Cuộc thi “Sinh viên với Công ước Hà Nội” do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia – NCA phát động, diễn ra từ ngày 21/5 đến 20/6, với mục đích tăng cường nhận thức của sinh viên trên toàn quốc về Công ước Hà Nội – một công ước quốc tế quan trọng về phòng chống tội phạm mạng, lần đầu tiên được mở ký tại Việt Nam.

Tham gia cuộc thi này, các thí sinh nghiên cứu, tham khảo các tài liệu về Công ước Hà Nội được cung cấp dưới dạng video và văn bản. Sau đó, thí sinh trả lời trắc nghiệm trực tuyến 15 câu hỏi xoay quanh nội dung Công ước Hà Nội và kiến thức pháp luật liên quan đến an ninh mạng.

Sự kiện tổng kết, công bố kết quả và trao giải cuộc thi “Sinh viên với Công ước Hà Nội” vừa được NCA tổ chức sáng ngày 30/6 tại Hà Nội.

Theo Ban tổ chức, sau 1 tháng phát động và triển khai sôi nổi trên phạm vi toàn quốc, cuộc thi thu hút sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng sinh viên với 33.136 bài dự thi, đến từ 156 trường đại học, cao đẳng.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là 1 trong 5 đơn vị có số lượng sinh viên tham gia cuộc thi "Sinh viên với Công ước Hà Nội" đông đảo nhất.

Năm cơ sở giáo dục đại học có số lượng sinh viên dự thi đông đảo nhất gồm: Học viện An ninh nhân dân, Đại học Duy Tân, Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Bách khoa Hà Nội và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Đây đều là các cơ sở đào tạo có tiếng về CNTT và an toàn, an ninh mạng và CNTT tại Việt Nam.

“Sự tham gia đông đảo của sinh viên Việt Nam trên toàn quốc là minh chứng rõ nét cho tinh thần chủ động tìm hiểu, tiếp cận các vấn đề lớn của quốc gia và thế giới từ thế hệ trẻ”, đại diện Ban tổ chức nhận xét.

Tại sự kiện tổng kết cuộc thi, kết quả chung cuộc đã được Ban tổ chức xác định thông qua hình thức bốc thăm ngẫu nhiên trong số các bài thi trả lời đúng toàn bộ 15 câu hỏi.

Đại diện Hiệp hội An ninh mạng quốc gia trao giải Nhất cho sinh viên PTIT Dương Ánh Ngọc.

Theo đó, giải Nhất cuộc thi đã thuộc sinh viên Dương Ánh Ngọc đến từ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Sinh viên Ngân Linh Phương của Học viện An ninh nhân dân giành giải Nhì; và giải Ba thuộc về sinh viên Nguyễn Văn Tiển đến từ Đại học Duy Tân. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã trao 20 giải Khuyến khích cho các thí sinh khác.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Công nghệ của NCA chia sẻ: “Sinh viên sẽ là những chủ nhân tương lai của không gian số tại Việt Nam. Thông qua các cuộc thi, Hiệp hội mong muốn tạo thêm đam mê nghiên cứu về an ninh mạng, đồng thời cổ vũ ý thức tìm hiểu và tuân thủ luật pháp liên quan. Đây là hành trang vô cùng quý báu cho sự nghiệp sau này của các bạn”.

Tiếp nối thành công của cuộc thi “Sinh viên với Công ước Hà Nội”, sắp tới NCA sẽ tiếp tục phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – A05 (Bộ Công an) tổ chức cuộc thi “An ninh mạng Sinh viên toàn quốc 2025”. Đây sẽ là dịp để sinh viên toàn quốc được thể hiện kỹ năng, đam mê nghiên cứu về an ninh mạng, thử sức với các thử thách chuyên môn sâu, đồng thời giao lưu với các bạn sinh viên quốc tế.