22h ngày 20/1, tại ngã tư Phạm Hùng – Đại lộ Thăng Long (phường Từ Liêm, Hà Nội), các ô tô tải bắt đầu lưu thông từ vành đai 3 trên cao xuống nút giao, hướng về Đại lộ Thăng Long và trung tâm thành phố. Đây cũng là thời điểm phát sinh tình trạng nhiều tài xế tùy tiện sử dụng còi hơi, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã bố trí thêm các tổ tuần tra, kiểm soát. Tối cùng ngày, lực lượng chức năng lập biên bản 5 tài xế sử dụng còi hơi.

Đáng chú ý, để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, nhiều tài xế cố tình lắp còi hơi ở vị trí cao, khó quan sát hoặc giấu trong giá để đồ trên nóc xe.

Trình bày với CSGT, tài xế N.B.T. (trú tại Hà Nội) cho biết, có những thời điểm còi lắp đặt theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất không đủ công suất để cảnh báo người tham gia giao thông nên đã “độ” còi hơi.

“Tôi lái xe lớn nên muốn còi to hơn một chút để cảnh báo cho người đi xe máy, xe đạp hoặc ô tô. Tôi cũng tự ý thức không bấm còi tùy tiện, không bấm liên tục, nhưng nếu lỡ bấm vào ban đêm thì khó tránh khỏi việc gây tiếng ồn”, tài xế N.B.T. nói.

Tổ CSGT đã lập biên bản xử phạt tài xế N.B.T. về lỗi “sử dụng còi trong thời gian từ 22h đến 5h sáng hôm sau trong khu đông dân cư, khu vực cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”. Với vi phạm này, tài xế N.B.T. bị phạt 400.000 đồng.

Cũng vi phạm lỗi tương tự, tài xế N.T.K. (trú tại Hà Nội) cho biết, nhiều lúc anh quan sát thấy người đi xe máy phía trước giật mình vì tiếng còi quá lớn nên cố gắng hạn chế, không bấm liên tục.

Tại khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia, tổ CSGT đã lập biên bản xử phạt một tài xế xe buýt vì bấm còi liên tục tại nơi có biển cấm còi.

Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6, cho biết việc bấm còi tùy tiện không chỉ gây ô nhiễm tiếng ồn, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân mà còn cho thấy thói quen lái xe thiếu kiềm chế, kém tôn trọng người khác. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và đi ngược các nguyên tắc văn minh giao thông.