Nhiệm vụ ở ASEAN Cup không khó

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức đặt chỉ tiêu cho tuyển Việt Nam giành vé vào chơi trận chung kết tại ASEAN Cup 2026. Nhìn một cách khách quan, mục tiêu này hoàn toàn nằm trong tầm tay của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik, nếu không muốn nói là một nhiệm vụ đơn giản.

Cơ sở đầu tiên để người hâm mộ tin tưởng chính là chất lượng nhân sự. Chiến lược gia người Hàn Quốc đang sở hữu trong tay một thế hệ cầu thủ đang ở độ chín của sự nghiệp, kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Những hảo thủ trải dài ở các tuyến vẫn giữ được đẳng cấp vốn có, đủ sức tạo nên một bộ khung vững chắc và áp đặt lối chơi lên các đối thủ trong khu vực.

Tuyển Việt Nam có lực lượng tốt nhất cho ASEAN Cup 2026

Bên cạnh đó, cục diện bảng đấu cũng mang lại những lợi thế không nhỏ cho tuyển Việt Nam. Đối thủ lớn nhất trong khu vực những năm gần đây là Indonesia nhiều khả năng sẽ suy giảm đáng kể sức mạnh. Do ASEAN Cup không thuộc hệ thống ngày thi đấu chính thức của FIFA (FIFA Days), dàn sao nhập tịch đang thi đấu tại châu Âu của xứ vạn đảo chắc chắn sẽ vắng mặt vì không được câu lạc bộ chủ quản nhả người.

Đối thủ được coi không dễ còn lại là Singapore – dù đã có những bước tiến bộ vượt bậc và giành vé tham dự Asian Cup như tuyển Việt Nam, nhưng khi đặt lên bàn cân về chiều sâu đội hình và bản lĩnh trận mạc, vẫn khó có thể ngồi chung mâm với "Những chiến binh sao vàng".

Chính vì vậy, một tấm vé vượt qua vòng bảng, tiến thẳng vào bán kết và ghi tên mình trong trận tranh ngôi vô địch là kịch bản được dự báo khá chắc chắn cho tuyển Việt Nam.

Nhưng cần cẩn trọng

Dù con đường trước mắt có phần bằng phẳng, nhưng bài học xương máu trong quá khứ vẫn còn nguyên giá trị với kỳ ASEAN Cup 2022 dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo.

Khi đó, tuyển Việt Nam được đánh giá là thế hệ vàng mạnh nhất, đồng đều nhất, vừa trải qua hành trình lịch sử rực rỡ tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Thế nhưng, kết thúc giải đấu, chúng ta vẫn phải ngậm ngùi về nhì sau khi thất bại trước người Thái.

Nên mục tiêu vào chung kết với HLV Kim Sang Sik không khó, tuy nhiên sẽ cần sự cẩn trọng nhất định

Nguyên nhân thất bại ngày ấy không đến từ việc tuyển Việt Nam thiếu ngôi sao, mà xuất phát từ sự tự tin thái quá của HLV Park Hang Seo vào bộ khung cũ.

Việc quá tin tưởng vào một nhóm cầu thủ trụ cột, lười thay đổi chiến thuật và chậm chạp trong khâu xoay tua đội hình đã khiến tuyển Việt Nam bị đối phương "bắt bài", đồng thời dẫn đến tình trạng quá tải ở các trụ cột trong trận đấu quyết định.

Bóng đá Đông Nam Á chưa bao giờ là sân chơi dễ dàng nếu xuất hiện tâm lý chủ quan. HLV Kim Sang Sik cần nhìn vào vết xe đổ của người tiền nhiệm để giữ cho các học trò một cái đầu lạnh và đôi chân trên mặt đất.

Chiến lược gia người Hàn Quốc cần cẩn trọng trong việc làm mới tư duy chơi bóng, đa dạng hóa các phương án tiếp cận trận đấu và đặc biệt là trao cơ hội cho những nhân tố mới.

Việc chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chiến thuật lẫn tâm lý mới là chìa khóa giúp tuyển Việt Nam không chỉ hoàn thành mục tiêu vào chung kết, mà còn hướng tới việc bảo vệ thành công chức vô địch.