Chiếc lốp xe thứ 25 triệu được xuất xưởng tạo ra tại nhà máy sản xuất lốp xe Bridgestone Việt Nam (BTMV) dưới sự chứng kiến của lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên nhà máy. Cột mốc này không chỉ đánh dấu sản lượng ấn tượng, mà còn cho thấy sự phát triển ổn định lâu dài của công ty sản xuất lốp xe Bridgestone Việt Nam thời gian qua. Đây được xem là dấu mốc quan trọng thể hiện năng lực sản xuất, sự ổn định của chuỗi cung ứng cũng như cam kết đầu tư lâu dài của doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam.

Theo đại diện công ty, việc đạt được dấu mốc quan trọng này có sự đồng hành, tin tưởng từ các đối tác ô tô lớn, góp phần quan trọng đưa lốp xe BTMV lăn bánh trên khắp các cung đường Việt Nam và trên thế giới.

Ông Matsushima Toshiaki - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất lốp xe Bridgestone Việt Nam chia sẻ: “Cột mốc lốp thứ 25 triệu không chỉ đơn thuần là con số đối với nhà máy BTMV, đây là minh chứng cho từng bước đi mà chúng tôi đã thực hiện trong suốt thời gian qua cũng như những nỗ lực chung của toàn thể cán bộ nhân viên nhà máy. BTMV đã chuyển mình thành một nhà máy có năng lực cạnh tranh về chất lượng. Tôi vô cùng tự hào về những con người đã làm nên thành quả này”.

Nằm tại khu công nghiệp Đình Vũ, Công ty TNHH Sản xuất lốp xe Bridgestone Việt Nam là nhà máy thứ 50 trong tổng số 52 cơ sở sản xuất của tập đoàn Bridgestone, chuyên cung cấp dòng lốp xe du lịch chất lượng cao và xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Nhật Bản, châu Á và Bắc Mỹ, qua đó góp phần tạo việc làm và thúc đẩy giá trị sản xuất công nghiệp tại Việt Nam. Hiện BTMV tiếp tục mở rộng đầu tư, ứng dụng công nghệ thân thiện với môi trường và hướng tới các giải pháp sản xuất bền vững, phù hợp với xu hướng chuyển đổi xanh của ngành công nghiệp ô tô.

Theo ông Matsushima Toshiaki, năm 2026 Bridgestone tiếp tục theo đuổi chiến lược tăng trưởng dựa trên chất lượng và BTMV là nhà máy thể hiện rõ nét tinh thần này. Sự kiện kỷ niệm chiếc lốp xe thứ 25 triệu không chỉ là dấu ấn trong hành trình phát triển của BTMV mà còn khẳng định sức hút của môi trường đầu tư và tiềm năng phát triển của ngành công nghiệp sản xuất tại Việt Nam.

