Giữa bối cảnh xung đột Nga-Ukraine kéo dài, việc Ukraine tuyên bố Nga đã triển khai tên lửa hành trình phóng từ trên không Izdeliye-30 vào ngày 2/3 đã làm dấy lên lo ngại về một vũ khí mới, được phát triển dựa trên nền tảng Kh-35UE nhưng với thân dài hơn và cánh ngang mở rộng, tầm bắn lên đến 1500km cùng đầu đạn nặng 800kg. Là phiên bản thay thế giá rẻ cho Kh-101, tên lửa này không chỉ kế thừa công nghệ cũ mà còn tích hợp linh kiện hiện đại, nhưng liệu nó có thực sự vượt trội hay chỉ là "bình cũ rượu mới"? Dựa trên các nguồn tin từ Defence Blog, United24 Media và Ukrainska Pravda, bài viết sẽ khám phá sâu công nghệ và thông số kỹ thuật của Izdeliye-30, giúp làm rõ sức mạnh thực sự của vũ khí này trong tác chiến hiện đại.

Máy bay ném bom Tu-95MS của Nga mang tên lửa Kh-101. Ảnh: defence-blog.com

Izdeliye-30, hay còn gọi là ‘sản phẩm 30’, là tên lửa hành trình phóng từ máy bay được Nga phát triển bí mật từ cuối năm 2025, với lần sử dụng hạn chế đầu tiên được Ukraine phát hiện qua phân tích mảnh vỡ (wreckage) và linh kiện thu thập.

Theo báo cáo từ HUR (Tổng cục Tình báo Ukraine ГУР МО Украины - HUR/Main Intelligence Directorate), tên lửa này được chế tạo dựa trên nền tảng Kh-35UE, phiên bản xuất khẩu của Kh-35U, một tên lửa chống hạm cận âm được thiết kế từ những năm 1980 bởi Tập đoàn Tên lửa Chiến lược Nga (Raduga).

Sự khác biệt lớn nhất nằm ở việc kéo dài thân tên lửa, giúp tăng dung lượng nhiên liệu và mở rộng cánh ngang với sải cánh/sải vây (span) khoảng 3 mét, từ đó nâng cao tầm bắn và khả năng cơ động.

Trong khi Kh-35UE chỉ có tầm bắn khoảng 260km với đầu đạn 145kg, Izdeliye-30 được ước tính đạt tầm bắn ít nhất 1500km, thậm chí hơn, nhờ thân dài hơn và hệ thống đẩy hiệu quả hơn, biến nó thành công cụ lý tưởng để tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương mà không cần máy bay tiếp cận gần.

Về mặt động lực học, Izdeliye-30 duy trì tốc độ hành trình cận âm ở mức 600-800 km/h, tương tự các tên lửa hành trình Nga khác, giúp giảm khả năng bị radar phát hiện so với tên lửa siêu thanh.

Động cơ chính là loại turbofan hoặc turbojet cải tiến từ Kh-35U, kết hợp với bộ phun/bơm phun (ejector) từ Kh-101/Kh-55 để tăng lực đẩy ban đầu khi phóng từ máy bay như Tu-95MSM hoặc Tu-160M.

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine công khai mô hình 3D và phân tích mạng lưới sản xuất tên lửa hành trình Izdeliye-30 mới của Nga. (Nguồn: DIU)

Theo mô hình 3D và sơ đồ cấu tạo được HUR công bố trên Ukrainska Pravda, tên lửa có chiều dài ước tính khoảng 7-8 mét (dài hơn Kh-35UE khoảng 4,4 mét), với trọng lượng tổng thể có thể lên đến 2.000-2.500kg, bao gồm đầu đạn nặng 800kg, gấp hơn 5 lần so với nguyên bản.

Đầu đạn này có thể là loại nổ mạnh hoặc xuyên phá, phù hợp cho các mục tiêu chiến lược như sân bay, kho vũ khí hoặc cơ sở hạ tầng và được dẫn đường bởi hệ thống định vị quán tính kết hợp GPS/GLONASS, cho phép bay thấp sát mặt đất để tránh radar phòng không.

Công nghệ cốt lõi của Izdeliye-30 nằm ở sự kết hợp linh kiện từ nhiều nguồn, như pyrovalve từ Kh-35U để kiểm soát dòng chảy nhiên liệu và các bộ phận điện tử từ Kh-101, giúp giảm chi phí sản xuất so với tên lửa đắt đỏ như Kh-101 (khoảng 13 triệu USD/quả).

United24 Media tiết lộ rằng tên lửa sử dụng linh kiện nước ngoài, bao gồm chip điện tử và cảm biến từ các nhà cung cấp châu Á và châu Âu, dù Nga cố gắng nội địa hóa để tránh lệnh trừng phạt.

Hệ thống dẫn đường nâng cao cho phép Izdeliye-30 bay theo lộ trình phức tạp, tránh địa hình và hệ thống phòng thủ, với độ chính xác CEP (circular error probable) ước tính dưới 10 mét ở tầm xa.

Tuy nhiên, do dựa trên nền tảng cũ, tên lửa này có thể dễ bị đánh chặn bởi hệ thống phòng không hiện đại như Patriot hoặc S-300 của Ukraine, đặc biệt nếu tốc độ cận âm và dấu vết nhiệt lớn làm lộ vị trí.

Defence Blog phân tích rằng thiết kế cánh ngang mở rộng giúp tăng lực nâng và ổn định bay ở độ cao thấp, nhưng cũng làm tăng diện tích phản xạ radar, một điểm yếu tiềm ẩn trong môi trường tác chiến điện tử dày đặc.

Tình báo Ukraine giải mật tên lửa mới nhất của Nga. Ảnh: Kateryna Danishevska/newsukraine.rbc.ua

Vai trò chiến lược của Izdeliye-30 được nhấn mạnh qua khả năng phóng từ máy bay chiến lược, cho phép Nga tấn công toàn bộ lãnh thổ Ukraine mà không cần xâm nhập không phận, như hãng tin RBC-Ukraine mô tả.

Với tầm bắn 1500km, Izdeliye-30 có thể xuất phát từ lãnh thổ Nga hoặc Belarus để nhắm vào các mục tiêu ở miền Tây Ukraine, bổ sung cho kho vũ khí hành trình đang cạn kiệt do trừng phạt.

Tuy nhiên, việc sản xuất hàng loạt vẫn phụ thuộc vào 20 doanh nghiệp Nga được HUR liệt kê và linh kiện nước ngoài có thể bị chặn nguồn cung, làm chậm tiến độ.

So với các tên lửa hiện đại như Storm Shadow của phương Tây, Izdeliye-30 nổi bật ở chi phí thấp và sản xuất nhanh, nhưng thiếu công nghệ tàng hình hoặc tốc độ cao, khiến nó phù hợp hơn cho các cuộc tấn công bão hòa thay vì đột phá chính xác.

Tên lửa Izdeliye-30 đại diện cho chiến lược "tiết kiệm" của Nga trong việc nâng cấp vũ khí cũ thành tên lửa tầm xa mạnh mẽ, với thông số kỹ thuật vượt trội về tầm bắn và đầu đạn, nhưng vẫn lộ rõ hạn chế từ nền tảng Kh-35UE.

Trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine kéo dài, vũ khí này có thể thay đổi cục diện chiến trường, nhưng cũng nhấn mạnh nhu cầu Ukraine nâng cao phòng thủ chống tên lửa hành trình.

Với các thử nghiệm cuối 2025 và triển khai đầu 2026, tên lửa Izdeliye-30 hứa hẹn sẽ tiếp tục được cải tiến để đối phó với công nghệ phương Tây.