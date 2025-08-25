Sự kiện có sự tham gia của các đối tác cung cấp quốc tế, các chuyên gia thị trường dầu khí, tổ chức phân tích thị trường năng lượng, các công ty, hãng tàu vận chuyển dầu thô, cùng các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).

Một năm đầy biến động của thị trường dầu thô

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, ông Mai Tuấn Đạt - Phó Tổng Giám đốc BSR nhấn mạnh: “Chúng ta đang bước vào một giai đoạn đầy thách thức của thị trường năng lượng toàn cầu. Những xung đột kéo dài ảnh hưởng đến nguồn cung truyền thống của nhà máy cũng như gia tăng rủi ro trong vận chuyển khiến chi phí logistics leo thang,… Trong bối cảnh đó, BSR xác định phải chủ động thích ứng, nâng cao năng lực phân tích thị trường, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế để đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào lâu dài, bền vững cho NMLD Dung Quất. Hội thảo lần này chính là để khẳng định sức mạnh của sự hợp tác bền chặt và khi chúng ta đồng hành, chúng ta sẽ vững vàng hơn trước mọi biến động”.

Ông Mai Tuấn Đạt - Phó Tổng Giám đốc BSR phát biểu khai mạc tại hội thảo

Năm 2025 được đánh giá là một năm đầy biến động của thị trường dầu thô. Ảnh hưởng chính sách thuế của chính quyền Trump, xung đột địa chính trị ở 1 số khu vực, căng thẳng giữa các quốc gia sản xuất lớn, đặc biệt là trong nội bộ OPEC+ và các nước ngoài khối. Việc này đã khiến chuỗi cung ứng dầu toàn cầu không còn liền mạch như trước.

Hơn nữa theo đánh giá từ các chuyên gia, chi phí logistics hiện nay cũng đang chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu giá thành sản phẩm. Do vậy, nhiều biến động lớn đã buộc các nhà máy lọc dầu phải tính toán lại toàn bộ chiến lược mua nguyên liệu, vận chuyển, vận hành chế biến và lưu trữ, tồn kho.

PVOIL Singapore trình bày tham luận tại hội thảo

Tại hội thảo, các diễn giả từ PVOIL Singapore, VIETSEA và Công ty Argus Media đã lần lượt trình bày các nội dung liên quan đến thị trường dầu mỏ, triển vọng thị trường vận chuyển và xu hướng phát triển sản phẩm mới trong lĩnh vực năng lượng, lọc hóa dầu.

Mở đầu là phần trình bày của đại diện PVOIL Singapore về thông tin cập nhật thị trường dầu thô, sản phẩm hiện nay cũng như tình trạng dư cung trên thị trường dầu thô toàn cầu; nhu cầu xăng giảm sút tại châu Âu, Mỹ, chậm lại tại thị trường châu Á do nhu cầu tiêu dùng suy yếu.

Trong khi đó, đại diện VietSea phân tích sâu về tình hình thị trường vận chuyển dầu thô, đặc biệt là sự dịch chuyển của dòng tàu từ các tuyến qua kênh đào Suez sang tuyến quanh Mũi Hảo Vọng (Nam Phi) - kéo dài hành trình thêm trung bình từ 7 - 10 ngày và làm tăng chi phí lên đến 34%. VietSea cũng đưa ra một số nhận định về thị trường tàu vận chuyển trong thời gian đến.

Một điểm nhấn quan trọng trong chương trình là phần trình bày từ Công ty Argus Media với chủ đề “Con đường phía trước của BSR: Định hướng các sản phẩm dầu mỏ, SAF và động lực hóa dầu”. Diễn giả nhấn mạnh vai trò tiên phong của BSR trong việc tiếp cận các xu hướng mới trong tình hình hiện nay như phát triển Nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), đa dạng hóa danh mục sản phẩm hóa dầu và xây dựng chiến lược ứng phó dài hạn với biến động địa chính trị và thị trường.

Công ty Argus Media thảo luận chủ đề: Định hướng các sản phẩm dầu mỏ, SAF và động lực hóa dầu

Tại hội thảo, các diễn giả, chuyên gia phân tích thị trường cũng đã tham gia tranh luận sôi nổi về các nhóm chủ đề nổi bật liên quan đến thị trường dầu khí, các sản phẩm chuyển đổi năng lượng xanh như SAF, SMF, sản phẩm hoá dầu bảo vệ môi trường …và thị trường vận chuyển.

Sẵn sàng hợp tác, chủ động quản trị biến động

Phát biểu kết luận hội thảo, ông Nguyễn Việt Thắng - Tổng Giám đốc BSR - khẳng định, BSR không chỉ đơn thuần phản ứng và thích nghi với sự biến động, mà đã chuyển sang “quản trị biến động” bằng các công cụ và giải pháp đa dạng. BSR cũng đã và đang áp dụng hiệu quả các giải pháp này để vượt qua những bất định, giảm thiểu rủi ro và đạt được tăng trưởng bền vững.

Ông Nguyễn Việt Thắng - Tổng Giám đốc BSR phát biểu kết luận hội thảo

Trích dẫn câu nói “One of us can do so little; Together we can do so much”, Tổng Giám đốc BSR nhấn mạnh: “Điều khiến chúng tôi ấn tượng nhất không chỉ là kiến thức được chia sẻ, mà còn là sự cởi mở và tinh thần hợp tác. Chúng ta không chỉ chia sẻ thông tin, mà còn xây dựng niềm tin, vun đắp mối quan hệ, tình hữu nghị và đặt nền móng cho sự hợp tác lâu dài trong tương lai. BSR cam kết cùng chia sẻ và xây dựng quan hệ đối tác bền chặt hơn nữa, cùng nhau vượt qua mọi thách thức”.

Đại biểu dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Hội thảo kinh doanh và vận chuyển dầu thô lần thứ 3 cũng là dịp để nhìn lại chặng đường mà BSR đã thực hiện từ các hội thảo trước. Năm 2023, lần đầu tiên hội thảo về kinh doanh và vận chuyển dầu thô được tổ chức, đặt nền móng cho việc xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro trong công tác cung cấp dầu thô và vận chuyển. Tiếp theo hội thảo năm 2024, BSR đã thử nghiệm và ứng dụng công nghệ số trong việc theo dõi lộ trình tàu, giảm thiểu thời gian lưu tàu, tìm kiếm các loại dầu thô cũng như nguyên liệu đầu vào mới để gia tăng công suất và hiệu quả vận hành.

Năm 2025, hội thảo không chỉ là nơi trao đổi chuyên môn mà còn là diễn đàn kết nối các đối tác trong chuỗi cung ứng dầu thô toàn cầu. BSR đã thể hiện rõ định hướng phát triển bền vững, khả năng thích ứng cao và tư duy chiến lược trong hoạt động mua - bán dầu thô, nguyên liệu và vận tải biển.

Chính Linh