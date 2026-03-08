Dự án do Alpha Books phát triển, hướng tới việc tuyển chọn và nhập khẩu các đầu sách ngoại văn chất lượng từ Mỹ và châu Âu, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và phát triển cá nhân của bạn đọc Việt Nam.

Ông Nguyễn Cảnh Bình - CEO Alpha Books cho biết tri thức luôn là nền tảng quan trọng cho sự phát triển của mỗi cá nhân cũng như của xã hội. Theo ông, Boston Corner được xây dựng với mong muốn thu hẹp khoảng cách tiếp cận tri thức quốc tế đối với độc giả Việt Nam.

"Từ những lô sách đầu tiên chỉ vài chục cuốn đến những lô hàng hàng nghìn ấn phẩm hôm nay là một hành trình nhiều thử thách. Nhưng đó cũng là nỗ lực bền bỉ của đội ngũ nhằm mang những cuốn sách có giá trị từ thế giới đến gần hơn với bạn đọc Việt", ông chia sẻ.

Không gian sách ngoại văn Boston Corner.

Trong bối cảnh nhu cầu tiếp cận tri thức toàn cầu ngày càng gia tăng, nhiều độc giả Việt, đặc biệt là giới trẻ, người làm nghề sáng tạo và cộng đồng học thuật có xu hướng tìm đọc sách ngoại văn để mở rộng hiểu biết và cập nhật các xu hướng mới của thế giới. Tuy nhiên, nguồn sách ngoại văn tại thị trường trong nước vẫn còn phân tán, thiếu những không gian đọc được tổ chức bài bản và có định hướng nội dung rõ ràng.

Sự ra đời của Boston Corner được xem như một nỗ lực nhằm thu hẹp khoảng cách này. Không gian được xây dựng với định hướng trở thành nơi giới thiệu các đầu sách quốc tế được tuyển chọn kỹ lưỡng, tập trung vào những ấn phẩm có giá trị học thuật, tính ứng dụng cao và khả năng đồng hành lâu dài với người đọc.

Theo đại diện đơn vị tổ chức, Boston Corner không theo đuổi số lượng lớn đầu sách mà chú trọng triết lý tuyển chọn. Mỗi cuốn sách được đưa vào không gian này đều trải qua quá trình đánh giá cẩn trọng về chất lượng nội dung, độ tin cậy học thuật và giá trị đọc lâu dài. Danh mục sách tại đây tập trung vào nhiều lĩnh vực như kinh doanh, thiết kế, kiến trúc, nghệ thuật, tư duy, giáo dục và phát triển cá nhân.

Bên cạnh việc cung cấp các đầu sách được lựa chọn sẵn, Boston Corner còn triển khai dịch vụ đặt mua sách ngoại văn theo nhu cầu của độc giả. Thông qua dịch vụ này, người đọc có thể tìm kiếm và đặt mua những đầu sách quốc tế chưa có sẵn tại thị trường Việt Nam, với thời gian vận chuyển được tối ưu và chi phí hợp lý. Mục tiêu của dịch vụ là giúp độc giả tiếp cận dễ dàng hơn với nguồn tri thức toàn cầu, đặc biệt là những cuốn sách chuyên sâu.

Trên thực tế, hành trình hình thành Boston Corner đã được khởi động từ nhiều năm trước. Vào ngày 1/3/2022, những lô sách ngoại văn đầu tiên được nhập khẩu với 41 tựa sách, một bước đi thử nghiệm thận trọng nhưng chứa đựng nhiều kỳ vọng. Từ điểm khởi đầu khiêm tốn đó, đội ngũ thực hiện từng bước tích lũy kinh nghiệm trong việc tuyển chọn đầu sách, xây dựng mạng lưới cung ứng quốc tế và tìm hiểu nhu cầu của cộng đồng độc giả trong nước.

Sau hơn 4 năm phát triển, quy mô hoạt động đã có những bước mở rộng đáng kể. Gần đây, Boston Corner đã thực hiện các lô nhập khẩu với số lượng lên tới khoảng 1.000 sản phẩm, đánh dấu bước tiến mới trong việc đa dạng hóa nguồn sách ngoại văn phục vụ bạn đọc.

Tên gọi Boston Corner được lấy cảm hứng từ thành phố Boston – một trong những trung tâm học thuật lâu đời của thế giới, nổi tiếng với hệ thống thư viện phong phú và nhiều trường đại học danh tiếng. Tinh thần tôn trọng tri thức và truyền thống học thuật của thành phố này được phản ánh trong cách không gian Boston Corner được xây dựng: chỉn chu, yên tĩnh và đáng tin cậy, nơi mỗi cuốn sách đều gợi mở một hành trình học hỏi và khám phá.

Trong định hướng phát triển dài hạn, Boston Corner kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến quen thuộc của những người yêu sách ngoại văn, nơi tinh thần học thuật cổ điển gặp gỡ nhu cầu học hỏi của xã hội hiện đại. Thông qua các hoạt động tuyển chọn sách, kết nối tri thức và hỗ trợ cộng đồng đọc, dự án hướng tới góp phần xây dựng một cộng đồng độc giả gắn bó với việc học tập và đọc sách suốt đời.