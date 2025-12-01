Sau những phần thi căng thẳng và đầy cảm xúc, chiến thắng chung cuộc Miss Cosmo 2025 thuộc về đại diện Mỹ - Yolina Lindquist, người đã chinh phục ban giám khảo bằng vẻ đẹp toàn diện, trí tuệ và trái tim nhân ái qua dự án Dũng cảm vượt qua ung thư.

Đại diện Mỹ chiến thắng Miss Cosmo 2025.

Đại diện Philippines - Chelsea Fernandez xuất sắc giành ngôi vị á hậu 1 với dự án ý nghĩa về tái trồng rừng ngập mặn.

Công bố kết quả Miss Cosmo 2025:

Đêm chung kết Miss Cosmo 2025 diễn ra tối 20/12 với sự dẫn dắt của MC Đức Bảo và Bonang Matheba, quy tụ các thí sinh xuất sắc từ khắp thế giới cùng sự góp mặt của ca sĩ Jessi và Hồ Ngọc Hà.

Các thí sinh trong phần mở màn của đêm chung kết.

Chương trình bắt đầu với tiết mục mở màn đồng diễn, sau đó ban tổ chức công bố danh sách Top 20 + 1 gồm các đại diện đến từ Hy Lạp, Cộng hòa Dominica, Ecuador, Campuchia, Mỹ, Ấn Độ, Colombia, Indonesia, Brazil, Thái Lan, Đức, Việt Nam, Lào, Mexico, Panama, Peru, Myanmar, Cuba, Zimbabwe, Philippines và New Zealand.

Phần thi áo tắm của top 21 diễn ra với màn trình diễn của ca sĩ Jessi, mang đến không khí sôi động cho đêm thi. 21 thí sinh tự tin sải bước, thể hiện vóc dáng và thần thái trên sân khấu. Đại diện Việt Nam Nguyễn Hoàng Phương Linh cùng các thí sinh khác đã cạnh tranh gay gắt để giành suất vào top 10.

Nguyễn Hoàng Phương Linh trong đêm chung kết.

Sau phần thi trình diễn áo tắm, 10 thí sinh xuất sắc được gọi tên bước vào phần thi trang phục dạ hội gồm các đại diện từ Brazil (Gabriela Borges), Zimbabwe (Lisa Sibanda), Cuba (Amys Napoles Ochoa), Mỹ (Yolina Lindquist), Việt Nam (Nguyễn Hoàng Phương Linh), Colombia (Dayana Cardenas), Myanmar (Myint Myat Moe), Philippines (Chelsea Fernandez), Panama (Italy Mora) và Thái Lan (Mooham Chotnapa Kaewjarun).

Sau đó, ban tổ chức công bố top 5 gồm đại diện Philippines (Chelsea Fernandez), Brazil (Gabriela Borges), Mỹ (Yolina Lindquist), Panama (Italy Mora) và Myanmar (Myint Myat Moe). Nguyễn Hoàng Phương Linh của Việt Nam từng chân ở top 10.

Top 5 của Miss Cosmo 2025.

Phần thi ứng xử của top 5 với những câu hỏi về lãnh đạo, quyền năng phụ nữ và tương lai nhân loại.

Đại diện Mỹ - Yolina Lindquist mở màn khi trả lời câu hỏi của giám khảo Paula Shugart về phong cách lãnh đạo. Cô khẳng định người lãnh đạo thực sự cần cả sự đồng cảm, trái tim, tinh thần phục vụ lẫn sức mạnh và dũng cảm khi cần thiết. Chia sẻ kinh nghiệm làm chủ tịch hội nữ sinh với 70 thành viên, Yolina biết khi nào cần nhân ái và khi nào phải mạnh mẽ dẫn dắt tập thể.

"Một người lãnh đạo thực sự dẫn dắt bằng trái tim, sự đồng cảm, tự tin và lòng trắc ẩn. Họ đặt người khác lên trước bản thân và nêu gương bằng hành động", Yolina chia sẻ.

Đại diện Panama - Italy Mora với câu trả lời về sự khác biệt giữa được lắng nghe và thực sự được trao quyền khi được giám khảo Harnaaz Sandhu đặt câu hỏi. Cô tin rằng một người phụ nữ có tiếng nói đã là người phụ nữ quyền lực. "Tôi nghĩ không có sự khác biệt nào, bất kỳ người phụ nữ nào dám lên tiếng và bày tỏ quan điểm đã là một người phụ nữ quyền lực", hoa hậu Italy khẳng định.

Đại diện Myanmar - Myint Myat Moe với câu hỏi từ giám khảo Ali Aslan về nghịch lý thế giới ngày càng kết nối nhưng con người lại cảm thấy chia rẽ. Cô nhấn mạnh tầm quan trọng của giao tiếp, suy nghĩ tích cực và việc thừa nhận mỗi người đều có mặt tốt và xấu.

"Tôi tin rằng mọi người nên giữ thái độ tích cực bất kể họ tốt hay xấu. Đó là lựa chọn tốt cho tất cả mọi người. Bởi một con người đều có mặt tốt và mặt xấu. Nhưng trong thời điểm đó, hãy giao tiếp nhiều hơn", Myint Myat Moe nói.

Đại diện Philippines - Chelsea Fernandez tỏa sáng khi được giám khảo Olivia Yace hỏi về định kiến cản trở sự tiến bộ của phụ nữ. Chelsea khẳng định muốn thay đổi định kiến "phụ nữ không phải là lãnh đạo", nhấn mạnh phụ nữ có giá trị lãnh đạo bẩm sinh nhưng thường không được trao cơ hội. "Nếu là Miss Cosmo - người thắp lên sự thay đổi, tôi muốn trao quyền cho mọi phụ nữ tham gia vào các hoạt động có thể làm phong phú kỹ năng của bạn", Chelsea chia sẻ.

Đại diện Brazil - Gabriela Borges chia sẻ về AI khi được giám khảo George Chien đặt câu hỏi về công nghệ trí tuệ nhân tạo. Cô cho rằng AI là công cụ mạnh mẽ giúp phụ nữ cân bằng công việc và cuộc sống, đồng thời kêu gọi đầu tư giáo dục cho thế hệ trẻ.

"Tôi tin vào mọi thứ đều có hai mặt - tốt và xấu. Nhưng AI là công cụ mạnh mẽ giúp con người làm việc ở nhà và có cuộc sống cá nhân. Chúng ta nên khuyến khích phụ nữ sử dụng và tận hưởng AI. Chúng ta nên dùng AI để có thể đảm nhận những vị trí mà ngày nay thường do đàn ông nắm giữ. Nhưng để làm được điều này, chúng ta cần tin tưởng vào các cô gái ngay từ bây giờ và mang lại giáo dục tốt hơn cho tương lai của con người trẻ và các cô gái hôm nay", Gabriela nhấn mạnh.

Sau phần thi ứng xử top 5, chương trình tiếp tục với phần thi tranh luận (debate) của top 2 gồm: Yolina Lindquist (Mỹ) và Chelsea Fernandez (Philippines) trước khi đến phần công bố kết quả chung cuộc.

Yolina mở màn với dự án Courage over cancer (Dũng cảm vượt qua ung thư - PV) nhằm nâng cao nhận thức và gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư sau khi chứng kiến dì mình phải trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú. Cô đã huy động được hơn 20.000 USD cho Quỹ Nghiên cứu Ung thư Huntsman và được công nhận là một trong 8 người gây quỹ xuất sắc nhất toàn cầu.

Khi Chelsea đặt câu hỏi về phương án dự phòng nếu không gây quỹ được, Yolina tự tin khẳng định ung thư là vấn đề ảnh hưởng đến nhiều người nên việc kêu gọi quyên góp không khó, quan trọng là cách hỗ trợ gia đình bệnh nhân và tìm ra phương pháp chữa trị.

Về phía Chelsea, cô trình bày dự án Paradise of the mangroves reforestation (Dự án tái trồng rừng ngập mặn - PV) nhằm trồng 5.000 cây đước trên diện tích 1 hecta tại tỉnh Sultan Kudarat, Philippines để giải quyết vấn đề lũ lụt và thiên tai đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 20-30% chỉ trong một năm.

Khi Yolina đặt câu hỏi liệu dự án có thể mở rộng ra phạm vi toàn cầu hay chỉ giới hạn ở Philippines, Chelsea giải thích đã triển khai dự án từ 2019 tại nhiều tỉnh thành khác nhau và tin tưởng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, các tổ chức phi chính phủ và khu vực tư nhân, dự án sẽ được nhân rộng trên quy mô toàn cầu.

Ảnh, video: MCO