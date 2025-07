Thông tin về BSide Hanoi 2025, sự kiện bảo mật quốc tế phi lợi nhuận lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, vừa được chính thức công bố. Đây là một sự kiện trong chuỗi hoạt động hướng tới lễ mở ký “Công ước Hà Nội” - Công ước Liên hợp quốc về phòng chống tội phạm mạng.

Được Công ty cổ phần An ninh mạng Việt Nam – VSEC chủ trì tổ chức vào ngày 25/9 tại Hà Nội, sự kiện BSide Hanoi 2025 có chủ đề “AI hack you” còn có sự tham gia đồng hành của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia - NCA và Hiệp hội Internet Việt Nam - VIA cùng một số đơn vị khác.

Tập trung vào chủ đề “AI Hack You”, BSides Hanoi 2025 tạo diễn đàn chuyên sâu về an ninh mạng, giúp đội ngũ nhân sự làm bảo mật có cơ hội trau dồi kiến thức, kỹ năng chuyên môn.

BSides là một chuỗi sự kiện về an ninh mạng của cộng đồng quốc tế được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2009 tại Las Vegas (Mỹ), đánh dấu sự ra đời của một trong những phong trào hội thảo bảo mật cho cộng đồng toàn cầu uy tín.

Tại đây, các chuyên gia bảo mật tập trung chia sẻ các tham luận, nghiên cứu cho cộng đồng, mang giá trị thực tế cao. BSides tôn trọng sự đa dạng trong cách tiếp cận bảo mật, đề cao tinh thần học hỏi và khuyến khích những tiếng nói mới trong ngành.

Toàn bộ nội dung sự kiện BSides được lựa chọn bởi một hội đồng chuyên môn độc lập gồm các chuyên gia giàu kinh nghiệm, hoạt động hoàn toàn tách biệt với các hoạt động tài trợ, nhằm đảm bảo tính học thuật và khách quan. Chỉ những bài trình bày có chiều sâu kỹ thuật, có giá trị chia sẻ và đóng góp cho cộng đồng mới được xuất hiện trên sân khấu chính của sự kiện.

BSides đã và đang được diễn ra tại nhiều thành phố lớn trên khắp thế giới. Tại Việt Nam, BSides Hanoi 2025 được cam kết tuân thủ theo các nguyên tắc BSides toàn cầu và sẽ được diễn ra tại Hà Nội.

Các tiêu chuẩn BSides Hanoi 2025 đã và sẽ tuân thủ gồm có: Chất lượng và tính khách quan trong lựa chọn nội dung; nội dung được lựa chọn bởi Hội đồng chuyên môn độc lập gồm các chuyên gia an toàn thông tin uy tín từ Việt Nam và nước ngoài; nhà tài trợ tham gia nhưng không chi phối nội dung chương trình; mọi quy trình vận hành minh bạch, công bằng. Với tinh thần đó, BSides Hanoi 2025 là nơi khuyến khích sự phản biện, chất vấn, chia sẻ thất bại – điều thường bị tránh né tại các sự kiện thương mại.

Theo Ban tổ chức, sự kiện BSides Hanoi 2025 mang đến một diễn đàn chuyên sâu về an ninh mạng, tập trung vào chủ đề “AI Hack You”, phản ánh những biến chuyển mang tính bước ngoặt khi AI trở thành vũ khí tấn công lẫn lá chắn phòng thủ trong thế giới số. Sự kiện sẽ là nơi các kỹ sư, nhà nghiên cứu và chuyên gia bảo mật cùng thảo luận về các chủ đề xoay quanh AI - bảo mật. Dự kiến, lịch trình bày tại BSides Hanoi 2025 sẽ được công bố vào ngày 18/8 tới.

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, ông Trương Đức Lượng, Chủ tịch HĐQT Công ty VSEC chia sẻ: Từ lâu, VSEC đã ấp ủ việc xây dựng một sân chơi bảo mật có chiều sâu kỹ thuật, và đó là lý do mô hình Bsides được chọn cho sự kiện này. Bsides Hanoi 2025 tuân thủ tiêu chuẩn Bsides quốc tế, nhưng được tổ chức ngay tại Việt Nam, bởi người Việt và cho cộng đồng bảo mật Việt Nam.

BSides Hanoi 2025 là sự kiện độc lập, chuyên sâu, tập trung vào kỹ thuật thực chiến, và tách biệt khỏi yếu tố tiếp thị – nơi kỹ sư, nhà nghiên cứu và cộng đồng có thể chia sẻ những câu chuyện thật, trải nghiệm thật, kể cả những bài học thất bại, trong một môi trường minh bạch, trung lập, không bị định hướng bởi thương hiệu hay truyền thông.

Việc đưa mô hình BSides – một chuỗi sự kiện bảo mật quốc tế uy tín, về Việt Nam cũng là cách để giới thiệu một mô hình tổ chức mới mẻ, chất lượng, cộng đồng và bền vững, đồng thời khẳng định rằng cộng đồng kỹ thuật Việt Nam hoàn toàn có thể tổ chức những sân chơi chuyên sâu, đạt chuẩn quốc tế ngay trên sân nhà.

“VSEC với vai trò là đơn vị chủ trì, chúng tôi kỳ vọng sau sự kiện này, sẽ có nhiều sự kiện theo mô hình BSides được tiếp nối tại Việt Nam với chất lượng ngày càng cao hơn, phong phú hơn. Bởi vì điều cộng đồng cần, không phải một sự kiện – mà là một hệ sinh thái những chương trình thật sự vì kỹ thuật, vì chia sẻ, vì sự trưởng thành của ngành bảo mật”, ông Trương Đức Lượng cho hay.

Ông Trương Đức Lượng, Chủ tịch HĐQT Công ty VSEC nhấn mạnh: Bsides Hanoi 2025 tuân thủ tiêu chuẩn Bsides quốc tế, nhưng được tổ chức ngay tại Việt Nam, bởi người Việt và cho cộng đồng bảo mật Việt Nam.

Cũng theo ông Trương Đức Lượng, với cộng đồng bảo mật Việt Nam và khu vực, sự kiện BSides Hanoi 2025 được kỳ vọng sẽ trở thành nơi để họ cùng chia sẻ và nâng cao năng lực chuyên môn, tư duy phản biện và kỹ năng thực chiến.

Cụ thể, thay vì tập trung vào lý thuyết hay giới thiệu công nghệ, sự kiện tập trung vào kết nối mạng lưới chuyên gia, thu hẹp khoảng cách công nghệ bảo mật giữa Việt Nam và thế giới, tạo cơ hội cho những nhà nghiên cứu và dự án bảo mật cũng như ứng dụng ai trong thực tế.

Thông qua mô hình tổ chức mở, minh bạch, nội dung được tuyển chọn bởi hội đồng chuyên môn độc lập, BSides Hanoi 2025 là cơ hội để những cá nhân, nhà nghiên cứu chia sẻ những thông tin đã được sự lựa chọn và đánh giá kỹ lưỡng từ hội đồng chuyên môn, đảm bảo không bỏ lỡ những đề tài mang tính ứng dụng cao và có giá trị cho cộng đồng bảo mật, đam mê công nghệ cũng như AI.

"Chúng tôi hy vọng đây sẽ là nơi để các kỹ sư, nhà nghiên cứu và người làm nghề có thể tiếp cận các góc nhìn đa dạng, từ cơ bản đến chuyên sâu, từ công cụ mới đến cách tiếp cận tư duy”, ông Trương Đức Lượng một lần nữa nhấn mạnh.