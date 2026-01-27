Nếu như cách đây khoảng 10 năm, sedan cỡ D từng được xem là lựa chọn “chuẩn mực” của người mua xe phục vụ công việc của nhóm khách hàng trung lưu tại Việt Nam, thì đến nay, cán cân thị trường đã thay đổi rõ rệt.

Trong năm 2025, xe sedan cỡ D có lượng bán ra "èo uột", nhiều cái tên đã phải rời bỏ thị trường. Thay vào đó, phân khúc SUV/crossover cỡ C (C-SUV) với mức giá gần tương đương đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất từ trước đến nay, cả về doanh số, số lượng sản phẩm lẫn sức ảnh hưởng lên các phân khúc khác.

SUV/Crossover cỡ C liên tục góp mặt trong nhóm xe bán chạy

Theo số liệu doanh số năm 2025 từ VAMA và Hyundai, phân khúc SUV/crossover cỡ C tiếp tục ghi nhận mức tiêu thụ cao và ổn định. Nhiều mẫu xe không chỉ thường xuyên nằm trong nhóm bán chạy nhất thị trường mà còn vươn lên trở thành sản phẩm chủ lực, dẫn đầu doanh số của từng thương hiệu.

Trong phân khúc này, Mazda CX-5 vẫn là cái tên nổi bật nhất. Dù đã có mặt tại Việt Nam nhiều năm, mẫu xe được THACO lắp ráp và phân phối vẫn giữ được sức hút đáng kể nhờ thiết kế bắt mắt, cảm giác lái ổn định và mức giá được đánh giá là “vừa miếng” so với số đông khách hàng Việt.

Trong suốt năm 2025, CX-5 liên tục nằm trong top xe bán chạy và cán đích thị trường xe sử dụng động cơ đốt trong ở vị trí thứ 3 với lượng bán ra 17.262 chiếc, tăng 16,8% so với năm 2024.

Mazda CX-5 dẫn đầu phân khúc SUV/crossover cỡ C tại Việt Nam trong năm 2025 với lượng bán ra tăng 16,8% so với năm trước. Ảnh: THACO

Cái tên cũng thường xuyên nằm trong top xe bán chạy khác là Ford Territory. Dù không phải mẫu xe bán chạy nhất của hãng xe Mỹ tại Việt Nam nhưng Territory lại nhanh chóng tìm được chỗ đứng và "chốt sổ" năm 2025 với 12.768 chiếc bán ra, tăng tới 57,1% so với năm 2024.

Trở lại cuộc đua và có mức tăng trưởng không kém các đối thủ là mẫu xe Hàn Quốc Hyundai Tucson. Năm 2025, Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công bán ra 9.243 chiếc Tucson, tăng 39,2% so với năm trước. Con số này giúp Tucson vươn lên trở thành mẫu xe có doanh số cao nhất của hãng xe Hàn Quốc tại Việt Nam, vượt qua những "người anh em" nặng ký khác là Accent và Creta.

Hyundai Tucson tiếp tục là lựa chọn quen thuộc của khách hàng gia đình. Ảnh: HTV

Trong số các mẫu xe hàng đầu phân khúc này, Honda CR-V là cái tên có lượng bán ra sụt giảm hiếm hoi trong năm 2025 vừa qua. Doanh số cả năm của Honda CR-V đạt 6.224 chiếc, giảm 6,9% so với năm 2024.

Không chỉ các mẫu xe quen thuộc với doanh số tăng trưởng ấn tượng, phân khúc SUV/crossover cỡ C trong năm qua còn chứng kiến làn sóng gia nhập của nhiều cái tên mới, nhất là các mẫu xe điện và hybrid được đưa về nước.

Đáng chú ý là Mitsubishi Destinator - mẫu xe gầm cao cỡ C mới được giới thiệu vào tháng 12/2025, được coi như phiên bản 7 chỗ của "người anh em" Xforce. Ngay trong tháng đầu mở bán, Destinator đã đạt doanh số 2.377 chiếc và được kỳ vọng sẽ nối tiếp thành công của Xpander và Xforce tại thị trường Việt Nam.

Ngoài Mitsubishi Destinator, chỉ trong khoảng hơn 1 năm vừa qua, nhiều cái tên đến từ châu Âu và Trung Quốc cũng xuất hiện hoặc làm mới như Skoda Karoq, Lynk & Co 01, Omoda & Jeacoo J7, BYD Sealion 6...

Chưa kể tới nhóm xe điện với sự dẫn dắt của VinFast VF 7, VF e34 cùng những cái tên mới Geely EX5 và BYD Atto 3... Điều này khiến phân khúc SUV/crossover cỡ C đang trở nên sôi động và đa dạng hơn bao giờ hết.

VinFast VF 7 bán ra gần 10.000 chiếc trong năm 2025. Ảnh: VF

Sức ép khủng khiếp lên xe sedan cỡ D

Một trong những nguyên nhân cốt lõi giúp xe SUV/Crossover cỡ C bùng nổ là việc phân khúc này đang sở hữu "điểm rơi” rất phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của người Việt.

Với tầm giá phổ biến từ khoảng 750 triệu đến 1 tỷ đồng, thậm chí nhỉnh hơn đôi chút ở các phiên bản cao cấp, người mua có thể tiếp cận một mẫu xe gầm cao cùng khả năng sử dụng linh hoạt. Ngoài yếu tố giá, SUV/crossover cỡ C còn phù hợp hơn với điều kiện giao thông và thói quen sử dụng xe tại Việt Nam.

Gầm xe cao giúp việc di chuyển trong đô thị đông đúc, đường xấu hoặc khu vực ngập nước trở nên nhẹ nhàng hơn. Không gian nội thất rộng rãi và khoang hành lý lớn cũng đáp ứng tốt nhu cầu của gia đình trẻ, nhóm khách hàng đang chiếm tỷ trọng ngày càng cao trên thị trường.

Phân khúc C-SUV có khá nhiều mẫu xe điện và hybrid sạc ngoài góp mặt. Ảnh: Hoàng Hiệp

Việc phân khúc xe gầm cao cỡ C ngày càng phát triển và thu hút đông đảo khách hàng đồng nghĩa với việc “miếng bánh” thị trường của các phân khúc có tầm giá lân cận bị thu hẹp rõ rệt. Trong khoảng giá 750 triệu đến hơn 1 tỷ đồng, C-SUV nổi lên như lựa chọn cân bằng nhất giữa thiết kế, không gian và tính đa dụng, khiến MPV cỡ trung và D-SUV gặp áp lực cạnh tranh lớn.

Tuy nhiên, phân khúc bị ảnh hưởng nhiều nhất chính là sedan cỡ D. Khi có cùng tầm giá, C-SUV vượt trội hơn về gầm cao, sự linh hoạt và khả năng thích nghi với điều kiện sử dụng, khiến ngày càng nhiều khách hàng sẵn sàng rời bỏ sedan cỡ D. Hệ quả là doanh số phân khúc này liên tục suy giảm, thậm chí có xe phải dừng bán.

Toyota Camry là điểm sáng hiếm hoi ở phân khúc này khi vẫn duy trì lượng bán ra 2.489 chiếc trong năm 2025, tăng 86% so với năm 2024. KIA K5 bán ra vỏn vẹn 267 chiếc, giảm 13,9% so với năm trước. Hai cái tên còn lại: Mazda6 và Honda Accord "thê thảm" hơn và đều buộc phải dừng bán tại Việt Nam.

Các chuyên gia về thị trường đánh giá, sedan cỡ D dù vẫn có lợi thế về cảm giác lái đầm chắc và sự êm ái trên đường trường, nhưng lại ngày càng bộc lộ những hạn chế trong sử dụng hằng ngày, đặc biệt ở môi trường đô thị. Kích thước dài, gầm thấp và tính linh hoạt kém khiến nhiều người dùng cảm thấy sedan không còn phù hợp như trước.

Thực tế cho thấy, cùng một tầm tiền, người mua có xu hướng ưu tiên "tính đa dụng” thay vì “tính biểu trưng”, C-SUV đang đáp ứng rất tốt điều đó.

Theo các chuyên gia, năm 2025 vừa qua có thể xem là cột mốc quan trọng của phân khúc C-SUV tại Việt Nam. Từ một nhóm xe từng bị đánh giá là "lỡ cỡ", SUV cỡ C đã vươn lên trở thành dòng xe chủ đạo, chiếm thị phần lớn và tác động mạnh đến toàn bộ cấu trúc thị trường, đồng thời dần thiết lập một “chuẩn mới” cho khách hàng Việt.

