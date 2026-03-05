Trong bối cảnh xung đột Trung Đông, máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit của Mỹ nổi lên như một biểu tượng của sức mạnh công nghệ quân sự, với khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không dày đặc để tấn công chính xác các mục tiêu chiến lược. Được ví như "bóng ma bầu trời", chiếc máy bay này đã chứng minh hiệu quả qua các chiến dịch thực tế ở Yemen, Libya và Iran, nơi nó thả hàng loạt bom dẫn đường mà không bị phát hiện. Bài viết sẽ khám phá sâu thông số kỹ thuật và công nghệ tiên tiến đằng sau B-2 Spirit để hiểu rõ hơn về lý do nó trở thành át chủ bài của Không quân Mỹ.

Máy bay ném bom tàng hình Mỹ B-2 Spirit tấn công các mục tiêu của IRGC (Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo) ở Iran, bao gồm các điểm chỉ huy, kho vũ khí và các cơ sở sản xuất tên lửa. Ảnh: Daniel Torok/Zuma/ТАСС

B-2 Spirit, hay còn gọi là Northrop Grumman B-2 Spirit, là máy bay ném bom chiến lược tàng hình được phát triển từ những năm 1980 và chính thức đi vào hoạt động năm 1997.

Với thiết kế hình dạng cánh bay độc đáo, không có đuôi đứng hay thân máy bay truyền thống, B-2 Spirit giảm thiểu tối đa diện tích phản xạ radar, giúp nó trở nên "vô hình" trước các hệ thống phòng không hiện đại.

Công nghệ tàng hình cốt lõi nằm ở lớp phủ vật liệu hấp thụ sóng radar (RAM) đặc biệt, kết hợp với hình dạng khí động học được tính toán chính xác để phân tán sóng radar thay vì phản xạ trực tiếp.

Nhờ đó, mặt cắt radar (RCS) của B-2 Spirit chỉ tương đương một con chim nhỏ, cho phép nó tiếp cận mục tiêu mà không bị phát hiện, như trong các cuộc tấn công vào cơ sở hạt nhân Iran năm 2025 và 2026.

Về hiệu suất bay, B-2 Spirit được trang bị bốn động cơ tuốc bin phản lực General Electric F118-GE-100, mỗi động cơ cung cấp lực đẩy lên đến 17.300 pound, giúp máy bay đạt tốc độ tối đa Mach 0.95, tương đương khoảng 1.020 km/h ở độ cao lớn.

Tầm bay ấn tượng của B-2 Spirit đạt 11.000km mà không cần tiếp nhiên liệu và có thể mở rộng lên hơn 18.000km với tiếp nhiên liệu trên không, như đã chứng minh trong sứ mệnh bay liên tục 37 giờ để tấn công các mục tiêu tên lửa ngầm ở Iran trong Operation Epic Fury năm 2026.

Trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 336.500 pound, với chiều dài cánh 52,12 mét và chiều cao 5,18 mét, cho phép B-2 Spirit mang theo phi hành đoàn chỉ hai người nhưng vẫn duy trì độ ổn định cao nhờ hệ thống điều khiển bay kỹ thuật số fly-by-wire tiên tiến.

Hệ thống vũ khí là điểm nhấn công nghệ quan trọng nhất của B-2 Spirit, với khoang chứa bom nội bộ có khả năng mang tải trọng lên đến 23.000kg.

Không quân Mỹ sử dụng B-2 Spirit tấn công các cơ sở ở Iran. Ảnh: Topwar

Máy bay có thể thả đồng thời hàng loạt bom dẫn đường chính xác như JDAM (Joint Direct Attack Munition) hoặc bom xuyên phá bunker GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP), mỗi quả nặng 30.000 pound và có khả năng xuyên thủng lớp bê tông dày đến 60 mét.

Trong Operation Midnight Hammer năm 2025, bảy chiếc B-2 Spirit đã thả tổng cộng 14 quả bom GBU-57 vào ba cơ sở hạt nhân Fordow, Natanz và Isfahan của Iran, chứng minh khả năng tấn công hàng loạt mục tiêu cứng mà không cần hỗ trợ từ các máy bay khác.

Hệ thống định vị toàn cầu GPS kết hợp với radar khẩu độ tổng hợp (SAR) cho phép B-2 Spirit nhắm mục tiêu chính xác trong mọi điều kiện thời tiết, ngay cả ban đêm hoặc qua mây mù, nâng cao hiệu quả chiến đấu lên mức tối ưu.

Công nghệ điện tử hàng không trên B-2 Spirit cũng đáng kinh ngạc, với hệ thống radar AN/APQ-181 hoạt động ở tần số thấp để tránh bị phát hiện, đồng thời tích hợp các cảm biến hồng ngoại và hệ thống tác chiến điện tử tự động để đối phó với mối đe dọa.

Chiếc máy bay này được sản xuất chỉ 21 chiếc, với chi phí mỗi chiếc khoảng 2 tỷ USD, phản ánh mức độ đầu tư công nghệ cao của Mỹ.

Qua các chiến dịch thực tế, như tấn công các trại Daesh ở Libya hay kho vũ khí ngầm của Houthi ở Yemen, B-2 Spirit đã chứng minh giá trị của mình bằng cách hoàn thành sứ mệnh mà không tổn thất, nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa tàng hình, sức mạnh hỏa lực và độ bền bay.

B-2 Spirit không chỉ là một máy bay ném bom mà còn là đỉnh cao của công nghệ quân sự Mỹ, với thông số kỹ thuật vượt trội giúp nó thống trị không phận trong các cuộc xung đột hiện đại.

Trong tương lai, khi các thế hệ máy bay mới như B-21 Raider xuất hiện, B-2 Spirit vẫn sẽ là biểu tượng của sức mạnh tàng hình, nhắc nhở về vai trò quan trọng của đổi mới công nghệ trong an ninh toàn cầu.