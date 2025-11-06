Tiếng Anh ngày càng trở thành kỹ năng thiết yếu, nhiều người vẫn gặp khó khăn khi duy trì việc học qua các phương pháp truyền thống. Trong khi đó, đọc sách được xem là cách rèn luyện ngoại ngữ tự nhiên, bền vững và giàu cảm hứng nhất, đặc biệt giúp phát triển khả năng đọc hiểu và mở rộng vốn từ vựng. Tuy nhiên, không ít người dễ bỏ cuộc khi gặp phải những cấu trúc phức tạp hay từ mới khó hiểu.

Với mong muốn biến việc đọc sách tiếng Anh trở nên liền mạch và đầy hứng khởi, Waka đã phát triển tính năng Đọc - Dịch song song theo tầm nhìn Đọc để hiểu - Hiểu để học - Học để phát triển. Tính năng này cho phép người dùng vừa đọc, vừa dịch, vừa học ngay trên cùng một giao diện, biến mỗi trang sách thành một bài học sinh động.

Chia sẻ về tầm nhìn của dự án, bà Phùng Thị Như Quỳnh - đại diện Waka cho biết: "Chúng tôi tin rằng mỗi cuốn sách không chỉ là tri thức, mà còn là cầu nối giữa các ngôn ngữ và nền văn hóa. Với tính năng Đọc - Dịch song song, Waka mong muốn giúp người Việt biến việc đọc tiếng Anh trở thành một thói quen dễ dàng và thú vị, từ đó phát triển năng lực ngoại ngữ một cách tự nhiên, bền vững.