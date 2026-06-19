"Nhiệm vụ của tuyển Việt Nam là phải vào chung kết ASEAN Cup 2026", Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú cho biết. Theo ông Tú, mục tiêu của "Những chiến binh sao vàng" không hề dễ dàng khi bóng đá khu vực có sự cạnh tranh khốc liệt từ Thái Lan, Indonesia, Malaysia. Ngay cả Philippines cũng đang mạnh lên nhờ chính sách nhập tịch.

Trên thực tế, tuyển Việt Nam là ĐKVĐ ASEAN Cup, vì thế chỉ tiêu vào chung kết được đánh giá là khiêm tốn. Tuy nhiên, đây cũng là chiêu của VFF nhằm tránh gây áp lực lớn với đoàn quân của HLV Kim Sang Sik.

Tuyển Việt Nam là ĐKVĐ ASEAN Cup. Ảnh: Hoàng Hà

Nói dễ hiểu, tuyển Việt Nam trước mắt phải làm hết sức vào chung kết, và mục tiêu cuối cùng chính là bảo vệ ngôi vô địch. Nếu có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cầu thủ đạt phong độ tốt và thể hiện hết khả năng ở từng trận đấu, Xuân Son cùng các đồng đội hoàn toàn có thể thi đấu sòng phẳng với mọi đối thủ.

Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup bằng chuyến làm khách trước Timor Leste vào ngày 24/7 (chưa xác định địa điểm thi đấu), sau đó trở về sân nhà tiếp đón Singapore ngày 31/7, rồi tiếp tục làm khách trên sân Indonesia ngày 3/8. Trận đấu cuối vòng bảng của tuyển Việt Nam gặp Campuchia diễn ra ngày 7/8.

Tại vòng bảng, trận gặp Indonesia có tính chất "chung kết" với tuyển Việt Nam, xác định ngôi đầu bảng A. Trong khi đó, bảng B có sự góp mặt của Thái Lan, Malaysia, Myanmar, Philippines và Lào. Ở bảng đầu này, Thái Lan và Malaysia tranh ngôi nhất bảng. Với những bất ổn thời gian qua, cùng việc mới nói lời chia tay với HLV trưởng người Australia, Malaysia đối mặt với nhiều thử thách tại ASEAN Cup 2026.

Tuyển Việt Nam và Thái Lan gặp nhau ở chung kết ASEAN Cup 2024. Ảnh: S.N

Một kịch bản được nhiều người chờ đợi nhất là tuyển Việt Nam nhất bảng A, gặp Malaysia đứng nhì bảng B tại bán kết. Giành chiến thắng, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik có thể đối đầu với Thái Lan trong trận chung kết, như ở ASEAN Cup 2024.

Dĩ nhiên tất cả chỉ mới là dự đoán và những tính toán trên lý thuyết. Tuyển Việt Nam sẵn sàng cho bất cứ kịch bản nào, với mục tiêu cao nhất là bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup.