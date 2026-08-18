Miss Cosmo 2026 chính thức khởi động tại buổi họp báo tổ chức ngày 18/8 tại TPHCM. Cuộc thi được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp phép tổ chức với đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 16/1/2027 tại đảo Trí Nguyên, Khánh Hòa.

Mùa giải thứ ba mang chủ đề Vietnam - Festination, kết hợp giữa tinh thần lễ hội, điểm đến và quốc gia. Đại diện Ban tổ chức cho biết cuộc thi muốn giới thiệu một Việt Nam sống động, nơi các đại diện quốc tế không chỉ đến tham gia một cuộc thi mà thực sự sống trong văn hóa, con người và tinh thần lễ hội của đất nước.

Đương kim Miss Cosmo Yolina Lindquist.

Cuộc thi năm nay quy tụ hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng đáng kể so với 2 mùa trước. Hành trình thi đấu kéo dài gần 3 tuần từ 25/12/2026 đến 16/1/2027, đi qua nhiều địa phương trên cả nước trước khi khép lại tại Khánh Hòa. Nếu số thí sinh vượt mốc 85, ban tổ chức sẽ tổ chức vòng sơ bộ để chọn ra top 25 thay vì top 21 như trước, sau đó các đại diện cạnh tranh qua các vòng top 21, top 10, top 5 và top 2 để tìm ra hoa hậu.

Về giải thưởng, hoa hậu nhận vương miện luân lưu sử dụng trong một năm đương nhiệm cùng 100.000 USD (khoảng hơn 2,6 tỷ đồng); á hậu nhận 10.000 USD (hơn 260 triệu đồng) cùng 8 giải phụ khác. Ban tổ chức cũng công bố định hướng mở rộng sang cuộc thi nam vương quốc tế lần đầu tổ chức trong năm nay.

Tham dự họp báo có 17 đại diện Miss Cosmo 2026, trong đó có đại diện Việt Nam Đỗ Cẩm Ly, cùng 7 đại diện nam vương lần đầu xuất hiện tại một sự kiện chính thức tại Việt Nam, cùng dàn hoa hậu, á hậu các mùa trước.

Trong phần trả lời báo chí, trả lời câu hỏi về việc Việt Nam trải qua 2 mùa liên tiếp mà chưa có đại diện lọt vào top 2, đại diện ban tổ chức - ông Trần Việt Bảo Hoàng cho biết khi bước vào cuộc thi sẽ nhìn thí sinh Việt Nam như thí sinh quốc tế, bởi khi đó ông đang tìm hiểu về cô gái đại diện cho quốc gia, giống như các thí sinh khác. Ông khẳng định cách đánh giá của ban giám khảo hoàn toàn dựa trên các tiêu chí chung, không có bất kỳ sự ưu ái nào dành cho nước chủ nhà.

Dù vậy, ông cũng thừa nhận việc Việt Nam từng có Bùi Xuân Hạnh vào top 5 và Nguyễn Hoàng Phương Linh vào top 10 ở 2 mùa gần nhất tạo ra áp lực nhất định cho mùa giải năm nay, đồng thời bày tỏ kỳ vọng đại diện Việt Nam năm nay Đỗ Cẩm Ly sẽ có một hành trình bứt phá.

Hoa hậu Myanmar Thae Su Nyein (giữa) từng bất mãn và bỏ danh hiệu Á hậu Miss Grand International 2024 ngay trong đêm chung kết.

Liên quan đến trường hợp đại diện Myanmar Thae Su Nyein, từng là Á hậu Miss Grand International và có hành động bỏ vương miện giữa đêm chung kết vì bất mãn với kết quả, ông Trần Việt Bảo Hoàng cho rằng mỗi người có mặt tại cuộc thi, đặc biệt là các thí sinh trẻ đều mang trong mình 2 phần: những gì đã xảy ra trong quá khứ và con đường còn ở phía trước.

Ông nhìn nhận các thí sinh đến với Miss Cosmo đều còn rất trẻ, ở độ tuổi 18-20, đến từ nhiều vùng đất khác nhau trên thế giới với những hoài bão riêng. Điều ban tổ chức và ban giám khảo quan tâm, theo ông, là tương lai phía trước của mỗi thí sinh chứ không phải những câu chuyện đã qua.

"Nếu nhìn vào đại diện Myanmar hay những đại diện từng tham gia các cuộc thi quốc tế, chúng ta cũng phải công nhận rằng họ có sự chín chắn, điềm đạm. Tôi tin ban tổ chức và ban giám khảo sẽ là những người rất công bằng, trao cho tất cả cơ hội như nhau và dựa trên tiềm năng phát triển của mỗi cô gái", ông Hoàng nói.

Ông khẳng định đại diện Myanmar sẽ có một hành trình công bằng tại Miss Cosmo 2026 và hoàn toàn có cơ hội cạnh tranh cho một vị trí xứng đáng trong chặng đường sắp tới.

Về tiêu chí chấm điểm, có mặt tại họp báo, giám khảo George Chien khẳng định mọi thí sinh khi bước ra trước ban giám khảo đều được đánh giá công bằng, không có ngoại lệ. Ông nhấn mạnh những câu chuyện trong quá khứ của thí sinh không ảnh hưởng đến việc chấm thi, bởi ban giám khảo chỉ tập trung vào phần thể hiện tại thời điểm diễn ra cuộc thi. Mọi thông tin hay tranh cãi bên ngoài, theo ông, chỉ là yếu tố gây nhiễu mà ban giám khảo không quan tâm.

Đại diện Miss Cosmo trả lời về trường hợp Miss Myanmar:

Ảnh, video: BTC