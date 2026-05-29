Nữ khách hàng uống bia trước khi ăn đồ nướng. Ảnh: SCMP

Một chuỗi nhà hàng nướng ở Trung Quốc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi chủ động hoàn tiền cho khách hàng dù không nhận được bất cứ khiếu nại nào.

Đầu tháng 5, chuỗi nhà hàng Very Long Ago Lamb Skewers đã liên hệ khách dùng bữa tại 24 cơ sở trong tháng 2/2026. Họ xin hoàn lại 50% hóa đơn món thịt cừu xiên nướng vì món nướng thời điểm đó không được "nướng đúng cách".

Công ty cho biết, hệ thống thiết bị nướng mới gặp trục trặc trong khâu kiểm soát nhiệt độ, khiến món ăn không đạt độ chín và hương vị như tiêu chuẩn đặt ra. Tổng số tiền hoàn trả khoảng 162.000 USD (4,2 tỷ đồng).

Chương trình hoàn tiền được triển khai hoàn toàn chủ động, không phải do áp lực từ phản ánh của khách hàng. Đại diện chuỗi nhà hàng cho rằng việc nhận trách nhiệm và bù đắp cho khách là cần thiết để duy trì uy tín cũng như cam kết về chất lượng món ăn, theo SCMP.

Thông tin nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Một bộ phận cho rằng đây là chiến dịch truyền thông thông minh giúp thương hiệu ghi điểm trong mắt công chúng. Nhiều người đánh giá cao tinh thần cầu thị và cách ứng xử tôn trọng khách hàng của doanh nghiệp.

Được thành lập từ năm 2008, Very Long Ago Lamb Skewers hiện sở hữu 142 cửa hàng trên toàn Trung Quốc, nổi tiếng với các món thịt cừu sử dụng nguyên liệu từ vùng thảo nguyên Hulunbuir.

Đây không phải là lần đầu tiên Very Long Ago Lamb Skewers gây chú ý vì chính sách hoàn tiền của mình.

Được biết, khách hàng có thể được miễn toàn bộ hóa đơn, chỉ cần nói rằng món ăn chưa ngon như mong đợi.

Khi phải xếp hàng hoặc chờ phục vụ quá lâu, khách cũng sẽ được hoàn lại một phần chi phí.

Không chỉ vậy, chuỗi nhà hàng còn nổi tiếng với hàng loạt dịch vụ nhỏ nhưng tinh tế: phát miếng dán làm mát cho khách khi thời tiết nóng bức, chuẩn bị khăn giấy mềm có vị ngọt, trang bị đầy đủ kem dưỡng tay, nước súc miệng và nước thơm trong nhà vệ sinh, hay tặng kem miễn phí sau bữa ăn.