63')
Nepal: Kiran Limbu, Sanish Shrestha, Suman Shrestha, Ananta Tamang, Rohit Chand, Arik Bistam, Laken Limbu, Jung Karki, Rohan Karki, Ayush Ghalan, Manish Dangi
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-1 dành cho tuyển Việt Nam trước Nepal. Sau đây 5 ngày, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ tái đấu đội bóng Nam Á trên sân Thống Nhất ở lượt trận thứ 4.
90'+3
Thanh Nhàn chớp cơ hội bắt vô-lê rất nhanh trong vòng cấm làm tung lưới Nepal nhưng đã có lỗi việt vị.
90'
Hiệp hai có 4 phút bù giờ.
87'
Vào sân được ít phút, Đức Chiến có pha dứt điểm rất căng từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi sát sạt khung thành Nepal.
80'
Dẫn trước với cách biệt 2 bàn, "Những chiến binh Sao vàng" duy trì sức ép liên tục về phía khung thành của Nepal.
72'
Văn Vĩ nâng tỷ số lên 3-1
Vẫn là Hoàng Đức với pha cứa lòng về góc xa buộc thủ môn Kiran Limbu phải đấm bỏng ra. Cầu thủ vào sân Văn Vĩ ập vào đệm bóng không tốt nhưng vẫn có bàn thắng thứ ba cho tuyển Việt Nam.
67'
Xuân Mạnh lập đại công
Từ pha đá phạt góc của Tiến Anh, thủ môn Kiran Limbu đấm bóng ra và Xuân Mạnh xuất hiện đúng chỗ. Cầu thủ chạy cánh của Hà Nội FC khống chế một nhịp rồi dứt điểm bằng chân trái làm tung lưới Nepal lần thứ hai.
66'
Đến lượt Hoàng Đức thực hiện cú cứa lòng sở trường bằng chân trái đưa bóng đi vào góc thấp nhưng thủ môn Nepal xuất sắc cản phá chịu phạt góc.
62'
Thêm một pha dứt điểm nữa của Hai Long nhưng lần này thủ môn Nepal khẽ chạm tay vào bóng trước khi tìm đến xà ngang đi hết đường biên ngang.
59'
ĐT Việt Nam liên tục nhồi bóng vào vòng cấm của Nepal nhưng bàn thắng thứ hai vẫn chưa đến, bởi hàng thủ đông quân số của đối thủ đang chơi kiên cường.
54'
Sau Duy Mạnh đến Văn Lâm lao ra xử lý không tốt suýt chút nữa khiến đội nhà phải trả giá trước sự áp sát của cầu thủ Nepal.
51'
Sau pha phối hợp trong vòng cấm Nepal, Quang Vinh dứt điểm đưa bóng đi hơi cao so với khung thành đối phương.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu. HLV Kim Sang Sik quyết định rút trung vệ Bùi Tiến Dũng ra và tung cầu thủ chạy cánh Văn Vĩ vào sân.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số hòa 1-1. Ở trận đấu cùng bảng, Malaysia vừa có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 vào lưới chủ nhà Lào.
45'+3
Laken Limbu của Nepal bị thẻ đỏ
Tiến Linh phối hợp với Hai Long khiến Laken Limbu bên phía Nepal kéo ngã tiền vệ Hà Nội FC ngay trước vòng cấm. Cầu thủ mang áo số 10 của đội khách phải nhận thẻ đỏ trực tiếp bởi tình huống có thể dẫn đến bàn thắng cho tuyển Việt Nam.
Từ chấm đá phạt, Hai Long thực hiện cú đá đưa bóng xuyên qua hàng rào nhưng thủ môn Kiran Limbu đã xuất sắc cản phá.
44'
Cơ hội dành cho tuyển Việt Nam, tiếc rằng pha chọc khe tinh tế của đồng đội hơi mạnh khiến Tuấn Hải không thể theo kịp.
36'
Quang Vinh xoay sở khéo léo trước vòng vây của ba cầu thủ Nepal trước khi nhả bóng ra cho Thành Long. Tiền vệ của CAHN treo bóng về phía cột xa để Tiến Linh đấnh đầu đưa bóng đi chệch khung thành.
32'
Đội bóng áo đỏ vẫn đang miệt mài tấn công để tìm kiếm cơ hội ghi bàn tái lập thế dẫn trước.
25'
Pha phối hợp ăn ý của tuyển Việt Nam, Cao Quang Vinh căng ngang về phía cột xa để Tuấn Hải ập vào đệm bóng tung lưới Nepal lần thứ hai. Tiếc rằng đã có lỗi việt vị của tiền đạo CLB Hà Nội.
22'
Sau khi bị gỡ hòa, các học trò của HLV Kim Sang Sik tiếp tục duy trì sức ép liên tục lên phần sân của Nepal. Hoàng Đức vừa có pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi chệch cột dọc.
17'
Sanish Shrestha gỡ hòa 1-1 cho Nepal
Từ tình huống cố định bên cánh trái của Nepal, bóng được treo vào vòng cấm ĐT Việt Nam để Sanish Shrestha chiến thắng Duy Mạnh trong pha không chiến và đánh đầu hiểm hóc đánh bại Văn Lâm.
Ở trận đấu cùng bảng giữa chủ nhà Lào và Malaysia vừa kết thúc hiệp một mà không có bàn thắng nào được ghi.
11'
Thêm một cơ hội ngon ăn nữa dành cho Tiến Linh từ đường chọc khe thông minh của Hai Long. Tiếc rằng lần này cú dứt điểm trong thế đối mặt của tiền đạo mang áo số 22 không thắng được thủ môn Kiran Limbu.
Ngay sau đó đến lượt Tuấn Hải dứt điểm nhưng cú đá không làm khó thủ môn Nepal.
10'
Tiến Linh mở tỷ số cho tuyển Việt Nam
Xuất phát từ pha tấn công bên cánh phải, Trương Tiến Anh câu bóng vào vòng cấm để Tiến Linh đỡ bước một tinh tế trước khi sút tung lưới Nepal.
6'
Đến lượt Hai Long đi bóng trước sự đeo bám của ba cầu thủ Nepal rồi dứt điểm từ ngoài vòng cấm, song cú đá đưa bóng đi hơi cao so với khung thành đội khách.
5'
Lợi thế sân nhà giúp tuyển Việt Nam nhập cuộc hứng khởi, pha kết thúc đầu tiên cũng thuộc về đội bóng áo đỏ với cú đánh đầu không quá khó của Tiến Linh.
19h30
Trọng tài chính người Hàn Quốc - Choi Hyun Jai thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h23
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
19h15
19h10
Đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam
Đội hình xuất phát Việt Nam vs Nepal
Nhận định trước trận
Đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn tại vòng loại Asian Cup 2027 khi án phạt từ FIFA dành cho Malaysia có thể thay đổi cục diện bảng F. Nếu chiến thắng 4-0 của Malaysia trước Việt Nam bị xử thua vì gian lận giấy tờ nhập tịch, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ được xử thắng 3-0 và vươn lên dẫn đầu.
Trong bối cảnh đó, tinh thần toàn đội đang lên cao. Dù mất một số trụ cột vì chấn thương, Việt Nam vẫn có những điểm tựa vững chắc: sự trở lại của Đặng Văn Lâm trong khung gỗ, phong độ ổn định của Tiến Linh trên hàng công và sự tiến bộ nhanh chóng từ các cầu thủ trẻ như Văn Khang, Đình Bắc. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ giúp đội hình thêm chiều sâu.
Nepal, đối thủ sắp tới, bị đánh giá yếu hơn nhiều với hai trận thua liên tiếp. Dù sở hữu vài cái tên đáng chú ý như thủ môn Chemjong hay tiền đạo Bista, họ khó sánh kịp về chuyên môn. Đây là cơ hội để Việt Nam giành trọn 3 điểm và khẳng định vị thế đầu bảng.
Thông tin lực lượng
Việt Nam: Quang Hải vắng mặt vì chấn thương. Thủ thành Văn Lâm trở lại.
Nepal: Tập hợp đầy đủ đội hình tối ưu.