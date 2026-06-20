Lễ mừng công của đội bóng ngành Công an có sự hiện diện của đại diện Thành uỷ TPHCM, Ban giám đốc, ban lãnh đạo Công an TPHCM cùng thầy trò HLV Phùng Thanh Phương.

Ở mùa giải 2025/26, dù không có nhiều thời gian chuẩn bị cho V-League sau khi nhận chuyển giao đội bóng từ CLB TPHCM (cũ), đội bóng ngành Công an thành phố mang tên Bác vẫn cán đích ở vị trí thứ 5 chung cuộc.

Giám đốc Công an TPHCM, Trung tướng Mai Hoàng trao bằng khen cho Tiến Linh cùng tập thể CLB CA TPHCM

Điểm sáng lớn nhất là chức vô địch Cúp quốc gia sau khi đánh bại CLB Ninh Bình trong trận chung kết. Chiến tích này cũng đưa CLB CA TPHCM góp mặt ở Cúp C1 Đông Nam Á mùa giải tới.

Đánh giá về mùa giải đã qua, đội trưởng Tiến Linh cho biết: “Mùa 2025/26, chúng tôi trải qua khá nhiều khó khăn, tuy nhiên kết thúc mùa giải cũng đạt thành tích nhất định như mục tiêu đề ra với BLĐ.

Với cá nhân tôi, mùa 2025/26 đã không hoàn thành mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, thành tích chung của CLB là trên hết, nên thành tích có được cũng rất đáng hài lòng.

Mùa tới, CLB CA TPHCM sẽ phải thi đấu trên nhiều mặt trận, đó là thách thức, nhưng tôi tin rằng toàn đội sẽ nỗ lực, đoàn kết cao nhất để đạt thành tích cao hơn nữa để đáp ứng sự kỳ vọng của BLĐ, người hâm mộ…”