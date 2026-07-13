Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền bài viết của một du khách phản ánh nhà hàng hải sản Biển Bạc (khu Hậu Cần, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh) bán hải sản với giá "chặt chém". Kèm theo bài đăng là hình ảnh hóa đơn thanh toán của đoàn khách sau bữa ăn.

Theo hóa đơn, đoàn khách gọi 9 món ăn cùng nước uống, rượu và khăn lạnh. Trong đó, 4,5kg tôm có giá 6,975 triệu đồng (1,55 triệu đồng/kg); 5,3kg cá giá 3,975 triệu đồng (750 nghìn đồng/kg); 9,1kg cua giá 10,465 triệu đồng (1,15 triệu đồng/kg) và 4 suất ngao hấp Thái giá 1,92 triệu đồng và một số món khác. Tổng hóa đơn của bữa ăn là 27,143 triệu đồng.

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, bài viết nhận được nhiều ý kiến. Một số người nhận định mức giá của các món hải sản khá cao.

Hóa đơn bữa ăn hơn 27 triệu đồng được du khách đăng lên mạng xã hội. Ảnh: Đ.X

Trao đổi với PV VietNamNet ngày 13/7, bà Vũ Thị Giang (SN 1984), chủ nhà hàng Biển Bạc, cho biết chỉ đến khi được bạn bè gửi các bài đăng trên mạng xã hội, bà mới biết nhà hàng bị một du khách phản ánh về giá hải sản.

Theo bà Giang, trưa 5/7, đoàn khách đến dùng bữa tại nhà hàng và ngồi tại 4 bàn. Bà là người trực tiếp tư vấn, nhận gọi món cho đoàn.

Sau khi xem thực đơn, một nam thực khách cùng bà Giang ra khu vực bể hải sản để lựa chọn nguyên liệu. Vị khách này chọn 9,1kg cua; 4,5kg tôm; 5,3kg cá song cùng một số món khác như hàu nướng, mực xào, ngao hấp...

"Khi chọn đồ hải sản, tôi có tư vấn cho du khách là tôm sú loại to nên chỉ cần gọi mỗi người một con là đủ, nhiều quá ăn sẽ không hết. Sau đó người này đã gọi 32 con tôm. Nhà hàng tôi bán tôm loại to, mỗi con hơn 1 lạng", bà Giang cho biết.

Lý giải về việc giá tôm hơn 1,5 triệu đồng/kg, bà Giang cho biết, đây là loại tôm sú quảng canh bán tự nhiên nên có cỡ lớn. Chủ nhà hàng thông tin thêm, cơ sở nhập tôm này với giá 1,150 triệu đồng/kg và bán giá 1,550 triệu đồng/kg, sau khi trừ chi phí đi kèm, nhà hàng chỉ lãi được 50 nghìn đồng/kg.

"Lúc ăn uống và sau khi dùng dịch vụ, nhiều người trong đoàn khách không có thắc mắc gì mà còn khen ngon, chất lượng và hỏi nhà hàng tôi có đầu bếp nấu ở villa buổi tối hay không để thuê. Sau khi biết có bài đăng trên mạng xã hội, tôi đã điện thoại trao đổi với đoàn khách để hỏi rõ, những người này đều nói không có vấn đề gì mà chỉ có 1 người ý kiến và đăng lên mạng xã hội", bà Giang cho biết.

Liên quan đến vụ việc, ông Lê Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh, cho biết đã lập đoàn kiểm tra để xác minh thông tin sau khi nhận được phản ánh của du khách.

Cụ thể, sáng ngày 8/7, sau khi nhận được thông tin phản ánh, đoàn kiểm tra liên ngành môi trường kinh doanh du lịch phường Bãi Cháy tiến hành kiểm tra, xác minh đối với nhà hàng Biển Bạc.

Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc với chủ nhà hàng Biển Bạc. Ảnh: UBND phường Bãi Cháy

Qua kiểm tra thực tế và trích xuất camera tại nhà hàng Biển Bạc, kết quả như sau: Nhà hàng xác nhận thông tin về đoàn khách có đến ăn trưa tại nhà hàng vào ngày 5/7, số lượng gồm 23 người lớn và 8 trẻ em, với thực đơn như hóa đơn đoàn khách đã cung cấp.

Nhà hàng đã có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm được cơ quan có thẩm quyền cấp; có hợp đồng mua bán thực phẩm; nhân viên nhà hàng có giấy khám sức khỏe định kỳ theo quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, nhà hàng có một loại menu đồ ăn (menu niêm yết giá từng món ăn và giá các gói combo theo bàn). Khi sử dụng dịch vụ, khách hàng đã lựa chọn hình thức gọi món.

Có một số món ăn giá dao động theo ngày nhưng nhà hàng chưa niêm yết cụ thể theo thực tế, tại khu vực quầy hải sản nhà hàng không có bảng niêm yết giá.

Đoàn liên ngành đã kiểm tra quả cân. Kết quả cho thấy, cân của nhà hàng trọng lượng chính xác và có tem kiểm định còn giá trị.

Lực lượng chức năng kiểm tra cân của nhà hàng. Ảnh: UBND phường Bãi Cháy

Đoàn kiểm tra liên ngành đã xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đỗ Trọng Cường (SN 1980, chủ nhà hàng Biển Bạc - chồng bà Vũ Thị Giang) với 4 lỗi vi phạm.

Cụ thể, vi phạm niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng (mức phạt 750 nghìn đồng); cống rãnh thoát nước khu vực chế biến bị ứ đọng, không được che kín (mức phạt 4 triệu đồng); thực hiện không đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực ba bước (mức phạt 4 triệu đồng); không có dụng cụ chế biến, bảo quản và sử dụng riêng đối với thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến (mức phạt 2 triệu đồng). Với những lỗi vi phạm trên, nhà hàng Biển Bạc bị phạt 10,75 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra liên ngành đã gọi điện cho khách hàng để thông tin về kết quả kiểm tra đối với nhà hàng Biển Bạc. Du khách tin tưởng vào kết quả kiểm tra và xử lý vi phạm đối với nhà hàng Biển Bạc.

Trong thời gian tới, các đoàn kiểm tra liên ngành của phường sẽ tăng cường ra quân, đảm bảo môi trường kinh doanh du lịch trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh phường Bãi Cháy là phường du lịch trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh an toàn, thân thiện, mến khách.