Nhiều giải pháp để gia tăng doanh thu và lợi nhuận

Đoàn công tác Petrovietnam vừa làm việc với Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) hôm 23/11 nhằm tập trung đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 11 tháng năm 2025, xây dựng các giải pháp, động lực thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; đồng thời thảo luận định hướng phát triển giai đoạn 2026 - 2030 và công tác đầu tư, tái cấu trúc BSR trong các giai đoạn tiếp theo.

Đoàn công tác Petrovietnam thăm Trung tâm tích hợp điều hành NMLD Dung Quất

Ước 11 tháng năm 2025 và ước thực hiện cả năm 2025 BSR đã BRS sản xuất 7,24 triệu tấn sản phẩm các loại; tổng doanh thu đạt 130.520 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 13.072 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế ước đạt 3.595 tỷ đồng. Với kết quả này, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 11 tháng đầu năm 2025 của BSR đều vượt kế hoạch quản trị được Petrovietnam giao.

Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng phân tích nguyên nhân BSR đạt và vượt kế hoạch quản trị, đó là triển khai quản trị biến động trên toàn bộ các hoạt động, về sản xuất NMLD Dung Quất vận hành ở công suất quy đổi khoảng 120% công suất thiết kế; sản lượng sản xuất và tiêu thụ vượt kế hoạch, góp phần tăng doanh thu và tăng lợi nhuận; về kinh doanh, trong khi giá dầu có xu hướng giảm nhưng giá các sản phẩm chính đều có xu hướng tăng hoặc giữ nguyên dẫn đến khoảng chênh lệch giá sản phẩm và giá dầu thô (crack spread) mở rộng đáng kể.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng (hàng đầu, thứ ba từ trái qua) kiểm tra công tác bảo dưỡng Nhà máy Ethanol Dung Quất

BSR thường xuyên phân tích, dự báo và tận dụng các cửa sổ giá cao để tăng cường xuất bán; tối ưu hoá dòng tiền, áp dụng nhiều giải pháp để gia tăng doanh thu và lợi nhuận tài chính. Bên cạnh đó, BSR tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa danh mục sản phẩm, phát triển thêm các sản phẩm mới như các loại hạt nhựa có giá trị cao F3030, T3045, P3034, TF4035, các sản phẩm mới như SAF, Lưu huỳnh hạt, Xăng E10 RON95,... đóng góp doanh thu khoảng 1,54 nghìn tỷ đồng.

BSR cũng tăng cường tối ưu hoá chi phí tiêu hao năng lượng, tổn thất, hóa phẩm xúc tác, cắt/tiết giảm tối đa các chi phí điều hành sản xuất kinh doanh. Ước thực hiện tiết giảm chi phí 11 tháng năm 2025 là 751,7 tỷ đồng, vượt 23% so với kế hoạch tiết giảm năm 2025.

5 nội dung trọng tâm

Kế hoạch năm 2026, BSR sẽ tiếp tục gia tăng công suất vận hành quy đổi của nhà máy (phấn đấu đạt công suất quy đổi trung bình năm tối thiểu là 123% - 125% công suất thiết kế), góp phần tăng doanh thu (trên 6.000 tỷ đồng) nhằm bù thiếu hụt do giảm giá dầu thô.

Tăng cường kinh doanh quốc tế (phấn đấu đạt trên 8.000 tỷ đồng), bao gồm cả các sản phẩm do BSR tự sản xuất và các sản phẩm mua đi bán lại.

Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng báo cáo kết quả SXKD 11 tháng 2025

Bên cạnh đó, BSR sẽ không ngừng nâng cao hiệu quả công tác đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh các sản phẩm mới, phấn đấu doanh thu trên 57.000 tỷ đồng; Đẩy mạnh việc gia tăng sản lượng sản xuất bên ngoài nhà máy (thuê gia công, M&A) và phát triển dịch vụ cung cấp ra bên ngoài, phấn đấu đạt tối thiểu 500 tỷ đồng và hướng tới mục tiêu khoảng 3.000 tỷ đồng khi đủ điều kiện.

Chủ tịch HĐQT BSR Bùi Ngọc Dương báo cáo tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh: “Hành động thiết thực nhất để BSR chia sẻ với đồng bào cả nước là tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2025, qua đó góp phần bù đắp những thiệt hại mà đất nước đang phải đối mặt do mưa lũ gây ra tại các địa phương trong thời gian qua; Chủ động xây dựng các động lực tăng trưởng mới, từng bước hình thành mô hình phát triển bền vững cho năm 2026 và những năm tiếp theo”.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đánh giá cao và biểu dương những kết quả SXKD BSR 11 tháng năm 2025

Ông Lê Mạnh Hùng chỉ đạo BSR 5 nội dung trọng tâm: Một là, BSR cần kiểm soát an toàn tuyệt đối cho NMLD Dung Quất, hoạch định rõ danh mục đầu tư, sản phẩm, dịch vụ tiềm năng; danh mục thị trường - khách hàng; hệ thống quản trị. Hai là, thúc đẩy tăng trưởng sản lượng, mở rộng kinh doanh quốc tế. Ba là, tối ưu các nguồn lực, trong đó tối ưu sản xuất kinh doanh, tài chính; đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm mới. Bốn là, sản xuất nhiên liệu sinh học trong năm 2025 để phục vụ pha chế, sản xuất xăng sinh học E5, E10 theo lộ trình của Chính phủ, Bộ Công thương. Năm là, tập trung nguồn lực triển khai Dự án Nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất.

(Nguồn: BSR)