Trường chưa xong, học sinh đã bắt đầu cuộc sống nội trú

Trưa 4/9, tại các điểm trường bản Buộc, Huồi Cáng và khu vực trung tâm, khoảng 400 học sinh các bản làng vùng cao xã Bắc Lý ngồi quây quần bên các khay cơm inox. Các em tự lấy thức ăn, trò chuyện trong bữa trưa và nhanh chóng làm quen với nếp sinh hoạt mới.

Với nhiều học sinh, đây không chỉ là một bữa cơm bình thường. Từ ngày 3/9, các em bắt đầu ăn, nghỉ tại trường để chuẩn bị cho năm học mới. Trong khi đó, ngôi trường nội trú liên cấp mới ở Bắc Lý vẫn đang được hoàn thiện từng hạng mục để kịp khánh thành trong dịp khai giảng năm học 2026-2027.

Theo ông Doãn Chí Trung, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS (NTLC TH&THCS) Bắc Lý, những ngày qua, học sinh đã tích cực đến trường chuẩn bị cho năm học mới.

Do nhiều em ở xa, nhà trường quyết định tổ chức ăn, nghỉ ngay từ ngày 3/9 thay vì chờ cơ sở chính hoàn thiện.

Sau kỳ nghỉ lễ 2/9, khoảng 90% học sinh trường Phổ thông NTLC TH&THCS Bắc Lý đã trở lại trường. Ảnh: NTCC

“Các em ở xa, nếu không bố trí ăn nghỉ sẽ rất khó khăn cho việc đi lại cũng như duy trì sĩ số. Vì vậy, dù trường NTLC TH&THCS chưa hoàn thiện, nhà trường vẫn phải tổ chức ăn nghỉ cho các em ở cơ sở cũ để đảm bảo quyền lợi học tập”, ông Trung nói.

Trước mắt, học sinh được tổ chức ăn bán trú tại cả 3 điểm trường.

Điểm Tiểu học 1 đặt tại bản Huồi Cáng, bố trí ăn, học, nghỉ cho học sinh các bản Phia Khăm 1 và 2, Phà Coóng, Na Kho. Điểm Tiểu học 2 ở bản Buộc, phục vụ học sinh đến từ 7 bản gồm Huồi Bắc, Kẻo Phà Tú, Buộc, Xám Thang, Kẻo Nam, Kẻo Bắc và Cha Nga.

Học sinh THCS được bố trí tại ăn, ở tại trường khu vực trung tâm xã.

Những suất cơm đầu năm học mới 2026-2027 tại trường phổ thông NTLCTH&THCS Bắc Lý.

Ảnh: NTCC

Việc chia học sinh về 3 điểm là giải pháp tạm thời trong thời gian cơ sở chính là trường phổ thông NTLC TH&THCS chưa hoàn thiện. Nhà trường đồng thời phân công giáo viên, cán bộ phụ trách, tổ chức trực và quản lý học sinh, duy trì nền nếp sinh hoạt và đảm bảo an toàn cho các em.

Khai giảng ở 2 điểm trường

Trước mắt, lễ khai giảng năm học mới được tổ chức tại 2 điểm trường. Trong khi đó, tại cơ sở chính, công nhân vẫn đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cuối cùng.

Bắc Lý những ngày đầu tháng 9 vì thế xuất hiện một hình ảnh khá đặc biệt: trường nội trú mới chưa hoàn thành, nhưng cuộc sống nội trú của học sinh đã bắt đầu.

Ở những điểm trường cũ, thầy cô lo từng bữa ăn, giấc ngủ và duy trì nền nếp cho học sinh. Những khay cơm inox được xếp ngay ngắn trên bàn, các em ngồi bên nhau, bắt đầu làm quen với một năm học mà cuộc sống học đường không chỉ có những giờ lên lớp.

Việc duy trì sĩ số đầu năm là một áp lực với các trường vùng biên. Ảnh: NTCC

Năm học 2026-2027, Trường phổ thông NTLC TH&THCS Bắc Lý có 1.082 học sinh, trong đó khoảng 1.000 em đã đến trường. Tuy nhiên vẫn còn một số học sinh đang theo bố mẹ đi làm ăn xa hoặc đi thăm thân chưa thể trở lại.

Nhà trường tiếp tục tuyên truyền, vận động để các em trở lại trường sớm, ổn định việc học tập. Đối với nhóm học sinh ăn, nghỉ tại trường, đến nay các em đã cơ bản ổn định nền nếp sinh hoạt.

“Chúng tôi đang vừa tổ chức dạy học, vừa hoàn thiện các điều kiện để học sinh có thể chuyển về cơ sở chính trong thời gian sớm nhất”, ông Trung cho biết.

Dự kiến khoảng ngày 20/11, khi các hạng mục cơ bản hoàn thành, học sinh sẽ được chuyển về ăn ở tập trung tại trường nội trú mới. Khi ấy, những bữa cơm sẽ không còn phải chia ở ba điểm trường như hiện nay.