Từ 1/6/2026: Cả nước chỉ bán xăng E10, xăng E5 duy trì đến 2030

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 50/TT-BCT quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam.

Theo đó, từ ngày 1/6/2026, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Đồng thời, tiếp tục phối trộn, pha chế xăng E5 RON92 để sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31/12/2030.

Ngừng giao dịch ngân hàng bằng hộ chiếu từ 1/1/2026

Từ 1/1/2026, các ngân hàng sẽ ngừng thực hiện giao dịch thanh toán, rút tiền qua tài khoản thanh toán, thẻ trên tất cả các kênh đối với khách hàng là người Việt Nam đang sử dụng giấy tờ tùy thân là hộ chiếu.

Đó là thông báo mới nhất từ các ngân hàng thương mại. Để tránh gián đoạn giao dịch, khách hàng cần liên hệ các chi nhánh/phòng giao dịch ngân hàng để cập nhật sang căn cước công dân gắn chip.

Lắp điện mặt trời mái nhà không thông báo, đề xuất phạt lên đến 10-20 triệu đồng

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả.

Bộ Công Thương đề xuất, trường hợp lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ công suất từ 100 kW trở lên nhưng không thông báo hoặc thực hiện sai quy định sẽ bị phạt 10-20 triệu đồng.

Trước đó, trong dự thảo lần 3 (ngày 29/9) quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà, Bộ Công Thương đề xuất với hộ dân lắp đặt và vận hành đúng quy định, mức hỗ trợ tối thiểu 1 triệu đồng, tối đa 1,5 triệu đồng nếu không lắp hệ thống lưu trữ điện.

Bộ Công Thương đề xuất nhiều quy định xử phạt vi phạm các quy định về phát triển điện năng lượng mới, điện năng lượng tái tạo. Ảnh minh họa: Bảo Kiên

Hàng loạt ngân hàng đóng cửa chi nhánh, dừng hoạt động ATM vì ngập lụt

Trước tình hình mưa lũ với nhiều diễn biến phức tạp tại các tỉnh Nam Trung Bộ, các ngân hàng đồng loạt thông báo tạm ngừng giao dịch tại các chi nhánh/phòng giao dịch ở khu vực bị ảnh hưởng.

Trong thời gian ảnh hưởng của mưa lũ, các ngân hàng khuyến khích khách sử dụng các ứng dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử.

Thiếu cơ chế nhập khẩu, doanh nghiệp phải mua vàng 'trôi nổi', chấp nhận rủi ro

Tại tọa đàm “Sàn giao dịch vàng - Giải pháp minh bạch thị trường và ổn định kinh tế vĩ mô” do Báo Tiền Phong tổ chức sáng 18/11, ông Vũ Hùng Sơn - Chủ tịch HĐQT CTCP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, cho biết 13 năm qua, các doanh nghiệp kinh doanh vàng không có cơ chế tiếp cận nguồn vàng nguyên liệu một cách chính thức.

Ông Sơn nói rằng, vì không có cơ chế tiếp cận vàng nhập khẩu rõ ràng nên các doanh nghiệp buộc phải sử dụng nguồn vàng trôi nổi, chấp nhận rủi ro để duy trì sản xuất và có sản phẩm cung ứng ra thị trường.

Trong tài liệu gửi đến toạ đàm của báo Tiền Phong, Cục Quản lý Ngoại hối (NHNN) cảnh báo, việc triển khai thành lập sàn giao dịch vàng cũng đặt ra nhiều thách thức.

Không có nguồn vàng khai thác trong nước, thiếu kho lưu trữ tập trung, lo ngại về hạn ngạch nhập khẩu... nên sàn giao dịch vàng quốc gia cần triển khai theo lộ trình ba giai đoạn, ưu tiên giao dịch vàng vật chất trước khi mở sang phái sinh.

'Cơn sốt' mở cửa hàng Mixue ở Việt Nam hạ nhiệt, la liệt tin rao nhượng lại quán

Nhiều cửa hàng Mixue âm thầm thu hẹp hệ thống tại Việt Nam sau một thời gian rầm rộ khai trương, thương hiệu “phủ đỏ” phố phường.

Trên các hội nhóm kinh doanh trà sữa, nhiều thành viên không bất ngờ trước thông tin cửa hàng Mixue đóng cửa. Một thành viên cho rằng giai đoạn mở rộng quá nóng trong những năm trước, dẫn đến tình trạng bão hòa thị trường. Các cửa hàng gần nhau tự cạnh tranh, làm giảm doanh thu trung bình của từng điểm bán. Ở các khu vực đông dân cư, mật độ Mixue có thời điểm lên tới 4-6 cửa hàng trong bán kính chưa đầy 1km.

Trao đổi với PV VietNamNet, chuyên gia Trần Khánh Minh Sơn cho biết mô hình nhượng quyền vốn hoạt động theo cơ chế “ai đủ sức thì làm, không làm được thì rút”, chứ không phải thương hiệu rời bỏ thị trường.

Nhiều hộ dân ở Gia Lai lâm cảnh khốn đốn, nợ nần sau lũ dữ

Trận lũ bất thường tràn qua khu vực phía đông tỉnh Gia Lai những ngày qua không chỉ nhấn chìm tài sản, vật nuôi, sinh kế, mà còn đẩy người dân vào cảnh nợ nần chồng chất.

Lũ rút đi để lại phía sau những kho hàng loang lổ bùn non, những trang trại tan hoang và những phận người đứng lặng nhìn công việc mưu sinh bị cuốn trôi chỉ trong một khoảnh khắc. Không ai ngờ rằng cơn lũ bất thường lại gây ra cảnh trắng tay sau nhiều năm gom góp, tích lũy.

Ba nông sản Việt Nam cùng phá kỷ lục, dự báo đem về hơn 14 tỷ USD

Không chỉ cà phê, hạt điều và hạt tiêu của Việt Nam cũng đua lập kỷ lục trong xuất khẩu. Ba mặt hàng nông sản này của nước ta chiếm vị trí top đầu thế giới.

Các hiệp hội ngành hàng dự báo, năm 2025, xuất khẩu cà phê có thể vượt qua mốc 8 tỷ USD, còn hạt điều, hạt tiêu lần lượt đem về 5 tỷ USD và 1,5 tỷ USD.