UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định triển khai Nghị quyết số 99/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố về chính sách hỗ trợ học sinh, người lao động tại các trường phổ thông nội trú ở xã biên giới đất liền.

Theo đó, mỗi học sinh ở nội trú được hỗ trợ thêm tiền ăn 1 triệu đồng/tháng, thời gian hưởng không quá 9 tháng/năm học. Học sinh bán trú buổi trưa được hỗ trợ thêm 400.000 đồng/tháng, cũng không quá 9 tháng/năm học.

Đối với học sinh lớp 1 là người dân tộc thiểu số có học tiếng Việt trước khi vào chương trình lớp 1, thời gian hỗ trợ tiền ăn được tăng thêm một tháng.

Ngoài ra, học sinh nội trú lớp 1 khi được tuyển sinh vào trường được hỗ trợ ban đầu 1 triệu đồng/học sinh/tháng, hưởng trong 4 tháng/năm học.

Học sinh nội trú còn được hỗ trợ tiền đi lại 2 lần vào dịp Tết Nguyên đán và nghỉ hè. Mức hỗ trợ được tính theo khoảng cách từ trường đến nơi cư trú của học sinh và giá xăng tại thời điểm đi, về.

Nghị quyết cũng quy định mức khen thưởng 800.000 đồng đối với học sinh đạt danh hiệu “Học sinh xuất sắc”. Học sinh tiểu học đạt danh hiệu “Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện” và học sinh THCS đạt danh hiệu “Học sinh Giỏi” được thưởng 600.000 đồng/học sinh.

Mỗi học sinh nội trú được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/năm học để mua đồ dùng cá nhân. Học sinh bán trú buổi trưa được cấp một lần trong mỗi cấp học bằng hiện vật gồm chăn, màn và các đồ dùng cá nhân khác, với mức kinh phí 2,05 triệu đồng/học sinh/năm học.

Đối với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng thuộc đối tượng áp dụng của nghị quyết, ngoài các chính sách, chế độ hiện hành, được hỗ trợ thêm tiền ăn 25.000 đồng/ngày làm việc thực tế tại trường, thời gian hưởng không quá 9 tháng/năm học.

Trường hợp một đối tượng đồng thời thuộc diện hưởng chính sách cùng loại theo quy định khác thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất.

Để triển khai chính sách, UBND TP Đà Nẵng giao Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn thực hiện; Sở Tài chính tổng hợp nhu cầu kinh phí, tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí nguồn thực hiện.

UBND các xã biên giới đất liền có trách nhiệm tuyên truyền chính sách đến cộng đồng và phụ huynh học sinh; chỉ đạo các trường triển khai, đồng thời tổng hợp nhu cầu kinh phí.

Các trường phổ thông nội trú chịu trách nhiệm lập danh sách học sinh hưởng chính sách, xây dựng dự toán và quản lý kinh phí; bảo đảm việc hỗ trợ đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để xảy ra trùng lặp với các chính sách hiện hành.