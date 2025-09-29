Sáng 29/9, đại diện Phòng CSGT - Công an Hà Nội cho biết, qua quá trình xác minh, Đội CSGT đường bộ số 7 đã mời người đàn ông bấm còi inh ỏi và có thái độ thiếu chuẩn mực với nữ quân nhân lên làm việc.

Theo đó, chiều 26/9, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh người đàn ông điều khiển xe máy SH mang BKS 29T1-096.XX. Người này bấm còi inh ỏi và có thái độ thiếu chuẩn mực sau khi va chạm với một nữ quân nhân tại ngã tư Ngô Thì Nhậm – Nguyễn Viết Xuân ( phường Hà Đông, Hà Nội).

Người đàn ông có thái độ thiếu chuẩn mực với nữ quân nhân ở ngã tư. Ảnh chụp màn hình

Tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 7 đã cử cán bộ, chiến sĩ khẩn trương xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe SH là anh Nguyễn Đức T. (SN 1988, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội).

Tài xế Nguyễn Đức T. bị CSGT lập biên bản xử phạt. Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, anh T. nhận thức được hành vi chưa đúng của mình, đồng thời thừa nhận vi phạm các quy định về an toàn giao thông, gồm không đội mũ bảo hiểm và điều khiển xe không có gương chiếu hậu.

Căn cứ tài liệu thu thập, Đội CSGT đường bộ số 7 lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh Nguyễn Đức T. về các hành vi trên, đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe để xử lý theo quy định.

Công an phường Hà Đông đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh các tình tiết liên quan để xem xét xử lý theo thẩm quyền.