THÁI LAN - Hai nhà thầu xây biệt thự cho hoa hậu Boom Panadda cùng thủ quỹ và 3 thành viên quỹ bị cảnh sát cáo buộc rửa tiền. Cảnh sát đang rà soát khoảng 390 tỷ đồng tài sản, trong khi MC Kornchai và nhiều nghệ sĩ nộp đơn tố cáo cô.

Khoảng 16h ngày 16/11, Đại tá Nittichot Phenchamrat, Phó Chỉ huy trưởng Phòng Phòng chống tội phạm kinh tế (ECD) của Cảnh sát Thái Lan, cho biết nhóm điều tra đã biểu quyết cáo buộc thêm 6 người trong vụ án quỹ Ongkorn Thamdee của Hoa hậu Boom Panadda (tên thật là Panadda Wongphudee, Hoa hậu Thái Lan 2000). Đây là nhóm bị can “đợt 2”, sau vợ chồng Boom Panadda.

Nhà thầu xây biệt thự cho Boom Panadda bị cáo buộc rửa tiền

Theo MGR Online, 4 thành viên hội đồng quản trị bị cáo buộc gồm bà Pornphan Phumrin (phó chủ tịch), ông Pratchawin Bunchup, ông Aphiwut Phumpha (biệt danh Angun, thủ quỹ) và bà Sirikhuan Bilaphan (thư ký). Họ bị cáo buộc 3 tội: cùng nhau lừa đảo công chúng, cùng nhau đưa thông tin sai lệch vào hệ thống máy tính và cùng nhau rửa tiền.

Thủ quỹ Aphiwut Phumpha trả lời báo chí ngày 16/11, vài giờ trước khi cảnh sát quyết định cáo buộc ông. Ảnh: MGR Online

Hai nhà thầu là ông Aphichat Saelu (thường gọi là Ae), người xây khu biệt thự ở Phuket từng nhận hơn 37 triệu baht (khoảng 28,2 tỷ đồng) và ông Sathit Srivichai (thường gọi là Em) bị cáo buộc tội cùng nhau rửa tiền, dựa trên các mối liên hệ trong dòng tiền.

Đại tá Nittichot cho biết quyết định không chỉ dựa vào giao dịch chuyển khoản mà còn dựa trên tin nhắn trò chuyện về sổ sách, chuyển tiền và chi tiêu, cùng thiết bị liên quan, tài liệu, lời khai nhân chứng và trách nhiệm của từng thành viên hội đồng quản trị với tư cách đại diện pháp nhân. Giấy triệu tập sẽ được gửi trong ngày 17/11. Cảnh sát muốn cả 6 người đến nghe công bố cáo buộc trong tuần này. Họ được quyền nộp chứng cứ phản bác trước khi cảnh sát hoàn tất hồ sơ đề nghị truy tố.

Cảnh sát Thái Lan công bố cáo buộc thêm 6 người trong vụ quỹ của hoa hậu Boom Panadda. Ảnh: PPTV

Riêng với khoản khoảng 36 triệu baht (khoảng 27,5 tỷ đồng) chuyển vào tài khoản liên quan đến ông Aphiwut, cảnh sát xác định việc chuyển tiền là có thật nhưng cách sử dụng số tiền, kể cả có dùng cho mục đích cá nhân hay không, vẫn chưa được làm rõ. Sáng cùng ngày, ông đã mang 4 thùng tài liệu đến ECD để chứng minh mình trong sạch, lần thứ 2 trong 4 ngày. Theo cảnh sát, phần giải trình này chưa đầy đủ.

Cảnh sát rà soát 391 tỷ đồng tài sản liên quan Boom Panadda

Theo Matichon và PPTV, cảnh sát cho biết tổng giá trị tài sản đang được rà soát khoảng 512 triệu baht (khoảng 390 tỷ đồng). Nhóm điều tra đang truy tìm nơi cất giữ hoặc người nhận túi hiệu, trang sức và các tài sản giá trị khác. Người biết rõ tài sản có nguồn gốc phạm tội mà vẫn nhận có thể bị cáo buộc rửa tiền. Cảnh sát kêu gọi những người không biết mang tài sản đến giao nộp để chứng minh sự ngay tình. Tuần tới, cảnh sát sẽ mời các hiệp hội chuyên ngành giám định trang sức, đá quý thu giữ.

Trang sức thu giữ tại căn hộ đứng tên Hoa hậu Boom Panadda sẽ được các hiệp hội chuyên ngành giám định. Ảnh: MGR Online

Cảnh sát cũng sẽ triệu tập người phụ trách kế toán của quỹ để làm rõ việc quỹ có giữ sổ sách, nộp báo cáo tài chính và đóng thuế hay không. Những người tham gia một chuyến đi Nhật Bản sẽ được mời làm việc để xác định chuyến đi có liên quan đến hoạt động của quỹ hoặc dùng tiền của quỹ hay không. Với thông tin Boom Panadda mua đất ở Lào, cảnh sát cho biết chưa có bằng chứng đăng ký đất nhưng chưa loại trừ khả năng này. Đại tá Nittichot nhấn mạnh việc cáo buộc 6 người “chưa phải điểm kết thúc”, có thể còn thêm bị can nếu có chứng cứ.

Theo INN, trong số những người có thể bị triệu tập tiếp có cha của Boom Panadda, người nhận khoảng 4,6 triệu baht (khoảng 3,5 tỷ đồng) có nguồn gốc từ tài khoản quỹ và chủ cửa hàng trang sức Raya ở Chiang Mai. Theo The Bangkok Insight, người này xin lùi lịch làm việc để chuẩn bị đủ chứng từ chuyển khoản, dự kiến đến ECD vào giữa hoặc cuối tuần này.

MC Kornchai cùng 6 nhóm nhà hảo tâm tố cáo Boom Panadda

Cũng ngày 16/11, lúc 11h, luật sư Montchai Jongkrairatanakul (thường gọi là luật sư Kaew) đến Cục Cảnh sát Điều tra Trung ương ở Bangkok, đại diện theo ủy quyền cho 7 cá nhân và doanh nghiệp nộp đơn tố cáo quỹ và Boom Panadda. Theo MGR Online, đơn nêu 3 tội danh: cùng nhau lừa đảo công chúng, âm mưu rửa tiền và đưa thông tin sai lệch vào hệ thống máy tính.

Luật sư Kaew đại diện MC Kornchai và các nhà hảo tâm nộp đơn tố cáo quỹ của hoa hậu Boom Panadda. Ảnh: Amarin TV

Theo MGR Online và Amarin TV, tổng số tiền những người tố cáo đã ủng hộ quỹ từ năm 2024 là 3.284.717 baht (khoảng 2,5 tỷ đồng). Người góp nhiều nhất là công ty B. Joker của 2 danh hài Tak Boriboon và Ball Choenyim, với hơn 1,15 triệu baht (khoảng 881 triệu đồng) quyên được từ một đêm nhạc gây quỹ cho người dân vùng lũ. MC Kornchai (tên thật Phudit Kamnoedploy), người dẫn chương trình nổi tiếng, ủng hộ 1 triệu baht (khoảng 763 triệu đồng) cho đợt lũ ở miền Bắc Thái Lan năm 2024. Youtuber Jack The Ghost góp 500.000 baht (khoảng 381,5 triệu đồng). Danh sách còn có chủ một công ty máy tính, chủ một phòng tranh, một thầy phong thủy và một cá nhân khác, mỗi người góp 50.000-280.000 baht.

Theo luật sư Kaew, MC Kornchai thấy day dứt vì nhiều người dân đã quyên góp theo anh. Trao đổi với báo chí, Kornchai cho biết chưa bao giờ đề nghị công khai khoản ủng hộ nhưng khi thông tin lan ra, nhiều người tin rằng số tiền đã được kiểm chứng nên góp theo.

Kornchai nói chuyện lấy lại tiền không phải điều quan trọng nhất: “Tiền cần đến tay những người đáng được giúp đỡ”. Nếu được hoàn trả, anh sẽ tiếp tục ủng hộ cho các nơi khác theo đúng ý định ban đầu. Luật sư Kaew cho rằng những nghệ sĩ ủng hộ nhưng không nộp đơn là quyền riêng của mỗi người, không nên bị chỉ trích.

Con gái Boom Panadda vào thăm mẹ lần 2

Khoảng 11h45 ngày 16/11, con gái lớn Andaman Wongphudee đến Trại giam nữ Trung ương ở Bangkok thăm mẹ lần thứ 2, sau lần đầu hôm 13/11. Theo Talknews Online, cô đi cùng đội luật sư, rời trại lúc 12h30 và không trả lời phỏng vấn.

Trại giam nữ Trung ương ở Bangkok, nơi Hoa hậu Boom Panadda bị tạm giam từ 7/11. Ảnh: MGR Online

Boom Panadda và chồng, ông Atip Anantawan, bị tạm giam đợt đầu đến ngày 18/11. Cảnh sát cáo buộc khoảng 527 triệu baht (khoảng 400 tỷ đồng) trong số 815 triệu baht quyên góp bị dùng sai mục đích song cả 2 phủ nhận cáo buộc.

Truyền hình Thái Lan đưa tin về vụ việc của Boom Panadda: