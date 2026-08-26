Ngày 25/8, ông Lê Văn Hoàng - Bí thư Đảng ủy xã Thuận An cho biết, địa phương vừa có buổi làm việc với một tập đoàn ở TPHCM về vấn đề nguồn thực phẩm sạch phục vụ cho gần 1.000 học sinh của học trường nội trú liên cấp.

Ông Lê Văn Hoàng (trái) thăm cơ sở của tập đoàn. Ảnh: TVV

Trước đó, sau khi tìm hiểu thông tin về việc tập đoàn này có thể cung cấp thực phẩm sạch cho toàn bộ học sinh ở trường nội trú liên cấp, ông Lê Văn Hoàng đã cùng dẫn đầu đoàn công tác vượt 300km về TPHCM để khảo sát.

Theo ông Hoàng, tại buổi làm việc phía doanh nghiệp cam kết hỗ trợ, đảm bảo nguồn lương thực đảm bảo chất lượng; trong đó chú trọng các điều kiện bảo quản, hệ thống kho đông lạnh, chuỗi cung ứng thường xuyên với số lượng lớn cùng các giải pháp kiểm soát an toàn thực phẩm.

"Việc tìm nguồn thực phẩm sạch cho gần 1.000 học sinh trường nội trú liên cấp là nhiệm vụ của lãnh đạo địa phương và ban giám hiệu nhà trường. Bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm là vấn đề quan tâm hàng đầu...", ông Hoàng chia sẻ.

Ông Nguyễn Kiến Huyên kiểm tra các vật dụng trong nhà bếp. Ảnh: Hải Dương

Ông Nguyễn Kiến Huyên - Hiệu trưởng trường nội trú liên cấp Thuận An - nhìn nhận, vì nhu cầu lớn, lâu dài nên việc kiếm được một đơn vị đáp ứng đủ các điều kiện và cam kết đồng hành khiến nhà trường rất an tâm.

Về tiến độ thi công đến sáng 25/8, ông Huyên cho biết, hiện một số hạng mục vẫn chưa hoàn thành, các đơn vị thi công đang tăng cường lực lượng, dồn toàn lực để kịp cho ngày khai giảng năm học mới.

Việc chuẩn bị cho năm học mới tại Trường Nội trú Liên cấp Thuận An, đến nay nhà trường đã hoàn tất công tác tuyển sinh với 869 học sinh. Trong đó có 393 học sinh ở nội trú và 476 học sinh ở bán trú.

Trước đó, ngày 9/11/2025, UBND tỉnh Lâm Đồng khởi công xây dựng trường nội trú liên cấp Thuận An, tổng mức đầu tư hơn 225 tỷ đồng với quy mô hơn 1.000 học sinh người dân tộc thiểu số và khu vực biên giới.

Hình ảnh Trường nội trú liên cấp Thuận An trước ngày khai giảng:

Công nhân lau dọn cửa sổ. Ảnh: Hải Dương

Một số công nhân đang thi công hành lang phòng học của khối tiểu học. Ảnh: NKH

Sân bóng mini trong khuôn viên trường. Ảnh: Hải Dương

Một khu trong trường học đã gần hoàn thiện. Ảnh: Hải Dương