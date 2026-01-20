Chiều 20/1, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông báo bổ sung phương án phân luồng, hạn chế phương tiện nhằm phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cụ thể, từ 21h ngày 20/1 đến hết ngày 25/1, Công an TP Hà Nội cấm triệt để các ô tô có trọng tải cho phép từ 10 tấn trở lên (trừ xe phục vụ Đại hội, xe có phù hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh môi trường và xe xử lý sự cố) lưu thông trên các tuyến: Đại lộ Thăng Long (cả hai chiều và đường gom, đoạn từ Phạm Hùng đến tỉnh lộ 70) và Vành đai 3 trên cao (cả hai chiều, đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao quốc lộ 5A).

Đối với các phương tiện khác (trừ xe phục vụ Đại hội, xe có phù hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh môi trường và xe xử lý sự cố), lực lượng chức năng tổ chức hạn chế lưu thông trên các tuyến: Đại lộ Thăng Long (cả hai chiều và đường gom, đoạn từ Phạm Hùng đến tỉnh lộ 70) và Vành đai 3 trên cao (đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao quốc lộ 5A).

Lực lượng CSGT tuần tra, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Đình Hiếu

Cũng theo Công an TP Hà Nội, nhằm bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ các đại biểu tham dự Đại hội, lực lượng chức năng đề nghị người tham gia giao thông tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Khi gặp các phương tiện được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu làm nhiệm vụ, người tham gia giao thông cần nhanh chóng chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất, đồng thời tuân thủ sự hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.